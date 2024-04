Lo que necesitas saber: Keane celebró 20 años de su disco Hopes and Fears en el Palacio de los Deportes, tocando por primera vez en su historia "Untitled 1" y desempolvando rarezas en vivo.

A 20 años de lanzamiento de su icónico Hopes and Fears, Keane vino a estrenar su gira conmemorativa en México, con el primer show de este tour, en el que nos sorprendieron tocando por primera vez en su historia “Untitled 1” y tocando rarezas como “Bedshaped” y “She Has No Time”.

La banda se aventó rolas de sus otros discos, dejando pocas del reciente Cause And Effect (2019), garantizando un recorrido por sus inicios, y nos dejaron claro que fueron una de las bandas más significativas de mediados de la primera década de los dos miles.

Tom Chaplin tiene una voz icónica que en vivo es impresionante. Foto vía: David Barajas para sopitas.com

Keane mostró en el Palacio que es una banda de rock atípica con una ejecución maravillosa y mucha sensibilidad

La voz en vivo de Tom Chaplin es un elemento impresionante

Tom Chaplin tiene una voz privilegiada que destaca desde el estudio, pero cobra una magnitud asombrosa en vivo. En su visita al Corona Capital 2019, corroboramos que este vocalista es enorme, pero entre que no tuvieron un show solos y unas pocas fallas de audio, nos quedamos con las ganas de más.

Aunque el vocalista de Keane lleva más de 20 años asombrando al mundo con su voz, siempre es un deleite escucharlo en vivo. Tom sostiene sus agudos por muchísimo tiempo, y provoca los gritos del público, casi como si se tratara de un solo de guitarra o un remate de batería.

Las rolas que más nos sorprendieron vocalmente fueron “This Is the Last Time”, “Nothing in My Way” y claro que “Somewhere Only We Know”.

La voz de Tom emociona a sus fans como un solo de guitarra o un remate de batería. Foto vía: David Barajas para sopitas.com

Anoche logramos escucharlo de manera impecable, en un Palacio de los Deportes abarrotado de fans que parecían más de la vieja guardia, sacando sus playeras viejitas del Hopes and Fears. Los coros de rolas como “Bend & Break” y “Silenced by the Night”, tenían un apoyo de 20,000 personas que no llegaban a los tonos de Tom, pero impactaba muchísimo escuchar esa fuerza.

El control sobre su voz le permite adecuar algunas partes de las canciones a versiones en vivo que funcionan increíble como alternativa a las originales y en verdad no se entiende cómo pasa tantos segundos sosteniendo una nota.

Por si fuera poco, interactúa de una manera muy sensible y humana con sus fans. “Hola, ¿Cómo están? Esto es abrumador, siento que voy a llorar”, declaró conmovido Tom ante un Palacio de los Deportes que no paró de gritar toda la noche.

Cambiar las guitarras por pianos y sintetizadores le da una identidad magnífica a Keane

El cambio de sintetizadores a lo largo del concierto es algo que se da natural en Keane, y es que los destellos de genialidad por parte de Tim Rice-Oxley lucen durante toda la noche en sus conciertos. Ya sea con líneas de sintetizadores distorsionadas, o con algo más clásico y acústico, Tim da una clase sobre su instrumento en el escenario.

Es una banda que hasta en vivo mantienen a elegancia brutal, hay que escuchar en vivo “She Has No Time”, o “A Bad Dream” para apreciar la voz de Tom sobre las progresiones de teclados. Sin duda son los protagonistas de la noche, pero hay un trabajo confiable de Jesse Quin y Richard Hughes.

Tim es un maestro de los teclados que se contagia de la energía de la gente. Foto vía: David Barajas para sopitas.com

Tim luce pianos con reverb que lucen muchísimo, y no para de pedirle a la gente que alienten más y más. Un detalle muy agradable es que, aunque se mantiene muy ocupado tocando, le aplaude al público cada que puede.

También apoyan a Tom en las voces secundarias Tim y Richard, y en Muchísimo y la voz incansable de Tom. En “Crystal Ball”, Tom cantó el puente junto al baterista, pasándola fenomenal subido en la tarima de su batería.

Se lloró y se cantó con una banda que ofrece catarsis en vivo mediante una excelsa discografía

“Seguimos de tour lo que queda del año y no sé cómo van a superar esto”, dijo Tom asombrado de la cantidad de ruido que hicieron sus fans ayer por la noche. Aún cuando la banda solo toma un descanso fuera del escenario después de “Somewhere Only We Know”, la gente gritó entre rolas como si se hubieran ido en cada una.

El escenario mostró que nada más hay que relacionar colores con emociones para transmitir algo. “Silenced By the Night” con un azul medianoche, y “Bend and Break” mostró un naranja y rojo en alusión al amanecer.

Se homenajean a ellos mismos con portadas animadas y referencias visuales a Under The Iron Sea y a Perfect Symmetry, sin que sean elementos que sobrecarguen un escenario elegante, como reflejo de la banda.

A fin de cuentas, es un concierto que celebra 20 años de su disco más significativo, pero también una carrera brillante que esperemos traiga más discos en el futuro. De lo nuevo, únicamente tocaron la excelente “The Way I Feel”, ya que habían traído de gira ese disco apenas en 2019.

Keane tiene muchísima elegancia sobre el escenario, algo que es reflejo de su música. Foto vía: David Barajas para sopitas.com.

Un setlist rarísimo para regalarles a los fans más leales de Keane

“Está es un vieja canción, es la primera vez que la tocamos, así que wish us luck“, Tom nos sorprendió con este anuncio antes de tocar ¡por primera vez en su historia! “Untitled 1”, un deep cut de su primer disco.

Tom no se detuvo ahí y mencionó: “Amigos, mexicanos, amigas mexicanas. Es la manera perfecta de comenzar nuestro tour, Hopes and Fears 20, han hecho un placer estimulante esta noche, ha sido increíble”. También dijeron que trajeron la producción más grande posible, y lucieron cañones de confeti en “Sovereign Light Café”.

Cómo una rareza en una noche memorable, cerraron con “Bedshaped”, que casi no han tocado en los últimos años. “Les dedicamos esta canción, México. Bueno, les dedicamos la noche”, dijo Tom sumamente conmovido de la entrega de sus fans mexicanos.

Richard Hughes es sumamente preciso y además apoya en vocales en algunas rolas. Foto vía: David Barajas para sopitas.com.

Te puede interesar