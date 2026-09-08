Lo que necesitas saber: Tres dinámica, tres oportunidades para no quedarte fuera del Vans Warped Tour México. Checa cómo ganas boletos acá en Sopitas.com.

Se viene un fin de semana chido en el primer Vans Warped Tour en México. Y tú, ¿ya tienes tus boletos? ¿NO? Pues esta es tu oportunidad para que no te quedes fuera.

Como siempre, acá le regalaremos tickets con una serie de dinámicas bien sencillas a lo largo de esta semana para que le caigan al festival. Entonces qué onda, ¿le entran? Sigan leyendo…

Lineup oficial del Vans Warped Tour México. Foto: OCESA/Warped Tour.

Atento a las dinámicas para llevarte los boletos del Vans Warped Tour México

El asunto va así… tendremos tres dinámicas en varias de nuestras plataformas. Cada dinámica se realizará en una plataforma diferente: una en el sitio web (en esta misma nota para ser específicos), una en las redes sociales de Sopitas FM (Instagram) y otra en nuestro newsletter (al que te puedes suscribir aquí).

¿Cuándo sucede cada dinámica? Así queda la cosa…

Lunes 7 de septiembre: dinámica en sitio web (en esta nota, más abajo).

Martes 8 de septiembre: dinámica en redes sociales.

Miércoles 9 de septiembre: dinámica en el newsletter.

Foto: Especial Sopitas.com.

Como dijimos, va a ser algo sencillo: seguir unas instrucciones, contestar unas preguntas, llenar un formulario… bien facilito.

Y para que se vayan preparando, les recomendamos ver el reportaje en YouTube que armamos sobre el Vans Warped Tour, donde pudimos entrevistar a su fundador, Kevin Lyman. De ahí podrán sacar las respuestas para ganar. Se los dejamos aquí abajito…

Sigan leyendo que se viene la primera dinámica.

Aquí la primera dinámica para llevarte boletos del Vans Warped Tour México (DINÁMICA TERMINADA)

Sigue las instrucciones:

1. Sigue las redes de Sopitas (Instagram, TikTok), Sopitas FM (Instagram, TikTok), ZUP (Instagram, TikTok) y Cinemática (solo Instagram).

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí lo puedes hacer (te servirá mucho si no ganas en esta dinámica).

3. Comparte esta nota en tu cuenta de X (antes Twitter) con el hashtag #WarpedTourXSopitas y comenta tu top 3 de bandas que quieres ver en el festival.

4. Contesta las siguientes preguntas y recuerda, puedes encontrar las respuestas en este video en YouTube:

¿En qué otro icónico festival de Estados Unidos trabajó Kevin Lyman antes de fundar el Warped Tour?

Según Kevin Lyman, ¿qué artista lo inspiró para introducir en el Warped Tour la tradición de no revelar los horarios sino hasta el día del festival?

5. Entra a este formulario y llénalo con la información que se te pide: tu nombre completo, correo electrónico (vinculado a una cuenta de Ticketmaster), número de teléfono, link de tu tuit del paso 3, las respuestas de las preguntas del paso 4…

¡Y ya está! Pronto daremos a conocer a los ganadores de esta dinámica para que se lleven unos boletos del primer Vans Warped Tour México. Y si no ganas en esta dinámica, prepárate para las que vienen. ¡Mucha suerte!

La dinámica ha terminado. Mantente atento a las próximas dinámicas. Los ganadores de esta dinámica ya fueron notificados por correo electrónico. ¡Gracias a todos los que participaron!

IMPORTANTE

––Todas las dinámicas son solo para mayores edad.

–––La primera dinámica inicia el lunes 7 de septiembre y termina el martes 8 del mismo mes a las 12:00 pm. Las dinámicas en el Instagram de Sopitas FM y el newsletter se realizarán en diferentes días y horarios, así que atento.

––Es necesario que cuentes con cuenta Ticketmaster ya que los boletos son digitales y te haremos las transferencia si es que ganas.

––Puedes participar varias veces… PERO OJO: si resultas ganador en una dinámica, no podrás ganar en otra distinta. Hay que darle chance a toda la pandilla de que gane.

––Notificaremos a los ganadores de los boletos por correo electrónico para dar seguimiento a la transferencia de boletos.

––Suscríbete al newsletter y sigue las cuentas especificadas en la primera dinámica. MUY IMPORTANTE.

––Los premios de estas dinámica únicamente contemplan los boletos para el Vans Warped Tour México. No incluye transporte ni ningún otro complemento.

– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.