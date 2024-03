Keane en Tecate Pa'l Norte 2024: La dosis de nostalgia que no sabíamos que necesitábamos

Hay discos que definitivamente marcan nuestras vidas. Y en Tecate Pa’l Norte 2024 confirmamos que el Hopes and Fears de Keane es uno de ellos, pues la banda abarrotó por completo el escenario Tecate Light para festejar con el público mexicano las 20 primaveras de este discazo.

Desde que Tom Chaplin, Tim Oxley-Rice y Richard Hughes salieron al escenario, algo nos decía que se venía un viaje lleno de nostalgia y melancolía, y así fue. Pues los británicos nos hicieron recordar la época cuando éramos felices (y no lo sabíamos) y su álbum debut musicalizaba parte de nuestra juventud.

Keane se rifó en el primer dái de Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Stephania Carmona

Keane regresó a México para festejar los 20 años de ‘Hopes and Fears’ y recordarnos muchas cosas

“Órale, amigos mexicanos, amigas mexicanas, ¿cómo están? Somos Keane de Inglaterra”, dijo Tom, quien se ganó por completo al público en el Parque Fundidora con cada una de las interacciones que tuvo con ellos. Una de varias en toda la noche. Y es que además de ver a la banda, también nos interesaba era conocer las historias de la gente a la que este disco le cambió la vida.

“Me acuerdo que estaba en la secundaria cuando escuché por primera vez este disco gracias a un amigo, pero después decidí pedirle a mis papás que me lo comprarán si sacaba buenas calificaciones. Fue muy complicado, porque yo no era muy aplicado, pero al final me lo cumplieron y sí siento que me marcó para siempre”, nos contó Manuel de 37 años, a quien nos encontramos en el show de la banda británica en el festival.

La banda celebró a lo grande los 20 años de ‘Hopes and Fears’/Foto: Stephania Carmona

Por otro lado tenemos el caso de Gabriela, de 40 años, quien nos contó que en particular, este álbum de Keane la salvó en un momento de la adolescencia donde todo lo veía complicado:

“Escuchar estas canciones me pone muy feliz, porque cuando me encontré con ellas siendo prácticamente una niña, estaba pasando por una etapa muy complicada. Mi novio de aquel entonces me había dejado y no entendía por qué. Pero además de eso, también estaba pasando por un momento de crisis de joven, ¿sabes? No tenía claro que era lo que quería estudiar o cuál era mi vocación o misión en la vida. Pero al escuchar estas canciones, fue como sentir un abrazo al alma y al corazón, creo que por eso me gustan tanto”.

Un show diferente para festejar un aniversario importante

Otra de las cosas que más nos llamaba la atención del show de Keane en Tecate Pa’l Norte era saber cómo tocarían el Hopes and Fears, pues el frontman de la banda nos adelantó que no lo tocarían tal cual, de inicio a fin. Al final hicieron algo muy interesante, pues armaron un setlist en el que combinaron las rolas de este disco con canciones de otros álbumes.

Para que chequen cómo estuvo el asunto, en su presentación sonaron temazos como “Silenced By The Night”, “Bend and Break”, “The Way I Feel”, “You Are Young”, “Spiralling”, “Nothing In My Way”, “Bedshaped”, “This Is The Last Time” y “Is It Any Wonder?”. Puro temazo pesado que por supuesto, nos puso a cantar macizo.

Keane tocó un setlist con lo mejor de su álbum debut y varios éxitos más/Foto: Stephania Carmona

“Hemos venido varias veces a este país y es maravilloso sentir su energía”, declaró Tom para después picarle el orgullo a los regios, pues mencionó que en la CDMX gritaban más fuerte. Claro que el público en el Fundidora demostró que no se quedan atrás, pues antes de “You Are Young”, el frontman de la banda los puso a vocalizar al estilo de Freddie Mercury.

Sin embargo, el momento más especial del show de Keane en Tecate Pa’l Norte 2024 fue cuando tocaron el combo de “Everybody’s Changing” y “Somewhere Only We Know”, donde todos los que estaban presentes cantaron estos clásicos a todo pulmón. Es más, vimos a uno que otro soltando la lágrima. Muy emotivo y lindo el asunto.

?? @keaneofficial cerró con Somewhere Only We Know en el @TecatePalNorte y claro que fue un momentazo para la nostalgia ?#TecatePalNorte #Keane pic.twitter.com/gjf0Onnzzu March 30, 2024

“Venimos de un lugar muy pequeño y nuestro sueño siempre fue tocar en otros lugares del mundo como Monterrey, así que muchas gracias por recibirnos con tanto amor y cariño. Muchas gracias, Monterrey”, mencionó el frontman de la banda británica antes de terminar su presentación, la cual de plano nos dejó con el corazón contento y nos hizo sentir nostalgia de la buena.

Quizá a veces no medimos lo importante que son las cosas que hacemos en este mundo. Sin embargo, estamos completamente seguros que Keane tiene muy claro lo clave que es el Hopes and Fears no solo para ellos, también para las personas que de alguna u otra manera, dieron con este disco y les dio esos ánimos que tanto necesitaban.

“Sin pensarlo creo que es uno de mis discos favoritos en la vida, todas las canciones son éxitos y cada una las relaciono de diferente manera con cosas que he pasado. Puedo decir que es el soundtrack de mi vida y me pone muy contenta que hayan venido a Monterrey en particular –porque aquí vivo– a festejar los 20 años, es un gran detalle que también nos consideren para el aniversario del disco”. Nos confesó Gabriela, una de las fans que estuvo presente en el show de Keane en el festival

Setlist de Keane en Tecate Pa’l Norte 2024

Bend and Break Disconnected Silenced by the Night We Might as Well Be Strangers The Way I Feel You Are Young Spiralling Nothing in My Way Bedshaped This Is the Last Time Is It Any Wonder? A Bad Dream Everybody’s Changing Somewhere Only We Know Sovereign Light Café

