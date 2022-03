Conoce a Channel Tres y piérdete en sus beats alucinantes llenos de hip house

No cabe duda de que en estos tiempos tenemos a muchos productores creando ritmos y melodías alucinantes en prácticamente cualquier género que se les venga a la mente. Sin embargo, si nos clavamos dentro del hip-hop, es ahí donde encontramos a un montón de verdaderos músicos componiendo bases sobre las cuales los raperos avientan sus mejores rimas. Pero hay quienes no se conforman con esto y lo llevan al siguiente nivel, tal es el caso de Channel Tres, quien viene rompiéndola desde hace varios años.

Con unos cuantos EP’s y un disco, este artista ha llamado la atención de toda la industria musical por su peculiar estilo, en donde combina lo retro como lo moderno. Y eso lo ha dejado claro porque ha colaborado con un montón de artistas, desde JPEGMafia y Tyler, the Creator hasta Disclosure, SG Lewis y Robyn, además de armar remixes para un montón de músicos impresionantes. Si quieren saber por qué tanta emoción con este productor, acá les explicaremos un poco de su carrera.

¿Quién es Channel Tres?

Channel Tres es el pseudónimo en solitario de Sheldon Young, un compositor y productor originario de California, para ser específicos de Lynwood, una ciudad ubicada justo a lado de Compton. Desde temprana edad se interesó por la música y animado por sus bisabuelos, comenzó a tocar la batería en la banda de apoyo de su iglesia. Sin embargo, su insaciable búsqueda de sonidos lo obligó a irse de su casa para estudiar música en una universidad cristiana privada de Oklahoma.

A su regreso a Los Ángeles, un amigo de la infancia, August 08, llevó a Young a varias sesiones de estudio, donde empezó a componer beats para Wale, Kehlani y otros artistas. Sus primeros créditos importantes como productor llegaron en “Break the Rules” de Bridge y An XTRA UUGLY Mixtape de DUCKWRTH, todo este trabajo junto con algunos demos que grabó impresionaron tanto a la disquera Godmode Music que le ofrecieron un contrato para colaborar mano a mano.

De armar remixes a publicar su primer EP

Ya establecido en este sello, en 2018, Channel Tres empezó a presentar remixes de sus compañeros de disquera, como Tangerine” de Aaron Childs, pero también de otros músicos como Rhye y Winston Surfshirt (POR ACÁ puedes leer sobre ellos). Sin embargo, mientras reversionaba a muchos artistas, también escribió y produjo lo que se convertiría en su primer sencillo, “Controller”, una rola de house enérgica que lanzó ese mismo año y contó con la participación en las vocales de Nick Sylvester.

Pero la cosa no paró ahí, ya que mostró un arsenal de ritmos y sonidos con sencillos como “Jet Black” y “Glide”. Todas estas canciones dio como resultado su EP debut homónimo, el cual dejó un buen sabor en la crítica especializada. A pesar de eso, este joven músico no se quedó con las manos cruzadas, pues Young continuó experimentando y creando rolas interesantes como “Brilliant Nigga”, “Sexy Black Timberlake” y “Black Moses” junto al famoso rapero JPEGMafia.

Haciéndose de un nombre en la industria musical a base de beats espectaculares

En 2019, el nombre de Channel Tres ganó relevancia dentro de la industria musical porque hizo remixes a rolas de artistas sumamente grandes, como “Earfquake” de Tyler, the Creator o “Late Night Feelings” de Mark Ronson con Lykke Li. Sin embargo, en aquel año vio la luz su segundo EP llamado Black Moses, un conjunto de temas donde demostró su enorme maestría a la hora de combinar su enorme conocimiento de la música electrónica con rimas bien pensadas y precisas.

Luego de presentarse en un montón de festivales por todo Estados Unidos, en 2019 dio su primer show en solitario en el Hollywood Palladium, y a partir de ahí empezó a dar conciertos por su propia cuenta. A pesar de andar de gira, Sheldon Young aprovechó todo ese tiempo viajando para componer nuevos ritmos en su computadora y eso lo pudimos escuchar al año siguiente en i can’t go outside, su tercer material discográfico de corta duración donde colabora con Tyler, The Creator y la cantante Tinashe.

Sus primeros shows en México, colaboraciones grandes y su disco debut

2020 también fue grandioso para los fans de Channel Tres en México, pues tuvimos chance de verlo por partida doble, en un show íntimo en la CDMX y como parte del Carnaval de Bahidorá. Por si esto no fuera suficiente, en ese mismo año y a pesar de la llegada del coronavirus a nuestras vidas, este productor trabajó con un montón de artistas. Para que se den una idea de lo que hablamos, aparece en rolas como “Impact” junto a SG Lewis y Robyn, y “Lavender” de Disclosure, además hizo remixes a Joji y King Princess.

Por si nada de esto fuera suficiente, Young comenzó a preparar todo para lo que sería su primer material discográfico. En 2021, colaboró en un par de sencillos con Tokimonsta y Polo & Pan, pero el también publicó singles bastante interesantes como “All That” y “Recap”, hasta que finalmente el 2 de marzo de 2022 presentó refresh, su álbum debut en el que podemos escuchar el enorme talento de este enorme productor en siete rolas instrumentales que pondrán a bailar a cualquiera.

¿Qué es lo que hace especial a Channel Tres?

Tenemos muy claro que en la actualidad, hay un montón de productores creando beats impresionantes. Sin embargo, el caso de Channel Tres es muy peculiar, pues gracias a sus influencias que van desde el jazz, el R&B, el funk, el hip-hop y la experimentación lo hacen componer ritmos que te vuelan la cabeza y que prácticamente, le gusten a cualquiera (no importa qué género sea el que más te lata, seguramente encontrarás en su música algún sonido que te enganche por completo a su propuesta).

Otro punto interesante es su voz, pues a pesar de que cuenta con grandes artistas invitados que cantan en sus rolas, Young también toma las vocales cuando considera que es necesario y además de hacerlo de maravilla, tiene un timbre misterioso que sin duda le da otro toque a sus composiciones. Si tuviéramos que encasillarlo en un solo lugar –lo cual sería muy injusto– probablemente entraría en el hip house, una combinación entre la electrónica y el rap.

Sin duda, Channel Tres es uno de los artistas más completos e interesantes que pueden escuchar en estos momentos. Su propuesta mezcla a la perfección toda esta onda vintage que tanto nos encanta con un toque futurista, que estamos seguros que después de darle una oportunidad a su proyecto, ya no habrá vuelta atrás, se los ganará desde la primera rola. Y ni hablar de su set en vivo, si tienen la oportunidad de verlo sobre un escenario, tengan por seguro que los hará bailar como si no hubiera un mañana.