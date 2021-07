Estas son las rolas que más se pidieron en la vacunación COVID de 18 a 29 años en CDMX

Suena como algo muy lejano pero aunque no lo crean y contra todo pronóstico, estamos a nada de que arranque la vacunación para las personas entre los 18 y 29 años en la Ciudad de México y eso nos tiene muy contentos (POR ACÁ les contamos lo que deben saber al respecto. Desde que iniciaron las campañas para inmunizar a la población en nuestro país hemos visto toda clase de cosas que hace la gente para festejar que por fin podrán estar tranquilos con el coronavirus.

Desde tomarse la selfie pa’l Face para presumir que ya fueron vacunados hasta bailes y demás que aunque no lo crean tienen una razón de ser. Sin embargo, escuchar música a todo volumen es la manifestación de alegría y felicidad más vista al menos durante las últimas semanas en los centros de vacunación. Ya lo vimos con los treintañeros –que hasta tuvieron botargas y toda la cosa–, pero al parecer la chaviza tampoco se quiere quedar atrás.

Las rolas no faltarán en la nueva tanda de vacunación

En redes sociales comenzaron a mencionar cuáles son las rolas que a los jóvenes de 18 a 29 años que les gustaría escuchar cuando les pongan la vacuna contra el COVID-19. Ya saben, en Twitter y Facebook podían leer de todo, desde reggaetón hasta rock, una playlist digna de una pachanga de aquella. Pero lo que inició con un tren del meme en el internet de las cosas se les hará realidad y todo gracias al Instituto del Deporte de la CDMX.

Resulta que esta institución chilanga a través del programa Ponte Pila abrió una convocatoria para que los chavos mandaran sus propuestas de canciones que quieren que suenen en la nueva tanda de vacunación –y no, no eligieron la cumbia que se hizo viral–. Y por supuesto que se dejaron caer con sus peticiones, pero quizá lo más interesante fue la selección de artistas y la gran variedad de géneros que incluyeron, como One Direction, Zoé, Panteón Rococó, Natalia Lafourcade, RBD, Belanova y más.

Por acá les dejamos la lista completa con las rolas que muy probablemente suenen mientras vacunan a la chaviza de entre los 18 a los 29 años en la CDMX y que quizá, también sea ideal para armar un reventón cuando termine todo esto, ¿no creen?

La cosa no paró ahí, pues el mismo Instituto del Deporte de la CDMX también armó una playlist con las canciones más pedidas por la juventud chilanga en una plataforma de streaming, para que la descarguen y vayan entrando en el mood de la vacunación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les late todas las rolas que escogieron o agregarían algunas más a la lista? Sin duda, será interesante escucharlas en un momento tan importante para todos nosotros.