La industria de la música siempre se está renovando. Y es por eso que vemos a artistas, productores y demás personas trabajando en crear canciones que sean del agrado de quienes la escuchan, incluso si para eso deben tomar inspiración de productos ya creados y usar los conocidos samples.

Para quienes no estén familiarizados con el género, los samples en el mundo de la música son fragmentos de sonido o música que se toman de una grabación que ya existe y la cual posteriormente se utiliza para crear canciones nuevas.

Los samples básicamente son partes de una canción que se usan para crear otra. Foto: Pexels

Los samples en canciones son algo muy común en la música

Si bien su uso ha sido un debate entre si es legal o no y sus límites, los samples en la música son cada vez más comunes desde la época de los años 80, donde la tecnología dio paso a la grabación digital y esta, a su vez, permitió a los artistas el modificar sus creaciones.

Los samples en las canciones casi siempre son ritmos de batería o fragmentos de guitarra para darle ritmo a una rola. Sin embargo, también hay quienes los utilizan otros elementos de canciones para dar textura o cuerpo a una canción e incluso, quienes los usan como un homenaje a sus artistas favoritos.

Los samples usados para homenajear artistas son bastante comunes. Foto: Pexels

Desde hace décadas los artistas usan samples en sus canciones

Como lo comentamos, el uso de samples en canciones ha dado paso a grandes éxitos, pero también a enormes demandas por derechos de autor y más. Y es que en algunas ocasiones, los artistas no piden permiso a los creadores de las canciones que samplean.

Para bien o para mal, la realidad es que los samples en las canciones existen y más a menudo de lo que parece, pues basta con poner atención e investigar un poco para darnos cuenta que muchas de las canciones que escuchamos actualmente contienen uno.

Basta con prestar atención para identificar el sample en una canción. Foto: Pexels

10 canciones famosas que usaron samples de otras rolas

Acá nosotros ya clavados en el tema de los samples en canciones populares, les armamos un conteo de 10 canciones, por artistas que van desde Dua Lipa hasta Robbie Williams, que contienen samples y probablemente ni lo habían notado:

10.- “Rappers Delight” de The Sugarhill Gang

“Rapper’s Delight” del trío de hip hop, The Sugarhill Gang, usa el icónico riff de bajo y guitarra que escuchamos en la canción “Good Times” de Chic, lanzada en el año de 1979. Pero ellos no fueron los únicos que hicieron un sample de dicha canción.

Otras rolas como “Another One Bites the Dust”, de Queen tienen un ritmo similar al del bajo y hasta artistas como Will Smith usaron el sample de una parte de “Good Times” para el inicio de su canción “It’s All Good”, lanzada en 1997.

9.- “Millennium”, de Robbie Williams

Quizá muchos amantes de las cintas de James Bond recuerden la canción “You Only Live Twice” de Nancy Sinatra, pues formó parte de la banda sonora en la película de 1967. Bueno, pues esta rola tiene un arreglo de orquesta y una melodía vocal que Robbie Williams utilizó para su canción “Millennium”, de 1998.

Fue el productor Guy Chambers quien decidió tomar un cacho de la melodía de “You Only Live Twice” y lo puso en la intro de “Millennium”. Algo que además de ser notable, los fans del cantante agradecemos, pues le dio a la canción un sonido bastante sofisticado.

8.- “Sing For The Moment”, de Eminem

“Sing for the Moment” de Eminem, es otra de las canciones que tienen un sample, pues esta rola del disco ‘The Eminem Show’, de 2002, toma como base un arreglo de piano y una línea de guitarra de la canción “Dream On”, de Aerosmith.

En este caso el sample no sólo queda en el terreno del sonido, pues el rapero estadounidense también usa una parte de la letra de Aerosmith que recientemente se volvió viral gracias a videos de TikTok con personajes del juego ‘Among Us’.

Cada vez vemos a artistas jóvenes usando samples de artistas más antaños en sus canciones

7.- “Love Again” de Dua Lipa

Sí, muchos recuerdan la canción de “Love Again” por ser parte del exitoso disco de Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’, o por el video donde vemos a la cantante británica vestida como vaquera y montada sobre un toro mecánico.

