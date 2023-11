Lo que necesitas saber: Definitivamente, Kim Petras es una de las artistas pop a seguir en el futuro, la cual tiene una propuesta e historia que todos deben conocer.

Para nadie es un secreto que a lo largo de los años, los artistas LGBTQ+ han tenido una fuerte influencia dentro de la industria musical. Sin embargo, es hasta nuestros tiempos cuando las figuras de la comunidad realmente están brillando como se merecen en el panorama mainstream e incluso han hecho historia. Como el caso de Kim Petras, una de las estrellas pop del momento.

Probablemente el nombre de esta cantautora les suene por la colaboración que armó con Sam Smith, que por supuesto, es uno de los pasos más importantes de su carrera hasta la fecha. Pero la realidad es que lleva un buen rato haciendo cosas interesantes en la música y sobre todo, ha sido muy fiel a quien es como artista y persona, reflejándolo en su proyecto. Aunque eso sí, ha recorrido un largo para llegar hasta donde se encuentra.

¿Quién es Kim Petras?

Kim Petras es originaria de Colonia, Alemania, hija de una coreógrafa y un arquitecto. Desde temprana edad asimiló su identidad, pues a pesar de que nació como niño, en el fondo siempre sintió que era una niña. Afortunadamente, sus papás la apoyaron en este proceso, es por eso que a los 12 años empezó su transición de género. Sin embargo, no sabía que esto sería lo primero que le daría fama mundial.

“Tuve suerte de tener padres que realmente me entendían. Pero otros mostraron mucha menos comprensión. Había médicos extraños que me decían: ‘estás loco'”, recuerda Petras sobre esos primeros años de vida. A todo eso se le sumaba el acoso que sufría en la escuela, razón por la que empezó a ver a psicólogos a temprana edad y con quienes fue ganando confianza en lo que quería hacer para sentirse completa.

El nacimiento de Kim y sus primeros pasos en la música

En 2008 y a los 16 años, Kim (quien ya se hacía llamar de esta manera a pesar del bullying escolar) se volvió famosa porque después de varios análisis, anunció que se sometería a una operación de asignación de género, convirtiéndose en una de las personas transgénero más jóvenes del mundo en participar en este procedimiento, uno que sin duda es muy riesgoso pero que fue exitoso.

Este hecho hizo que los medios alemanes y de otras partes del mundo se fijaran en la historia de Kim Petras. “Me preguntaron si ahora me siento como una mujer, pero la verdad es que siempre me he sentido como una mujer, simplemente terminé en el cuerpo equivocado”, declaró en aquel momento, dando por terminado el paso que necesitaba para

Mientras todo esto pasaba, Kim Petras encontró refugió en la música. Entre 2008 y 2009, Petras lanzó una serie de sencillos con Joyce Records: como “Fade Away”, “Last Forever”, “Die for You” y “Boomerang”. Aunque también hizo colaboraciones muy interesantes, entre ellas “Taste” con la banda de metal Sobertruth.

Más tarde, en 2011, Kim Petras lanzó su EP debut, One Piece of Tape, donde juntó seis rolas pop que tenían potencial pero para ser honestos, pasaron sin pena ni gloria. Es por eso que a los 19 años, esta artista decidió mudarse a Los Ángeles, donde vivió en el garage de un productor y trabajó en rolas que la llevaran al estrellato.

Colaborando con Charli XCX y… ¿Paris Hilton?

Desde 2013, Kim colaboró con un montón de artistas y productores emergentes, como el DJ alemán Klaas, The Stereotypes, CJ Abraham, Stephen Dresser, Johan “Jones” Wetterberg, Edward Ellis y Aaron Joseph. Junto a ellos compuso varias canciones, las cuales lanzaba como demos en su página de SoundCloud.

Fue gracias a esta rolas y a los shows que daba en pequeños foros de Los Ángeles que Kim Petras comenzó a dar de qué hablar en la ciudad y en redes sociales. No solo se ganó la atención de la industria musical, también consiguió un montón de seguidores publicando sus sencillos en línea.

En 2017, Petras lanzó su sencillo debut “I Don’t Want It at All, el cual logró entrar a alcanzar la lista viral global de Spotify y cuyo video musical contó con un cameo de la polémica Paris Hilton. Por si esto no fuera suficiente, la plataforma de streaming la eligió para ser una de los cuatro artistas de su programa RISE, el cual reúne a esos talentos que consideran que serán las nuevas superestrellas de la música.

Por si esto no fuera suficiente, Kim Petras colaboró con Charli XCX en la rola “Unlock It” (aunque dos años más tarde volverían a trabajar juntas en “Click”) y también escribió la canción “Dancin'”, que aparecería en el segundo álbum de estudio de Fergie, pero al final se quedó fuera del disco.

Kim Petras ha trabajado con Elvira y TWICE

Con el paso del tiempo, Kim continuó sacando varios sencillos interesantes hasta que en octubre de 2018, lanzó su EP/mixtape Turn Off the Light, Vol. 1, el cual cuenta con la participación especial de un ícono de Halloween y el terror en general, ni más ni menos que Cassandra Peterson –mejor conocida como Elvira–. Y sí, es en este material donde por fin, Petras empieza a mostrar un estilo particular, combinando el dark-disco con el dance-pop.

A partir de ese momento, la agenda de Kim Petras se empezó a llenar, pues entre 2018 y 2019 terminó trabajando junto a Sophie en la canción “1, 2, 3, Dayz Up” y hasta escribiendo la rola “Yes or Yes” para el grupo de k-pop, TWICE. A esto habría que sumarle que se aventó su primera gira en solitario y hasta encabezó el Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, uno de los festivales del orgullo gay más grandes del mundo.

