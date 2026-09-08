Lo que necesitas saber: Max Verstappen elogió el acto heroico de su compatriota, Loek Hartog

Tal vez en días anteriores hayas visto la imagen que está aquí arriba circulando en redes sociales. Es el auto incendiado del piloto británico Ollie Millroy, mientras el neerlandés Loek Hartog, su rival, intenta sofocar las llamas para sacarlo y salvarle la vida. Esto ocurrió en una carrera de la categoría China GT, en el circuito de Shabghai, el mismo en el que se corre el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Gracias a la intervención heroica de Loek Hartog, Ollie Millroy sigue con vida y en franca recuperación en un hospital. Resulta que el piloto neerlandés, al ver que los servicios de emergencia no estaban cerca del lugar del accidente, se bajó de su auto para auxiliar a su oponente.

¿Qué pasó en el accidente de China GT?

Durante la competencia, el auto de Ollie Millroy fue golpeado por la parte trasera, producto de un incidente previo. El auto de Millroy se incendió de inmediato y se entiende que quedó inconsciente en la cabina.

Ollie Millroy delivers an emotional message to thank Loek Hartog for saving his life yesterday in Shanghai, China.



"I am still alive tonight, entirely thanks to one man; Loek Hartog stopped instantly with no flag marshalls or fire crews in sight, and risked his own life to get… pic.twitter.com/tWACBXQcXO — MV33Racing (@MV33Racing) September 6, 2026

Loek Hartog, que marchaba en el antepenúltimo lugar de la carrera, llevó su auto hasta el lugar del incendio para auxiliar a Ollie Millroy, a quien intentó sacar por la puerta principal y después por la salida de emergencia. En las imágenes se ve como si quitara la puerta del “copiloto”.

Loek Hartog fue a buscar un extentitor, que fue facilitado por un comisario de pista que se acercaba al lugar y 20 segundos después al fin logró sacar al piloto británico, a quien arrastró por la grava para alejarlo del incendio.

Fue hasta entonces cuando otros comisarios de pista llegaron al lugar para terminar de apagar el incendio, pero el caso evidenció una respuesta tardía de los servicios de emergencia, o se que de no ser por la intervención de Loek Hartog, las consecuencias habrían sido peores y quizá hasta fatales.

Hartog se mantuvo con Millroy hasta que recuperó la consciencia y pudo ser asistido y trasladado a un hospital y una vez que el neerlandés regresó a su box se dice que soltó en llanto por toda la adrenalina de la situación.

Loek Hartog, el piloto que le salvó la vida a Ollie Millroy

Para mis hijos serás el super héroe más grande: Ollie Millroy

Ollie Millroy resultó con fractura en seis costillas, fractura en clavícula, mano y un dedo, además de lesiones en un pulmón, de las cuales se recuperará. Su vida no corre peligro y de hecho dedicó un mensaje de agradecimiento, en el cual estableció que “para mis hijos serás el súper héroe más grande”.

“Esta noche sigo vivo, enteramente gracias a un hombre. Loek Hartog se detuvo de inmediato sin que hubiera comisarios de pista o equipos de bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del auto.”

“No recuerdo nada entre los 30 segundos antes del choque y una hora después de él, pero recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Esta noche estoy aquí acostado con 5 costillas rotas, clavícula rota, mano y dedo rotos, y un pulmón magullado, pero podría haber sido mucho peor.”

“Gracias, Loek. Te debo mi vida por tu acto desinteresado de hoy”.

Ollie Millroy, en recuperación

Verstappen elogia a su compatriota por su acto heroico

El accidente trascendió por todo el mundo y llegó a la Fórmula 1, donde Max Verstappen fue consultado sobre el acto de su compatriota, Loek Hartog, a quien le dedicó un mensaje.

“Fue increíble. Hizo un trabajo impresionante. Tengo un enorme respeto por eso. No habría sobrevivido sin él. Fue un momento realmente hermoso”, comentó.