Sin embargo, esta rola lanzada en 2020 utiliza un sample bastante particular de la canción “My Woman” de Al Bowlly con Lew Stone and His Monseigneur Band, que fue lanzada en 1932 y la cual tuvo una reinterpretación más “moderna” por parte de Dua Lipa.

6.- “Please, Don’t Stop The Music”, de Rihanna

¿Quién no recuerda “Please Don’t Stop the Music” de Rihanna? La canción lanzada en 2007 fue uno de los sencillos del famoso tercer disco de la cantante, ‘Good Girl Gone Bad’. Pero también, es conocida por haber sampleado a Michael Jackson.

En esta canción la cantante de Barbados utilizó un sample de la canción “Wanna Be Starting Something” de Michael Jackson, lanzada en el año de 1983. Y es nada más y nada menos que el conocido “Mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa” que el rey del pop hizo popular en ese entonces.

5.- “Moving Too Fast”, de Supafly Inc.

Seguro muchos lo identifican a la primera escuchada y es obvio. “Moving Too Fast” de Supafly Inc. usó un sample del conocido clásico de Phil Collins, “Another Day in Paradise”, de 1989 y que muchas quinceañeras o personas enamoradas han escuchado desde entonces.

Supafly Inc. utilizó el sample donde el cantante británico dice “She calls out to the man on the street, ‘Sir, can you help me?'”. Aunque bueno, bastará con que escuchen menos del minuto de “Moving Too Fast” para que identifiquen la parte sampleada.

4.- “Men In Black”, de Will Smith

Una de las canciones más icónicas de los años 90 también usó un sample que la ayudó a convertirse en todo un éxito (más allá de la conocida película), pues Will Smith sampleó “Forget Me Nots”, de Patrice Rushen, para la canción de “Men In Black”.

Básicamente la parte del bajo y la melodía de “Forget Me Nots” ayudaron a que la canción de “Men In Black” naciera, por lo que podemos decir que es una de las canciones con el sample más evidente del mundo. Sino nomás’ escuchen y comparen:

Algunos samples pueden ser de rolas completas o partes bastante específicas de otras canciones

3.- “Money Trees”, de Kendrick Lamar

Si son fans de Beach House y cuando escucharon “Money Trees” de Kendrick Lamar sintieron que les era familiar, no estaban alucinando. Y es que el rapero originario de Compton sampleó la canción “Silver Soul”, creación del dúo de dream pop.

DJ Dahi, productor de la canción que Kendrick incluyó en su disco ‘Good Kid, M.A.A.D. City’, utilizó el sample de la rola de Beach House de manera invertida y con una velocidad más alta. Sin embargo, el uso de la melodía es evidente.

2.- “Use This Gospel”, de Ye

En octubre de 2019, el rapero lanzó su noveno disco de estudio ‘Jesus is King’ y debemos decir que una de la sorpresas que nos topamos en ese entonces fue notar el sample en “Use This Gospel”, pues es claro que tomó inspiración de “Costume Party” de Two Door Cinema Club.

Aunque en la canción de Ye la nota musical está un tono más bajo, el ritmo es exactamente el mismo. Algo raro considerando que la rola de Two Door Cinema Club fue un B-side de la canción “I Can Talk” y no fue tan conocida como otras rolas del disco ‘Tourist History’.

1.- “Pump It”, de los Black Eyed Peas

Sí, muchos no lo saben pero una de las canciones más icónicas que sonó en el ahora lejano 2009 y que mezcló carros, una melodía pegajosa y que hizo a muchos enamorarse de Fergie, nació gracias al sample de una canción de la década de los 60.

La guitarra que escuchamos al principio (y durante toda la canción en realidad) en “Pump It” de los Black Eyed Peas, viene de una canción del género surf rock llamada “Miserlou”, creada por el músico Dick Dale y la cual seguro conocen por ser parte de la película ‘Pulp Fiction’, de Quentin Tarantino.

Como ven, los samples en canciones están casi en todos lados, sin importar la época o el género musical. ¿Ustedes qué canción conocen que tenga un sample?