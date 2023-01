Ahora sí que este es el final de una era, pues después de años sacando grandes discos y canciones que marcaron a una generación, lamentablemente Panic! At the Disco se termina. A pesar de que los miembros originales se separaron y tomaron su propio camino hace un buen rato, Brendon Urie continuó con el nombre de esta agrupación, pero parece que es momento de darle carpetazo a esta etapa de su vida y carrera.

A través de las redes sociales del grupo, el frontman publicó un comunicado donde hacía oficial el final de este proyecto para dedicarle tiempo a su familia, pues confirmó que está esperando un bebé junto a su esposa. Además, de manera emotiva, se despidió de la banda con la que estuvo prácticamente todo este tiempo y por supuesto, le agradeció a los fans por forma parte de esta historia que lo marcó para siempre.

“Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino. Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo (…) Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y centrarme en mi familia. Panic! At The Disco dejará de existir”. “Gracias a todos por su inmenso apoyo durante estos años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que ha significado para nosotros. Tanto si han estado aquí desde el principio como si acaban de descubrirnos, ha sido un placer no sólo compartir el escenario con tanta gente con talento, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes. Los quiero, los aprecio. Gracias por existir”.

Foto: Captura de pantalla

Panic! At the Disco se termina y con la banda, le decimos adiós a una época

A pesar de que Brendon Urie reveló que se termina Panic! At the Disco, dejó muy claro que no se irá así, sin despedirse como se debe. De hecho, confirmó que siguen en pie los conciertos que tiene programados con la banda entre febrero y marzo de este año por Estados Unidos y Europa, donde presentará el más reciente y último material discográfico de la agrupación, Viva las Vengance.

Así, se termina la historia de uno de los grupos más populares de los últimos tiempos, que con su primer disco, A Fever You Can’t Sweat Out, ayudó a popularizar la onda emo, y que a pesar de los cambios y salidas que hubo en su alineación, Urie continuó reinventándose, creando música y canciones que acompañaron a más de una generación. Ni modo, es momento de decirle adiós con uno de sus más grandes hitazos y que seguramente muchos escucharán para recordarlos: “I Write Sins Not Tragedies”.