Vaya que el 2022 nos ha sorprendido, para bien y mal. Pero hablando de cosas buenas y sobre todo entrándole a la música, no nos podemos quejar. A lo largo de este año, un montón de artistas y bandas que nos laten sacaron discos e incluso visitaron (o visitarán) nuestro país. Sin embargo, algo que de plano no veíamos venir y que nos dejó con el ojo cuadrado fue el regreso de The Mars Volta.

Como recordarán, fue a mediados de junio cuando Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López anunciaron con bombo y platillo que retomarían este proyecto que tanto nos gusta. Pero eso no fue todo, pues también confirmaron que saldrían de gira y para rematar, revelaron que estaban de vuelta con un nuevo material discográfico homónimo, el primero después de una década en silencio.

Finalmente, el pasado 16 de septiembre y mientras seguíamos festejando la Independencia de México, The Mars Volta lanzó oficialmente su séptimo álbum de estudio, donde el dúo nos sorprenden saliendo por completo de su zona de confort y le bajan un poco a los decibeles para explorar su herencia musical latina y quizá más pop.

The Mars Volta volvió a los escenarios y así se puso su primer concierto en una década

Sin embargo, aunque ya estábamos emocionados con el disco, faltaba que The Mars Volta regresa de manera oficial a los escenarios y eso por fin se cumplió. Resulta que el pasado 22 de septiembre, la banda arrancó su gira con la primera de dos presentaciones en The Factory de Dallas, Texas, siendo su primer concierto en una década y que dejó a muchos con el ojo cuadrado de muchas maneras.

Primero porque el dúo solamente tocó dos rolas de su más reciente material discográfico, como “Blacklight Sunshine y “Graveyard Love”. De ahí en adelante, se echaron un montón de rarezas que tenían un buen rato sin sonar en vivo, como “Televators”, “Drunkship of Lanterns”, “Cygnus….Vismund Cygnus” e incluso “L’Via L’Viaquez”. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche fue que abrieron el show con “Vicarious Atonament”, la canción que abre su álbum de 2006 Amputechture y que jamás se habían aventado frente a todos sus fans.

Aunque quizá lo que más llamó la atención de este primer concierto en más de 10 años de The Mars Volta fue el mood en el que andaban sus integrantes. Para que se den una idea, a diferencia del pasado donde los veíamos saltar y correr al ritmo de sus rolas, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez -López se mostraron más tranquilos, sobrios e introspectivos en el escenario. Esto por supuesto que no es queja o algo malo, pues al final ya no son los chavos de hace una década y en todo este tiempo maduraron.

Y por supuesto que después de ver los videos que el público grabó en el show de la banda en Dallas, aumentan nuestras expectativas para verlos este 5 de noviembre, cuando regresen a México para encabezar la edición 2022 del Festival Hipnosis (ACÁ les dejamos los detalles si es que se quieren lanzar a verlos). Pero mientras esperamos a que vuelvan a nuestro país y para que se preparen, a continuación les dejamos algunos de los mejores momentos que grabaron los fans durante el primer concierto de su nueva gira.

“Vicarious Atonement” “Roulette Dares (The Haunt Of)” “Eriatarka” “Graveyard Love” “L’Via L’Viaquez” “Empty Vessels Make the Loudest Sound” “Cygnus….Vismund Cygnus” “Drunkship of Lanterns” “Viscera Eyes” “The Widow” “Cicatriz ESP” “Blacklight Sunshine” “Televators” “Son et lumiere” “Inertiatic ESP”