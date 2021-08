Winston Surfshirt: La propuesta ideal para los amantes del funk, surf y hip-hop

En estos momentos, tenemos un montón de artistas y bandas haciendo cosas sumamente interesantes en todo el mundo. Sin embargo, algo muy curioso es que a pesar de que muchos de ellos están casados con ritmos en particular, hay a quienes no les gusta encasillarse con un género específico. Esto da como resultado propuestas increíbles que no se parecen en nada a lo que hemos escuchado antes, tal es el caso de Winston Surfshirt.

Lo que comenzó siendo el proyecto solista de un joven, se convirtió en uno de los grupos más emocionantes de los últimos años en Australia, país que nos ha dado grandes músicos y bandas. Aunque eso sí, váyanse preparando porque lo que están por escuchar les volará la cabeza –así como a Elton John–, una fina mezcla de sonidos que en papel parecen contrarios pero que al mezclarlos se convierten en una bomba musical.

¿Quiénes es Winston Surfshirt?

Winston Surfshirt comenzó siendo el proyecto del músico australiano que usa este mismo pseudónimo, originario de Sydney, aunque creció en el Reino Unido. Todo inició gracias al amor que este joven le tenía a lo que escuchó durante su infancia funk, el hip-hop de la Costa Oeste de Estados Unidos, soul, surf rock, The Beatles, Prince y David Bowie, pues no había una propuesta que él considerara que mezclara a la perfección estos géneros que tanto le encantan.

Es por eso que en lugar de esperar a que alguien más descubriera su potencial, decidió darle este enfoque a su proyecto. Este joven músico regresó a su país natal junto a su familia en el 2000, y luego de establecer contacto con algunos viejos amigos, armó con ellos una banda que tocaba covers de OutKast, Taylor McFerrin y Pharoahe Monch por 150 dólares la noche en un local que según sus palabras, ahora es un restaurante.

Comenzando a componer sus primeras rolas

Mientras se echaban versiones de estos artistas, Winston Surfshhirt poco a poco, fue componiendo sus propias canciones utilizando los instrumentos y todo lo que tenía a la mano, para más tarde grabarlos de manera casera. Sin embargo, todo cambió para él en 2014 cuando entró oficialmente en la escena underground de la capital de Australia. Gracias a sus rolas y el espectáculo que armaba en sus presentaciones en vivo, rápidamente logró ganarse una base sólida de fans.

A pesar de que le encantaba tocar covers, Winston tenía muy claro que no era el camino que quería tomar. Es por eso que desde entonces estaba trabajando en lo que sería su álbum de debut, Sponge Cake, sobre todo en casa, solo, únicamente con un teclado. A veces las canciones estarían completamente terminadas; aunque la mayoría de las veces dejaría suficiente espacio en los arreglos para que sus amigos se acercaran y agregaran algunas partes.

El proyecto de Winston se convierte en una banda

Aunque muchas de las canciones ya las tenía listas solamente para lanzarlas, Winston Surfshirt era sumamente cuidadoso con cada una de ellas, es por eso que aunque estaba completo desde 2015, retrasó el lanzamiento del disco luego de firmar con el sello independiente, Sweat It Out. Sin embargo, para 2016 ganó fama y reconocimiento de medios como Triple J y Majestic Casual por la suave voz solista que puso en “Sly”, el exitoso tema del grupo australiano Polographia.

Fue justo en esta época cuando Winston se dio cuenta de que lo mejor para su proyecto era incluir a más integrantes. Así, de ser el único integrante, pasó a formar una banda a la que se unieron Bustlip en los beats, The Bone en el trombón, Bik Julio en el bajo, Dool en los teclados y Mi-K en la guitarra y sintetizadores. Una vez que se juntaron y comenzar a tocar con esta alineación, conformaron un grupo sumamente sólido.

