¿Alguna vez te preguntó tu mamá por qué te gusta ir tanto a conciertos? Si te sigue preguntando y aún no sabes qué responder, un gran ejemplo es este show de boy pablo en CDMX. Sí, la adrenalina de ir a un concierto va muy asociada a ver a tus artistas favoritos cantar esas canciones que te llenan el alma, pero también está muy relacionado con esa buena vibra que en pocos lugares se puede sentir tan vívidamente. Todos estamos ahí para pasarla bien.

Con boy pablo, fuimos testigos de un show que fue el antídoto perfecto para el bajón y que nos recordó que aún hay lugares y momentos en donde todos, incluyendo familias enteras, pueden bailar sin parar. Y lo más importante: No importa el tamaño del lugar, ni cuánta producción pueda tener, las ganas de pasarla bien es más grande que cualquier set de luces espectaculares en un lugar imponente.

FOTO: Luis Avilés

Pura gozadera en el show de boy pablo en CDMX

El lunario del Auditorio Nacional ya estaba lleno pasaditas las 8 de la noche del domingo 1 de mayo. Muchas adolescentes, parejas derramando miel y familias que llevaban a sus hijos en hombros. La euforia no se hizo esperar con el inicio de “I Hope She Loves Me Back” y “Hey girl”, rolas que no solo fueron coreadas por los fans, sino también nos pusieron a bailar desde los primeros minutos. Saltando, aplaudiendo y cantando… La energía estaba a tope y no se veía que fuera a disminuir.

“Qué chido volver a Ciudad de México”, fueron las primeras palabras de Nicolás Pablo Muñoz, quien comentó que era la primera vez que salía de gira por Latinoamérica para promocionar su disco Wachito Rico, y a quien los fans pedían a gritos que se quitara la camisa… ¿Se la quitó? Te contamos más adelante.

FOTO: Luis Avilés

boy pablo en CDMX: Mini cover a Katy Perry y un fan afortunado

Pero no crean que esto solo tuvo una velocidad, no, también tuvo sus momentos emotivos, sobre todo antes de “Rest Up”, en donde Pablo consoló a la audiencia que estaba pasando momentos difíciles: “Si estás aquí con angustia o estrés, no estás solo o sola, va a pasar”. Y después de este apapacho, otro punch de adrenalina, pues Pablo se montó en la batería para tocar “Ur Phone”, la cual tuvo un final inesperado al incluir el coro de “Roar” de Katy Perry.

¿Esa fue la sorpresa de la noche? Nel. Poco después subieron al escenario a Gonzalo, el afortunado fan que tocó la guitarra en “Everytime” entre los gritos de los fans que coreaban: “Sí se pudo”.

FOTO: Fátima Espino

“Wachito Rico” para bailar sabroso y “La Novela” para despedirse

Pablo nos advertía que el set estaba llegando a su fin, pero no podía irse sin la última dosis potente de baile y para eso nos dio “Wachito Rico”, la canción más coreada del setlist, para luego dar paso a “Dance, Baby!” en donde el mismo Pablo nos pidió agacharnos lo más posible y brincar y bailar en cuanto nos diera la señal. El lunario se cimbró con el brinco y la emoción estaba a tope.

FOTO: Luis Avilés

Pablo y compañía se despidieron, solo para darnos un pequeño respiro y agarrar fuerzas. Los fans deseosos de una más pidieron a gritos “La Novela”, y sin dudarlo ni tardarse, la banda volvió a salir al escenario para un último estirón emotivo y complacerlos con la petición, y ahora sí la despedida. Una despedida que resumió el show enterito: Nos dejaron bailando con “La Chona”, Pablo bajó a despedirse de mano de los fans y finalmente, sí señor, se quitó la camisa.

FOTO: Luis Avilés

La buena vibra de la música de boy pablo en CDMX fue la excusa perfecta para pasarla bien; pero aquí debemos hacer una mención especial a los fans, quienes se rifaron desde el primer minuto del concierto cantando cada una de las rolas, algo que sin duda alimentó a la banda para hacer un show inolvidable.

Setlist

I Hope She Loves Me Back

Hey Girl

Leave Me Alone

Wtf

I’m Really Tired This Day Sucks

Feeling Lonely

Honey

Sick Feeling

Ready/Problems

Rest Up

Tkm

Mustache

Ur Phone

Everytime

Losing You

Wachito Rico

Dance, Baby!

La Novela