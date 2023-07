Lo que necesitas saber: Blur lanzó dos nueva canciones, esto como parte de la versión deluxe de su nuevo disco 'The Ballad of Darren'.

Por que nunca hay suficiente de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree… Blur apenas viene de lanzar su nuevo álbum, pero nos vuelven a sorprender con un par de rolas más tituladas “The Rabbi” y “The Swan”. Este par de canciones llegan como parte de la versión deluxe de The Ballad of Darren, y ya las pueden escuchar por acá.

Blur nos trae dos nuevas canciones: “The Rabbi” y “The Swan”

El pasado 21 de julio, llegó el nuevo disco de Blur tras un buen rato de ausencia. The Ballad of Darren (aquí nuestra reseña del disco) significó la vuelta de la legendaria banda de britpop a ocho años de The Magic Whip… y la verdad es que este es uno de esos regresos que seguro aparecerán en los infaltables conteos de los mejor del año en la música.

Un discazo este nuevo lanzamiento que se mandaron… pero aún hay más en esta nueva etapa. Como les decíamos, Blur se rifó echándonos otro par de tracks llamados “The Rabbi” y “The Swan”, que están precisos para echar la nostalgia a tope.

La primera habla sobre la sensación de sentirse perdido, mientras en el coro Damon Albarn le habla a alguien que ‘lo salvó’. Por otro lado, “The Swan” es más melancólica y nos avienta letras sobre extrañar a una persona que se ha ido de tu lado, pero sabiendo que aún así estarás ahí para ese ser amado. Aquí les dejamos el par de rolas.

Y a todo esto, ¿quién es Darren en el nuevo disco de Blur?

¿Qué les parecieron estas nuevas rolas de Blur tituladas “The Rabbi” y “The Swan”? Como les dijimos, están precisas para echar la nostalgia a gusto. Y bueno, ya que andamos en esas de hablar sobre el nuevo disco, por aquí les dejamos el dato de quién es Darren, la persona que inspira el nombre del disco.

Ahora sí, a disfrutar de esta nueva etapa de la banda y a meterle emoción a la espera para ver a Damon Albarn y compañía en el Corona Capital 2023. Nos cuentan cuál es la canción del nuevo disco que ya quieren escuchar en vivo.