Lanzando su esperado álbum debut

Para 2017, Winston Surfshirt lanzó oficialmente su primer sencillo, “Be About You”. Con esta rola la rompieron por completo, pues gracias a la magia del internet y de las plataformas digitales, la canción llegó a oídos de grandes figuras de la industria musical como el mismísimo Sir Elton John -quien se considera fan del grupo e incluso los invitó a su programa de Apple Music, The Rocket Hour–, así como presentadores del tamaño de Zane Lowe.

El éxito continuó con su siguiente single, “Ali D”, que se coló entre los temas más escuchados de las principales estaciones de radio de Australia y llegó a varios rincones del planeta. Con este par de cartas de presentación, la banda fue telonera de RÜFÜS en su gira australiana y de Midnight Oil en el concierto que dieron antes de su tour mundial. Sin embargo, esto también les dio chance de armar su primera gira y agotar los boletos de los 7 conciertos que tenían programados.

Finalmente el 29 de julio de 2017, vio la luz Sponge Cake, el esperado álbum debut de Winston Surfshirt. Un disco con 16 canciones perfectamente cuidadas que reflejan por completo la esencia de este proyecto, funk, hip-hop y un toque de rock, que por momentos suena un poco a A Tribe Called Quest y que les dio la oportunidad de encabezar uno de los festivales más importantes de Australia, el Splendour In The Grass.

Planeando todo para su siguiente material

A pesar de que estaban teniendo gran éxito con su primer material discográfico, los integrantes de Winston Surfshirt no se quedaron con los brazos cruzados. Un año más tarde comenzaron a trabajar en nuevas canciones y no tardaron en mostrar todo lo que estuvieron componiendo durante todo ese tiempo ya que entre 2018 y 2019 presentaron varios sencillos interesantes como “For The Record” y “Make a Move”.

Sin embargo, con “Smile” confirmaron que lanzarían su segundo material discográfico, Apple Crumble, el cual se estrenó el 15 de noviembre de 2019. Este álbum tiene una vibra mucho más relajada ,con una instrumentación y letras mejor trabajadas, con el cual demostraban que maduraron en cuestión de un par de años, pero sobre todo que están completamente enfocados en explorar un montón de ritmos y sonidos.

En los últimos años, sobre todo durante la pandemia, Winston Surfshirt no han estado muy activos. Desde el estreno de Apple Crumble han colaborado en rolas con diversos artistas como Benny Sings, blackwave. y DOPE LEMON. Aunque una de las mayores sorpresas que se aventaron durante la cuarentena fue Cover Your Mouth, un EP donde coverean tres rolas espectaculares de Jamiroquai, MF Doom y George Michael.

Sin embargo, en julio de 2021 y tras casi dos años sin estrenar música nueva, la banda regresó con “All of the Little Things”, una rola donde participa el rapero californiano, Ramírez, rifándose unas barras increíbles. Por ahora no tienen planes de presentar canciones recién salidas del horno, pero conociendo la manera en que se han manejado, es muy probable que en estos momentos estén planeando su siguiente paso y componiendo.

¿Qué es lo que hace especial a Winston Surfshirt?

Sin duda, Winston Surfshirt es uno de los proyectos más interesantes que tenemos en la actualidad. A pesar de estar encasillados en tres géneros en particular, el hip-hop, funk y hasta soul o surf, nos han demostrado que lejos de quedarse parados en esos ritmos que la verdad les salen muy bien, a cada rato están mutando su sonido, incorporando nuevos instrumentos y géneros que los nutren como músicos pero también a su propuesta.

Quizá eso es lo más valioso de esta banda, que no tienen miedo de experimentar y eso es algo muy digno de reconocer. Además, hay que mencionar que sus canciones hablan de todo un poco, desde amor hasta situaciones muy específicas que todos hemos pasado en algún punto de nuestras vidas. La música combinada con las letras, hacen que cualquiera se identifique con sus rolas e inevitablemente termine [email protected] con este grupazo.