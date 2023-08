Ojo acá: Te regalamos boletos para el concierto de Post Malone en México

Lo que necesitas saber: Les pichamos la entrada para ir al concierto de Post Malone en el Foro Sol, el próximo 5 de septiembre.

Este 2023 quedará marcado como el año en el que finalmente varios grandes artistas internacionales se animaron a venir a México. Tal es el caso de Post Malone, rapero que este mes de septiembre dará su primer show en nuestro país.

Luego de varios rumores y semanas de espera, Post Malone visitará la CDMX como parte de su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, la cual llegará el próximo 5 de septiembre al Foro Sol después de varios shows por los Estados Unidos.

Post Malone/Foto: Getty Images

Post Malone dará su primer show en México

Aunque muchos esperamos poder corear varias rolas que Post Malone ha hecho famosas en los últimos años, como es el caso de “Sunflower”, “Congratulations”, “Overdrive”, “Circles” y otras más que Austin Richard Post (su verdadero nombre) cantará en vivo para sus fans mexicanos.

Pero también, los seguidores del rapero de 28 años podremos escuchar canciones de AUSTIN, el quinto disco de estudio de Post Malone que el rapero estrenó el pasado 28 de julio y donde nos sorprendió por su búsqueda de nuevos géneros musicales.

Portada de AUSTIN, el más reciente disco de Post Malone. Foto: Post Malone

El rapero presentará su quinto disco de estudio ‘AUSTIN’

Como pueden ver, la visita de Post Malone a la CDMX no será poca cosa y seguramente muchos y muchas de ustedes quieren ir al concierto a pesar de que otros shows recientes (como el de Lana del Rey y Taylor Swift) los han dejado con la cartera sangrando.

Si ese es su caso, no se apuren que como siempre acá les cubrimos la espalda y nosotros les pichamos las entradas para que se lancen al Foro Sol a ver a Post Malone. Lo único que deben hacer es entrarle a nuestra dinámica que está más fácil que la tabla del uno. ¿Listos?

Post Malone visitará México por primera vez. Foto: Getty Images

Acá la dinámica para que te lleves boletos para el concierto de Post Malone en CDMX

1. Sigue las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook, Instagram) y Sopitas FM (Twitter, Facebook, Instagram). Este paso es indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Si no estás suscrito, por aquí puedes completar el paso. Este paso tampoco se lo pueden saltar.

3. Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama la rola donde Post Malone colaboró con Ozzy Osbourne? (Por acá les dejamos una pista)

¿Cuál de sus tatuajes de Post Malone es en honor a su hija? (Por acá encuentran la respuesta)

Menciona el nombre de la canción número 16 que Post Malone podría interpretar según nuestra predicción de setlist (lo encuentran dando click acá)

4. Ingresa a este enlace y contesta el formulario con la información que se te pide: nombre completo, correo electrónico, teléfono y las respuestas de las preguntas del paso 3.

Y así de fácil ya están participando por boletos para el concierto de Post Malone en el Foro Sol, el próximo 5 de septiembre. ¡Mucha suerte a todos y todas las participantes!

Este es el póster del concierto de Post Malone en el Foro Sol de la CDMX/Foto: OCESA

IMPORTANTE

– Esta dinámica es únicamente para mayores de edad.

– Es necesario que sigas las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, y que te suscribas al newsletter como se especifica en las instrucciones de la dinámica.

– Al participar en esta dinámica, autorizas estar suscrito al newsletter.

– Esta dinámica comienza el martes 29 de agosto a las 6 PM y termina el miércoles 30 de agosto a las 12 del mediodía.

–Contactaremos a los ganadores a través de correo electrónico, pero sus nombres también se agregarán a esta nota.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

Post Malone/Foto vía Facebook del artista

Te puede interesar