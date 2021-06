Wolf Alice nos lleva por un melancólico karaoke en el video de “How Can I Make It Ok?”

Como lo hemos dicho anteriormente, este es el año de los grandes regresos musicales y Wolf Alice se unió a la tendencia. Luego de liberar algunos sencillos a lo largo de los recientes meses, la banda británica está lista para lanzar su nuevo álbum Blue Weekend este viernes 4 de junio.

Para acompañar el lanzamiento, Ellie Rowsell y compañía acaban de compartir el video oficial de “How Can I Make It Ok?”, una rolita bastante emotiva con la que nos muestran que este disco será un sube y baja tremendo de emociones.

Wolf Alice comparte el video para “How Can I Make It Ok?”

El amor puede complicarse y llega un momento en que no sabemos qué hacer para reparar ciertos errores. Bajo esa idea, siempre surge la duda: ¿Qué es lo correcto? Eso sí, la solución puedes ser difícil, pero “vivir con miedo no es vivir en lo absoluto” .

Con ese poderoso verso y otras líricas igualmente emotivas, Wolf Alice comparte “How Can I Make It Ok?”, que es el último sencillo previo al lanzamiento de su nuevo disco Blue Weekend. Junto con la canción, el grupo londinense liberó un apasionado video oficial.

En el clip, observamos a un hombre de avanzada edad subiendo al pequeño escenario de un bar. Detrás de él hay varios televisores donde va apareciendo la letra de la rola para que él pueda cantar al público; es algo así como un karaoke bastante melancólico. El hombre poco a poco le mete más energía a su show y de repente, vemos que alguien más entre la audiencia lo está mirando fijamente y es con esta persona con quien al final se da un abrazo ante el aplauso de los demás asistentes.

Wolf Alice anunció sorpresivamente el lanzamiento de su nuevo disco Blue Weekend con la rola “The Last Man On Earth” en febrero de este 2021, para luego compartir “Smile” y “No Hard Feelings”. Al principio, se tenía contemplado liberar el álbum el 11 de junio, pero el grupo decidió recorrer el estreno una semana para que llegara a plataformas este 4 de junio. Checa a continuación el video para “How Can I Make It Ok?”.