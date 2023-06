"Gracias por estar ahí": La carta con la que Dave Grohl agradeció a los fans de Foo Fighters

Aunque hace unos meses el futuro de la banda era incierto, los Foo Fighters están de regreso con nueva música bajo el brazo. Esto ha sido un paso muy importante para la agrupación y eso lo sabe Dave Grohl, quien en una carta agradeció a los fans de Foo Fighters por su apoyo.

Como bien saben, el pasado 2 de junio los Foo Fighters lanzaron su onceavo disco de ‘But Here We Are’, el cual marca la nueva etapa de la agrupación sin el entrañable y amado baterista, Taylor Hawkins, quien falleció en marzo de 2022 en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

Dave Grohl subió una carta escrita a mano para los fans de Foo Fighters

Dave Grohl escribió una carta para agradecer a los fans de Foo Fighters

‘But Here We Are’ es un disco donde los Foo Fighters aborda el tema de las pérdidas (no sólo la de Taylor), pero también donde la banda comprobó el amor que sus fans les tienen. Por eso, Dave Grohl posteó una carta donde agradeció a todos por su apoyo incondicional.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la agrupación donde Dave Grohl posteó una carta escrita a mano y dirigida a los fans de Foo Fighters: “Oigan, ha pasado ya un tiempo”, es como comienza la carta que el vocalista y líder de la banda posteó.

Dave Grohl agradeció a los fans de Foo Fighters por estar siempre para la banda. Foto: Getty Images

Dave Grohl posteó la carta en la cuenta de Instagram de Foo Fighters

“Ahora que hemos regresado de nuestra primera serie de shows, me sentí obligado a hablar y agradecerles a todos por estar ahí para nosotros”, escribió Dave Grohl en la carta en cuestión, donde agradeció a los fans por el apoyo que siempre han dado a Foo Fighters.

“Todas las noches, cuando los veo cantar, me hacen cantar más fuerte. Cuando los veo gritar, me hacen gritar más fuerte. Cuando veo sus lágrimas, me hacen llorar. Y cuando veo su alegría, me trae alegría”, detalló Dave Grohl en la carta a los fans de Foo Fighters.

El músico escribió la carta a mano y la posteó en la cuenta de Foo Fighters. Foto: Getty Images

Dave Grohl se dirigió a los fans que han mostrado su amor incondicional a la banda

“Pero los veo… y se siente bien verlos, agitando estas emociones juntas. Porque siempre hemos hecho esto juntos. Una y otra vez. Nos vemos pronto”, se lee al final de la carta escrita y firmada por Dave Grohl, para todos los fans de los Foo Fighters en el mundo.

Si se van levantando o aún no han entrado a redes sociales, acá las dejamos la carta que Dave Grohl escribió a mano para los fans de Foo Fighters, para que le echen un ojo:

La carta con la que Dave Grohl agradeció a los fans de Foo Fighters. Foto: Instagram (Foo Fighters)

Con esta carta los fans creen que Foo Fighters aparecerá en el Glastonbury 2023

Una banda llamada “The Churnups” se ha confirmado para tocar el viernes 23 de junio y todos creen que se trata de Foo Fighters, quienes han elegido ese apodo para dar la sorpresa en el mítico Pyramid Stage, el escenario principal del festival de música más grande del mundo.

¿La razón? Que en la carta que Dave Groghl escribió puso las palabras “churning up”, lo cual pudo ser la pista que los seguidores de la banda necesitaban para confirmar la presencia de la agrupación estadounidense. ¿Será?

The Churnups tocarán en el Pyramid Stage de Glastonbury. Foto: Glastonbury

Foo Fighters se encuentran de gira con su nuevo disco ‘But Here We Are’

Desde el pasado mes de mayo, los Foo Fighters arrancaron una gira por Estados Unidos que ha tenido bastante éxito, pues los fans han visto la nueva etapa de la banda con Josh Freese, a quien hace unas semanas presentaron oficialmente como el nuevo baterista de la banda para sus shows en vivo.

Por el momento no hay noticias sobre si Dave Grohl y compañía regresarán pronto a México, aunque a principios de septiembre tienen una fecha confirmada en Brasil, así que estaremos atentos pues quien quita y nos dan la sorpresa.

Foo Fighters. Foto: Getty Images