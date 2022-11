Pásenle a lo barrido que ahora sí se viene la recta final del año y lo va a hacer con todo. Y es que en el caso de noviembre, el onceavo mes del año arrancará con varios buenos shows y eventos en la CDMX, como es el caso del festival Hipnosis.

Este sábado 5 de noviembre se realizará la quinta edición de este festival y vaya que desde su anuncio nos dejaron ver que sería imperdible, pues además de tener a Primus, Kikagaku Moyo, Still Corners y más, también contarán con el regreso de The Mars Volta.

The Mars Volta en su vuelta a los escenarios. Foto vía Twitter: @AstralInsomnia

The Mars Volta regresará a México con el festival Hipnosis

Así es, como les comentamos con el anuncio del festival Hipnosis, el grupo conformado por Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez López (quienes regresaron después de una década de ausencia), volverá a nuestro país para dar un show en el Parque Bicentenario.

Recordarán que el 16 de septiembre la agrupación lanzó un nuevo disco homónimo donde nos demostraron una nueva faceta experimental (acá les contamos qué nos pareció), misma que por supuesto muchos queremos presenciar en vivo.

Portada de ‘The Mars Volta’. Foto: Clouds Hill.

Cedric Bixler y Omar Rodríguez regresarán con nuevas canciones bajo el brazo

Sin embargo, sabemos que la inflación está cañona y con tantos festivales y conciertos uno ya no sabe ni a cuál ir. Si ese es su caso, no se preocupen, que acá los invitamos al festival Hipnosis 2022. ¡Luego no digan que no nos gusta consentirlos!

Para ganarse su pase sencillo, simplemente deberán seguir los pases de la dinámica que les dejaremos a continuación. Y listo, el sábado estarán disfrutando del primer show de The Mars Volta (en México y luego de su regreso), así como de decenas de bandas imperdibles.

Nosotros los invitamos a la quinta edición del festival Hipnosis

1.- Primero que nada el primer paso y el de cajón: debes seguir todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok).

3.- Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter (debe ser pública para que podamos ver el tuit) con el hashtag #HipnosisXSopitas y menciona que participas en esta dinámica.

4.- Responde correctamente las siguientes preguntas:

¿Cuál es la cosa que Omar le regaló a Cedric cuando andaban de gira con los RCHP? (Por acá pueden encontrar la respuesta)

¿A qué país dedicó The Mars Volta el video oficial de “Graveyard Love”? (Por acá les dejamos la respuesta)

Menciona dos proyectos que pertenecen al legado de Cedric Bixler y Omar Rodríguez (les ayudamos con pistas por acá).

En este LINK déjanos la liga de tu tuit, e ingresa las respuestas del paso anterior así como los datos que te pedimos (nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, etc.)

¡Y listo, buena suerte!

Así el line-up del Hipnosis 2022. Foto: Hipnosis.

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad y no incluye ningún tipo de transporte a la CDMX y/o al festival

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán las ganadoras de los boletos.

– Además de notificar vía mail a las o los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– La dinámica comienza a las 5:00 pm del 1 de noviembre de 2022 y termina el 2 de noviembre a las 12 del mediodía.

– Los ganadores serán notificados el 2 de noviembre del 2022 durante el transcurso de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.