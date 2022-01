Prostitución y muerte: Las historias detrás de “Sing About Me, I’m Dying of Thirst” de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar es uno de los raperos más importantes y exitosos de la última década, donde se ha abierto paso gracias a su genialidad al momento de crear, componer y escribir música. Cualidades que nos han quedado comprobadas a través de sus álbumes como Section.80 (2011), ‘DAMN’ (2017), ‘To Pimp A Butterfly’ (2015) y el aclamado Good Kid, M.A.A.D City (2012).

Éste último disco mencionado salió al mercado en octubre de 2012 como el segundo álbum de estudio del rapero oriundo de Compton, California. Sin embargo, para muchos es considerado el primer disco de Kendrick Lamar en las ‘grandes ligas’, ya que dicha placa discográfica fue la primera que Lamar distribuyó con ayuda de una disquera: Interscope Records.

La historia detrás de “Sing About Me, I’m Dying of Thirst”

‘Good Kid, M.A.A.D City’ recibió criticas muy positivas por parte de la crítica gracias al concepto del disco, uno donde un Kendrick Lamar de 17 años retrata lo difícil que fue para él crecer en Compton, considerada la ciudad más peligrosa de California, y su lucha interna por no terminar involucrado con la violencia, las pandillas y las drogas.

Si bien cada canción en este álbum tiene una historia propia, en esta ocasión hablaremos de la que hay detrás de “Sing About Me, I’m Dying of Thirst”, la décima pista del segundo disco de Kendrick Lamar en donde el rapero cumple la promesa a un amigo que murió y habla del renacimiento espiritual que lo llevó a convertirse en el hombre que es actualmente.

Primero entendamos un poco el contexto del disco ‘Good Kid, M.A.A.D City’ para entender mejor “Sing About Me, I’m Dying of Thirst”. El disco de Kendrick Lamar es una especie de historia lineal donde Kendrick primero cuenta cuando conoce a Sherane, una chica de quien se enamora durante un verano.

Al mismo tiempo, en las mismas canciones el rapero de Compton relata las cosas malas que hacía cuando era adolescente, pues él tomaba la camioneta de su mamá (que es la portada del disco) para salir con sus amigos En “The Art of Peer Pressure” incluso habla de un asalto que él y sus amigos planearon y donde casi los atrapa la policía.

Una canción que habla de la muerte de un amigo y una promesa cumplida por parte de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar se queda de ver con Sherane y es golpeado por varios sujetos que se molestan porque él la pretende. Los amigos de Kendrick van a recogerlo y después manejan hacia una fiesta donde, pero en el camino se topan con los tipos que golpearon a Lamar y se arma una balacera donde un sujeto llamado Dave recibe un disparo.

Dave es uno de los amigos de Kendrick Lamar y él es la inspiración detrás de la primera parte de “Sing About Me, I’m Dying of Thirst”, canción que se divide en dos secciones: la primera relata la muerte de Dave, mientras que la segunda habla sobre una chica que se dedica a la prostitución al no tener otra forma de sobrevivir en Compton.

En esta rola del ‘Good Kid, M.A.A.D City’, el hermano de Dave le da las gracias a Lamar por haber estado a su lado cuando dio su último aliento y acepta que el asesinato no es más que el resultado de haber elegido ser pandilleros. Sin embargo, está muy molesto y jura que hará justicia por su hermano ya que tiene una gran sed de venganza.

De acuerdo con lo declarado por Kendrick Lamar en una entrevista para MTV, la historia de Dave fue real: “En el primer verso habla de mi compañero hablando conmigo, hablando de una historia de cómo yo estaba allí cuando falleció su hermano y pude verlo respirar por última vez”, dijo el rapero sobre la canción que escribió.

El track de Kendrick Lamar también habla de una joven prostituta

“Sing About Me, I’m Dying of Thirst” en realidad fue una promesa que Kendrick cumplió a Dave y su hermano, quien le pidió contar su historia si llegaba a morir. Lamentablemente así fue y Lamar dedicó esta canción de su disco a sus amigos que murieron gracias a la violencia; una de la que él logró escapar gracias a la música.

Por otro lado, la segunda parte de este track habla de Keisha, una joven que Kendrick Lamar mencionó anteriormente en la canción “Keisha’s Song’ (Her Pain)”, perteneciente a su disco Section.80 (2011), y la cual habla de una joven que se dedicó a la prostitución hasta que uno de sus clientes la violó y asesinó.

Y de la realidad que viven miles de personas en Compton

Los familiares y amigos no vieron bien que Kendrick hablara de la historia de Keisha en una de sus canciones y llevara su tragedia al ojo público. “‘Keisha’s Song’ también es una canción real… conocí a su hermana y ella me atacó por su hermana Keisha, básicamente diciendo que no quería que hablara de su profesión… si tu álbum sale, no me menciones, no cantes sobre mí”, le dijo la hermana de la mujer (que también era prostituta) a K-dot.

Kendrick Lamar ignoró la petición de la chica al asegurar que su intención al hablar de las historias de la vida real no es juzgar a la gente, sino visibilizar ante el mundo lo que mucha gente en Compton vive a diario con tal de sobrevivir a un sistema que los rechaza, oprime y olvida; él alza la voz por los suyos esperando que cuando llegue su tiempo, ellos cuenten su historia.

Kendrick Lamar habla de su redención y el principio de su carrera en la música

“Sing About Me, I’m Dying of Thirst” también es la referencia que Kendrick usa para contar cómo la religión llegó para salvarlo, pues cansado de huir de su violenta realidad, un día es bautizado con agua bendita y su ‘sed’ se calma. Para el rapero eso significa un nuevo comienzo en su vida y abre la puerta hacia el inicio de su éxito en la música. Uno del que somos testigos en la actualidad…