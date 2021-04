Checa a Dave Grohl y su hija tocando con Krist Novoselic y Dave Lombardo

No nos queda la menor duda de que Dave Grohl es uno de los artistas que más trabajan dentro de la industria musical. Para que se den una idea de lo que hablamos, tan solo en este 2021 lanzó el décimo álbum de los Foo Fighters y próximamente estrenará un documental y hasta una serie junto a su madre. Pero bajita la mano, también ha estado haciendo otras cosas con su hija, Violet, pues la está juntando con grandes estrellas del rock.

Hace unos días y según Consequence of Sound, el exbaterista de Nirvana y su retoño compartieron con todos un cover a “Nausea” de la banda californiana X que formará parte del documental, What Drive Us. Por supuesto que la versión que grabaron juntos llamó la atención de muchas personas, porque además de rifarse como los grandes, se nota que Violet quiere dedicarse a esto. Pero ambos decidieron llevar esta rola y colaboración a otro nivel, juntándose con verdaderas leyendas.

Dave Grohl y su hija se rifaron con pura estrella del rock

El pasado 27 de abril, Dave Grohl y su hija tuvieron una presentación especial en el programa de Jimmy Kimmel, donde aprovecharon la oportunidad de tocar este cover en la televisión, en vivo por primera vez. Sin embargo, en esta ocasión no estuvieron solos, pues como banda de apoyo contaron con grandes nombres como el excompañero de Dave, Krist Novoselic; el baterista de Slayer, Dave Lombardo y el productor de los Foo Fighters, Greg Kurstin.

A pesar de tener a tres pesos pesados del rock detrás de ella, la hija de Grohl –de tan solo 15 años– jamás se puso nerviosa y parece que ni siquiera se inmutó por los musicazos que tocaban detrás de ella. De hecho y para ser honestos, Violet sorprendió dando una enorme interpretación, demostrando que tiene una excelente voz y hasta cierta presencia única en el escenario. Sin duda, esta chica se robó el espectáculo por completo.

Pero basta de hablar y pasemos a la música. A continuación les dejamos la presentación de Dave y Violet Grohl en el show de Jimmy Kimmel acompañados de ni más ni menos que Dave Lombardo y Krist Novoselic: