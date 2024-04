De Keane a Foals: 10 canciones que estuvieron en los juegos de FIFA (y quizá no recuerdas)

Lo que necesitas saber: Andamos nostálgicos y por eso, recordamos 10 grandes canciones que fueron incluidas en los juegos de FIFA (y quizá muchos no recuerdan).

Este 2024 que tuvimos el honor de ver a Keane en vivo con su gira por el 20 aniversario del ‘Hope & Fears’, una de las cosas más curiosas que notamos en ambos shows –tanto el del Tecate Pal’ Norte como el del Palacio de los Deportes– fue el primer acercamiento que muchos tuvimos con la banda británica.

Seguramente a más de uno les pasó que cuando Keane interpretó rolas como “Nothing in My Way” (del disco ‘Under the Iron Sea’), algunas personas se refirieron a esa canción como la “del FIFA”. Nada raro considerando que miles conocimos a Tom Chaplin y compañía gracias a este videojuego.

Keane en Tecate Pal’ Norte 2024. Foto: Stephania Carmona

El FIFA ha sido una puerta para conocer otras bandas y géneros musicales a través de los videojuegos

Aunque MTV y la radio fueron algunos medios con los que la mayoría se acercó a la música anglosajona, también es cierto que videojuegos como los de FIFA nos ayudaron a conocer bandas o artistas que hoy son consentidos del público en México y Latinoamérica.

Keane, Foals, Kasabian, Franz Ferdinand, The Strokes, The Vaccines, LCD Soundsystem, Bloc Party, Billie Eilish, Gorillaz y Royal Blood son algunas de las bandas y artistas que han figurado en el soundtrack de los videojuegos de FIFA desde su edición de 2004, que fue la primera en musicalizar formalmente al juego.

Desde el 2004, los juegos de FIFA nos han dado grandes soundtracks. Foto: Getty Images

10 canciones que formaron parte de los soundtracks del FIFA

Pero también, los encargados del soundtrack incluyeron a artistas en español de la talla de Café Tacvba, Vicentico, Los Amigos Invisibles, Kinky, entre otros que llegaron a los oídos de los pamboleros y los amantes de los videojuegos a través de varias ediciones del FIFA.

Acá andamos con la nostalgia al mil, así que enlistamos 10 canciones bastante icónicas y conocidas que seguramente muchos no recuerdan haber escuchado en los soundtracks del FIFA, pero que musicalizaron a dichos juegos:

10.- “Helicopter” de Bloc Party

Un temazo que Bloc Party nos dio en su disco debut ‘Silent Alarm’, fue “Helicopter”, canción que además de ser el primer sencillo de dicho disco (que hace unos años escuchamos en vivo en un Corona Capital), también perteneció al soundtrack del FIFA 06.

9.- “Machu Picchu” de The Strokes

‘Angles’ (2011), el cuarto disco de The Strokes, se distinguió por ser la primera placa discográfica en la que Julian Casablancas dejó de aparecer como el único compositor de las canciones, ya que todos los miembros participaron en la creación de las 10 rolas que lo conformaron.

El disco abre con “Machu Picchu”, canción escrita por Julian Casablancas y Nick Valensi, que se lanzó como el sencillo promocional de ‘Angles’ y posteriormente se incluyó en el FIFA 2012, videojuego que se distinguió en ese entonces por el mejoramiento notorio de sus gráficos.

8.- “Splitting The Atom”, de Massive Attack

“Splitting The Atom” es la canción principal del EP del mismo nombre que Massive Attack lanzó en 2009 y en un periodo que el grupo de Bristol atravesaba en su carrera al tener la presión de un quinto álbum anunciado que decidieron armar desde cero.

Damon Albarn, uno de los grandes amigos de los de Massive Attack, trabajó con la banda en su estudio musical de Londres y “Splitting The Atom” fue la primera canción que salió de esas sesiones. Posteriormente la canción apareció en el soundtrack del Fifa 2011.

7.- “Supermassive Black Hole”, de Muse

Además de darnos una de las mejores escenas en el mundo del cine (sí, hablamos de esa en ‘Twilight’ donde los Cullen juegan beisbol en medio de una tormenta), la canción fue el primer sencillo del disco ‘Black Holes and Revelations’.

Como les contamos, esta rola tuvo inspiración de la música de clubs en Nueva York e influencias de bandas y artistas como The Beatles, Rage Against the Machine, Soulwax, Prince y hasta el mismísimo Kanye West. Apareció en la edición del FIFA 2007.

6.- “Call it What You Want” de Foster The People

Muchos creen que Foster The People sólo fue “Pumped Up Kicks”, pero la verdad es que la banda estadounidense de Mark Foster tuvo otros temazos de su aclamado disco debut ‘Torches’, y uno de ellos justamente fue “Call It What You Want”.

La canción fue escrita por el líder de la banda, Mark Foster, y contó con la producción de Paul Epworth. “Call It What You Want” también apareció en la banda sonora del videojuego FIFA 12, así como en el modo Copa del Mundo del FIFA 23.

5.- “EO” de Café Tacvba

El FIFA 2004 tuvo uno de los soundtracks más importantes en la historia del famoso videojuego, pues este título fue el primero donde se incluyó un tracklist con más de 20 canciones que además estaba curado con música de artistas de todo el mundo.

Justamente fue en esa edición donde se incluyó “EO”, track del ‘Cuatro Caminos’ de Café Tacvba, disco que hace referencia a la zona de Cuatro Caminos que se ubica en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y la cual los estudiantes de FES Acatlán conocen a la perfección.

4.- “Blue Monday” de New Order

Una de las canciones más importantes de la década de los 80 OBVIAMENTE no podía quedar fuera de los soundtracks de FIFA, sobre todo porque en su momento –y como lo mencionamos– estos videojuegos fueron también una puerta para conocer música de otros géneros, artistas y épocas.

“Blue Monday”, considerada como la piedra angular en el género del EBM y la música electrónica a nivel mundial, se agregó al soundtrack del FIFA 2005.

3.- “Dangerous” de The XX

Para los fans de The xx, hay un antes y un después del disco ‘I See You’ (2017), pues en este el trío británico (Romy Madley Croft, Jamie xx y Oliver Sim) se sumergieron en un sonido más optimista y dejaron de lado la melancolía que vimos aún en discos como ‘Coexist’.

“Dangerous” es una canción que totalmente ejemplifica la esencia del ‘I See You’ y estuvo incluida en el soundtrack del FIFA 2018 junto a otros artistas como Lorde, alt-J, Run the Jewels y más.

2.- “Olympic Airways” de Foals

El ‘Antidotes’, disco debut de Foals’, fue uno de los más importantes en la carrera de la banda británica, pues con este comenzaron a resonar entre la juventud del Reino Unido que, a comparación de la americana, abrazó a un disco que fue golpeado por la crítica estadounidense.

Pero no todo fue malo para ‘Antidotes’. En el caso de “Olympic Airways” –canción que no logró llegar al chart de Billboard y estuvo inspirada por sentimientos de melancolía relacionados al aeropuerto inglés de Heathrow, el track formó parte de la banda sonora del FIFA 2009.

1.- “Nothing in My Way” de Keane

Obvio no podíamos dejar fuera a “Nothing in my Way” de Keane, una de las canciones más icónicas de la banda británica y que logró resonar con toda una generación a través de su letra y melodía que habla de ese dolor de sentirte solo y desesperanzado ante la vida.

No lo decimos nosotros. Los mismos fans de Keane, tanto los que conocían a la banda por otros sencillos como los que lo hicieron gracias al FIFA 2007, concuerdan en que la canción perfecta, especial y melancólica que habla por la parte más humana de muchos.

¿Qué otra canción que ha aparecido en los soundtracks de juegos de FIFA agregarían a la lista?

