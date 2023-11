¡Gánate boletos generales para el festival Corona Capital 2023!

Lo que necesitas saber: Tenemos boletos generales para el Corona Capital 2023 y acá les dejamos una dinámica para que se los lleven.

Estamos en noviembre y eso sólo significa dos cosas: ya estamos cada vez más cerca de la Navidad y también, faltan unos cuantos días de poder vivir una edición más del Corona Capital, uno de los festivales más grandes de México que este año pinta para ser memorable.

Y es que además de repetir su hazaña de hacer el festival con tres días de duración, este 2023 el Corona Capital contará con headliners de lujo como es el caso de Blur, Pulp, The Cure, Alanis Morissette, Pet Shop Boys y muchos otros más.

Robert Smith, Damon Albarn y Jarvis Cocker/Fotos: Getty Images

El Corona Capital 2023 ya está a la vuelta de la esquina

Además de eso, en el cartel también destacan las bandas favoritas de muchos y muchas como Hot Chip, Two Door Cinema Club, Metronomy (será uno de los últimos shows de la banda antes de tomarse un descanso indefinido), Jungle, Ladytron y Noel Gallagher’s High Flying Birds, por mencionar algunos.

Si eso no fuera suficiente, el festival también se rifará al traer a varias “letras chiquitas” (que de chicas no tienen nada), tal como Kim Petras, The Amazons, Yard Act, Arlo Parks, entre otros que seguramente ya tienes o planeas llevar a tu playlist.

Sam smith junto a Kim Petras en los Grammy 2023/Foto: Getty Images

El festival será uno de los eventos imperdibles de este año

Ya sea por traer a la CDMX a grandes exponentes del Britpop, por integrar a las bandas de indie pop y rock conocidas y queridas por el público mexa, así como traernos a esos artistas que ansiamos ver en México por primera vez, existen muchas razones para no perderse el Corona Capital 2023.

Seguramente a muchos les está dando un FOMO terrible al ver noticias relacionadas al Corona Capital 2023 y aún no tener boleto. Si ese es su caso, entonces sigan leyendo porque acá los alivianamos con unos boletos para que se lancen al festival este año.

Imagen ilustrativa del Corona Capital 2022//Foto: César Vicuña/OCESA

Nosotros les regalamos boletos para que vayan al Corona Capital 2023

Sí leyeron bien. Como seguramente saben (o eso esperamos si es que siguen nuestras redes sociales), tenemos varios boletos para que se lancen al Corona Capital 2023. Eso sí, de una vez les adelantamos que los tickets serán para los más fans, así que vayan preparando sus conocimientos.

Ahora sí, acá les va la primera boletiza (de varias que vamos a tener, así que estén atentos a las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM) para ganar boletos del Corona Capital 2023.

Imagen del Corona Capital. Foto: Corona Capital (Facebook)

Acá la dinámica para que se lancen al Corona Capital 2023

1.- Primero tendrán que comprobar sus conocimientos sobre el Corona Capital en nuestro quiz. Este paso es importantísimo, pues una vez que contestes el quiz SIN NINGÚN ERROR (vaya, que contestes correctamente las 20 preguntas) pueden avanzar al segundo paso.

Recuerda tomarle screenshot a tu resultado, pues te lo pediremos más adelante.

2.- Ahora la de cajón: Sigue las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram), Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram) y a nuestro Newsletter (por acá lo encuentran). Este paso también es importantísimo.

3.- En tu cuenta de X (o Twitter si aún le dices así), deberás compartir esta nota con el Hashtag #CoronaCapitalXSopitas. Peeero en el tuit nos debes contar también la razón por la que debes ser el ganador o ganadora de ese boleto.

Échale harta creatividad y sentimiento. Es más, si te faltan caracteres puedes hacer un hilo. Eso sí, cada uno de los tuits del hilo tiene que llevar el Hashtag #CoronaCapitalXSopitas. Y recuerda tener tu cuenta en modo público para poder checar si hiciste este paso.

4.- Ahora responde las siguientes preguntas:

Según Guillermo Parra, director de eventos internacionales de OCESA, ¿con qué headliner del Corona Capital estuvieron en negociaciones desde hace tres años? (Acá les echamos la mano con la respuesta).

De acuerdo con el mismo Guillermo Parra, dinos un criterio para seleccionar a las bandas y artistas que se presentarán en el Corona Capital 2023 (Por acá les dejamos una pista)

Dinos una de las rarezas de Blur que queremos escuchar en vivo este 2023. (Igual acá encuentran la respuesta a esta pregunta)

5.- Ahora mete todas esas respuestas en el siguiente formulario (échenle ojo a lo que ponen, pues un error y pueden perder su oportunidad de participar por sus boletos).

6.- Y listo. Ganará el que nos demuestre que contestó su quiz perfectamente, contestó las 3 preguntas correctamente, llenó el formulario con los datos y siguió todos los pasos de la dinámica. ¡Mucha suerte!

Cartel del Corona Capital 2023. Foto: Ocesa.

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, además de suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica.

– Esta dinámica comienza el viernes 3 de noviembre a las 6 de la tarde y termina el martes 7 de noviembre al mediodía.

– Los boletos que se darán en esta dinámica NO serán abonos para el festival, sino boletos para uno de los tres días del Corona Capital 2023.

– Pondremos el nombre de los ganadores al final de esta nota y los notificaremos por correo.

– Nos reservamos el derecho de descartar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