Entre el pop más pegajoso y el industrial denso

Finalmente, en el mismo 2019, Kim estrenó Clarity y Turn Off the Light, dos mixtapes y proyectos muy diferentes entre sí, pues el primero tenía una onda más pop que incluso combinaba synthpop, R&B y hip-hop; mientras que el segundo se fue a los extremos, con rolas súper pesadas que se inclinaban más hacia el electropop y hasta trap con un toque industrial.

Después de las buenas críticas que se llevó con ambos trabajos, la carrera de Kim Petras dentro del mundo mainstream empezó a subir como la espuma. Y a pesar de que vino la pandemia, eso no impidió que hiciera cosas interesantes, como “Broken Glass, su colaboración con Kygo o Kid Laroi sampleando su rola “Reminds Me” para la canción póstuma que publicó para recordar a Juice WRLD.

Kim se hizo muy famosa durante la pandemia

Sorpresivamente, Kim fue una de las artistas que ganó un montón de fama durante el encierro, pues en 2021, apareció en remixes de varias rolas que se hicieron populares en TikTok, como “Jenny” con Studio Killers y “SugarCrash!” de ElyOtto y Curtis Waters. Además, “Unlock It” su featuring con Charli XCX y Jay Park también se viralizó en la aplicación.

Ese mismo año, la cantautora grabó su nombre en la historia de la industria musical, pues se convirtió en la primera artista trans en presentarse en los Video Music Awards, Europe Music Awards y en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, ya que en las ceremonias de premiación de MTV interpretó sus rolas “Future Starts Now” y “Coconuts” respectivamente.

Por si esto no fuera suficiente, Kim Petras cerró el 2021 apareciendo en la película navideña, The Bitch Who Stole Christmas, y lanzando de un día para otro el EP Slut Pop, donde una vez más, explota por completo el dance-pop que tan bien le sale. Aunque eso sí, el camino hacia su álbum debut fue muy largo, ya que inesperadamente, anunció que había descartado este disco, el cual llevaba por título Problématique.

“Unholy” y el éxito internacional

Sin embargo, el momento más importante hasta el momento en la carrera de Kim Petras llegó en 2022, cuando lanzó la rola “Unholy”, donde colabora con el mismísimo Sam Smith y que fue un hitazo internacional. Para que se den una idea, la canción entró a las listas de popularidad de gran parte del mundo y en entrar al Billboard Hot 100.

Aunque eso sí, el 5 de febrero de 2023, Petras y Smith de plano hicieron historia durante la ceremonia de los Grammy, pues además de hacer una presentación que dio de qué hablar, ganaron el premio a Mejor interpretación de un dúo o grupo pop por su sencillo. Esto los convirtió a ambos en los primeros artistas abiertamente no binario y transgénero en llevarse una categoría importante en esta premiación.

Durante su discurso de aceptación, Kim Petras agradeció a su madre, quien dijo “me creyó que era una niña y no estaría aquí sin ella y su apoyo”. Pero también le dedicó unas palabras a dos artistas que la influenciaron: Madonna y Sophie, pues considera que le abrieron paso para que ella pudiera brillar. De verdad, este es un momento importante para la comunidad trans en la industria musical.

Finalmente, Kim Petras lanzó su álbum debut

Aprovechando el trancazo que representó “Unholy”, Kim lanzó las rolas “Brr” y “Alone” junto a Nicki Minaj como los primeros adelantos de su esperado álbum debut, el cual lleva por título Feed the Beast. Y aunque no les fue tan bien como a la canción que hizo con Sam Smith –comercialmente hablando–, mostró una enorme madurez como compositora y artista.

El 23 de junio de 2023, Kim Petras estrenó su primer material discográfico, un álbum de pop y dance, que mezcla ritmos como el europop, house, hyperpop y disco, sonidos que la cantante escuchaba mientras crecía en Europa. Y definitivamente, es el trabajo mejor escrito y personal que ha sacado hasta la fecha, pues explora temas de amor, desamor y hedonismo, con muchas insinuaciones sexuales en su composición.

Lo que hace especial a Kim Petras es su propuesta musical y lírica, así como lo que representa su figura

Kim Petras representa mucha cosas dentro de la industria musical. De entrada, es todo un ejemplo de perseverancia, pues aunque lleva un montón de años haciendo rolas, colaborando con nombres top y demostrando su talento por su propia cuenta, la realidad es que su nombre tardó un buen rato en llegar hasta la cima.

Pero ya clavándonos en su proyecto, Kim es la muestra de que siempre se puede alimentar al pop con otros ritmos que no son tan comunes. Y sí, sabemos que no está inventando el hilo negro, pero la idea de esta artista de crear una dualidad al llevar el género a los extremos, sacando una rola extremadamente pegajosa o una canción llena de sintetizadores y ambientes oscuros, con letras universales que tocan temas inocentes o súper explícitas, es algo que nadie estaba haciendo.

Y aunque no se considera a sí misma como una representante de la comunidad LGBTQ en la música, pues ha dicho que quiere ser conocida simplemente por ser una buena artista, no podemos negar que Kim Petras es una figura importante para visibilizar a las personas trans a través de este arte, todo un ejemplo a seguir para ese sector que siente que no encaja en el mundo en el que vivimos.

Si lo suyo es el pop con toques darks y letras provocativas, de plano tienen qué darle una oportunidad a Kim y agregar su música a tu playlist, pues les apostamos lo que quieran a que se engancharán durísimo con la primera rola que escuchen y a partir de ahí, su panorama sobre este género en particular cambiará para bien.

