Traen nuevo disco bajo el brazo, pero no le paran a las sorpresas… Para iniciar la semana con todo, Blur lanza “Sticks and Stones”, una rolita inédita que llega para complementar esta nueva etapa de la banda.

La rola llega como un bonus track de la edición japonesa de The Ballad of Darren (aquí nuestra reseña del disco). ¿Será que la escuchemos por ahí ahora que vengan al Corona Capital dentro de unos meses más?

Blur lanza la rola “Sticks and Stones”

Apenas a finales de julio, Damon Albarn y compañía nos trajeron un par de rolitas sorpresa llamadas “The Rabbi” y “The Swan”, que formaron parte de las composiciones del nuevo disco aunque al final no quedaron en el corte final. Eso sí, no podían quedarse ahí enlatadas…

Y si pensaban que eso era lo único que nos iban a traer de manera inesperada, ahora Blur lanza “Sticks and Stones” para echarle más emoción a este gran momento que viven como banda.

En este tema, Damon Albarn se ocupa del piano y teclados dejándole la parte de la voz al mero mero Graham Coxon. El guitarrista nos avienta una letra muy introspectiva que, a grandes rasgos, habla sobre la sensación de sentirse un poco perdido o sin rumbo.

Como dice en el coro: “It’s written over my face, no sleep zone, open up my suitcase, sticks and stones (está escrito en mi cara, no hay un lugar para dormir, abre mi maleta, palos y piedras)”. La música es tranquila, con algunas guitarras suaves y atmosféricas, además de un ritmo relajado perfecto para echar nostalgia. Aquí les dejamos “Sticks and Stones” de Blur.

Todo listo para ver a Blur en el Corona Capital 2023

Como dijimos al inicio, Blur lanza “Stick and Stones” como parte de estos lanzamientos inéditos de The Ballad of Darren (te contamos aquí quién es ese tal Darren), disco con el que llegarán al Corona Capital 2023 en uno de los regresos más emocionantes del año.

Si quieren darse una idea de cómo están los shows de la banda en esta nueva gira, aquí les contamos cómo se pusieron sus conciertos en el Wembley Stadium de hace poco, así como su set en el Primavera Sound. Qué emoción, verdaderamente.

