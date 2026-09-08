Louis Garrel es uno de los actores más aclamados de su generación. Y ni qué decir del lugar que ocupa dentro del cine francés como uno de sus grandes exponentes frente y detrás de la cámara. Aprovechando que su última película forma parte del Tour de Cine Francés, hacemos un brevísimo repaso por su carrera.

Louis Garrel es uno de esos actores dentro y fuera del cine francés, capaces de moverse entre el drama romántico, la comedia y el cine de autor, sin perder ese aire de galán melancólico que se ha convertido en una de sus principales características.

Con una trayectoria que comenzó desde muy joven, Louis Garrel ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del cine francés y también ha dado el salto a grandes producciones internacionales.

Su filmografía incluye colaboraciones con directores como Christophe Honoré, Greta Gerwig y Quentin Dupieux, además de varias películas que él mismo ha dirigido.

Aprovechando que una de sus películas forma parte del Tour de Cine Francés de este 2026, aquí te dejamos cinco películas de Louis Garrel que vale la pena ver y sí, algunas de ellas las puedes encontrar en streaming.

Louis Garrel en ‘Mujercitas’ de Greta Gerwig / Foto: IMDb

Arco

Empecemos por una de las películas más recientes de Louis Garrel. Arco, dirigida por Ugo Bienvenu, es una cinta animada de ciencia ficción que nos lleva hasta el año 2075. La historia sigue a Iris, una niña de 10 años que conoce a Arco, un misterioso niño proveniente de un futuro lejano donde los viajes en el tiempo son posibles.

Aunque en Arco no veremos a Louis Garrel frente a la cámara, el actor participa en la versión francesa de la película al prestar su voz a Stewie. El reparto también incluye a Vincent Macaigne, Alma Jodorowsky y Swann Arlaud, en una historia que combina viajes en el tiempo, aventura y ciencia ficción.

Y si necesitas otra razón para echarle un ojo, Arco también consiguió reconocimiento internacional fue nominada a Mejor Película Animada en la 97.ª edición de los Premios Oscar, celebrada en 2025. Así que, además de mostrarnos una faceta diferente de Louis Garrel, esta película es una buena oportunidad para descubrir su trabajo en la animación.

Arco esta disponible en MUBI.

El segundo acto

Si lo que quieres es ver a Garrel en un registro completamente diferente, El segundo acto es una gran opción.

La película de Quentin Dupieux fue elegida como filme de apertura del Festival de Cannes 2024 y reúne a Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard.

La historia sigue a Florence, una mujer que quiere presentar a David, el hombre del que está enamorada, a su padre. El problema es que David no siente lo mismo y pretende deshacerse de ella acercándola a su amigo Willy. Los cuatro terminan encontrándose en un restaurante perdido en medio de la nada.

Y, como suele ocurrir con las películas de Quentin Dupieux, lo que comienza como una situación aparentemente sencilla rápidamente se convierte en un juego absurdo alrededor de las relaciones, la actuación y la propia naturaleza del cine.

El segundo acto esta disponible en MUBI.

Canciones de Amor

Una de las películas fundamentales para entender su trayectoria. Dirigida por Christophe Honoré, Canciones de amor estuvo en la competencia oficial del Festival de Cannes en 2007 y tiene a Garrel como protagonista junto a Ludivine Sagnier y Clotilde Hesme.

Garrel interpreta a Ismaël, un joven parisino atrapado en una relación sentimental que comienza como un juego amoroso de tres personas y termina enfrentándose a la tragedia. La película utiliza canciones para explorar el amor, el deseo y el duelo.

Además, los propios actores interpretan las canciones compuestas por Alex Beaupain, por lo que Garrel no solamente actúa, también canta. Es, probablemente, una de las películas indispensables para quienes quieran descubrir la faceta más romántica y musical del actor.

Canciones de amor esta disponible en Plex.

Couture

Couture, película de Alice Winocour, protagonizada por Angelina Jolie, quien interpreta a Maxine Walker, una cineasta estadounidense que llega a París para trabajar en un proyecto relacionado con la Semana de la Moda. Garrel interpreta a Anton, un colaborador del proyecto que establece una relación con Maxine.

La historia, sin embargo, va mucho más allá de las pasarelas y los vestidos de alta costura. Mientras Maxine trabaja en París, recibe una noticia que cambia por completo su estancia en la ciudad y la obliga a enfrentarse a su propia vulnerabilidad.

Angelina Jolie y Louis Garrel en Couture (2025)// Foto: IMDb

Para Garrel, Couture representa otra incursión en el cine internacional (recordemos Mujercitas de Greta Gerwig) después de consolidarse como uno de los rostros del cine francés contemporáneo.

Anton funciona como una figura cercana a Maxine en medio de una historia que utiliza la moda como punto de partida para hablar sobre el cuerpo, las heridas y la posibilidad de reconstruirse. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025.

Couture esta disponible en Filmelier+.

Sólo una ilusión

Aquí estamos haciendo un poquito de trampa, pues esta película todavía no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Pero, la puedes disfrutar durante la 30ª edición del Tour de Cine Francés.

Olivier Nakache y Éric Toledano, el dúo responsable de películas como Intocable, se reúne de nuevo para contar una historia mucho más familiar. La película está ambientada en 1985 y sigue a Vincent, un niño de casi 13 años que vive en las afueras de París junto a sus padres y su hermano mayor. Garrel interpreta a Yves, el padre del protagonista, mientras que Camille Cottin da vida a Sandrine, su esposa.

Louis Garrel, Alexis Rosenstiehl, Simon Boublil, y Camille Cottin en Solo una ilusión (2026) // Foto: IMDb

La película permite ver a Garrel en un registro particularmente distinto: el de un padre dentro de una familia que atraviesa sus propias crisis. Solo una ilusión combina comedia y drama para hablar sobre ese momento extraño en el que dejamos atrás la infancia y comenzamos a mirar a nuestros padres de otra manera.

Solo una ilusión estará disponible en Cinépolis durante el Tour de Cine Francés.

Te dejamos aquí la cartelera para que te lances a conocer más de esta maravillosa historia.