Lo que necesitas saber: Donald Glover le ha puesto fin a su proyecto como Childish Gambino, y en su último disco desafía una vez más los límites de este alter ego.

Se nos acabó Childish Gambino, el proyecto musical con el que Donald Glover nos ha asombrado durante los últimos 14 años. El guionista, actor, director, músico y rapero ha decidido que es momento de finalizar la carrera de Childish Gambino con un último disco titulado Bando Stone and The New World, para el que lanzará un cortometraje que acompañará a este LP.

Debemos recordar que Childish Gambino es el proyecto de Donald Glover y Ludwig Göransson (Adele, Rihanna, Chance The Rapper), y se unen para algunos temas de este disco los gigantes de la producción Max Martin (Backstreet Boys, Britney Spears), y Michael Uzowuru (Beyoncé, SZA, Frank Ocean).

Para su quinto y último disco de estudio, Glover y Ludwig no escatimaron e invitaron a medio mundo para esta fiesta de despedida. Como colaboradores encontramos a Chlöe, Amaarae, Flo Milli, Jorja Smith, Legend, Yeat, Fousheé, y Khruangbin. Aunque Ludwig le baja a la colaboración, Childish sigue en la misma línea sonora y lírica.

El disco más ecléctico de la discografía de Childish Gambino le pone punto final a su carrera

Bando Stone tiene una historia que contar en 17 canciones que no discriminan géneros

Donald Glover decidió jubilar su proyecto Childish Gambino con un gran álbum que recopila muchos géneros en apenas una hora de duración. Escuchamos rap, hip hop, algo de bossa nova, afrobeat jazzeado y hasta funk psicodélico, cortesía de una inesperada colaboración con el trío Khruangbin.

Childish Gambino ha sido un collage de géneros a lo largo de su discografía, pero este disco es el que más explora géneros muy diversos. Desde Because of the Internet (2011), Childish mostró una facilidad para mudarse de géneros y funcionar con buenas melodías y mensajes poderosos, pero en Bando Stone, se metió a nuevos terrenos como hyperpop y soul en “Got To Be” y “Can You Feel Me”.

Cuando se lo propone, Childish Gambino domina los géneros que le pongan enfrente. Recordemos el mejor disco de su carrera, Awaken My Love! (2016), como un LP que nos tomó por sopresa, y lo ejecutó al más puro estilo de Parliament, Tower of Power o Funkadelic, incorporando rock y funk psicodélico.

La experiencia integral de escucha puede esperar al lanzamiento del cortometraje

Donald Glover le ha llamado a este disco un álbum de despedida, pero también se ha referido simplemente a él como un soundtrack, por lo que a lo largo del álbum escuchamos diálogos entre los personajes de la cinta. Escuchar un soundtrack sin el contexto completo resulta una experiencia incompleta, a pesar de tener grandes rolas.

Childish había hecho esto anteriormente en una muestra mucho más breve, con Guava Island, cortometraje coprotagonizado por Glover y Rihanna, y para el que lanzó el Summer Pack (2018). Ahora, aunque casi todas las rolas tocan el tema de supervivencia, ya que la premisa de la peli es sobre el fin del mundo, tan solo podemos imaginarnos la trama del film, con brevísimos spoilers a lo largo del disco.

Aunque las 17 rolas son calidad pura, las escuchamos algo descontextualizados, ya que son la crónica de la historia de Bando Stone, personaje ficticio protagonizado por Donald Glover.

Quizás la decisión más sabia es escuchar primero las rolas en el desarrollo del cortometraje, ya que hay varios spoilers sobre los temas que se tocan, e incluso diálogos de los personajes de la película.

Regresan los temas persistentes en Childish Gambino, matizados con la idea de la película

No nos sorprende que Childish regrese a denunciar la desigualdad social, hable del racismo y su postura a favor de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. De vez en cuando, tenemos rolitas más tranquilas y hasta amorosas (sin que sepamos qué pasa en la peli) como “Steps Beach” o “Real Love”.

Si algo distingue a Donald Glover es su búsqueda del equilibrio entre la comedia y el drama, lo hemos visto en la excelente serie Atlanta, que también recientemente tuvo su final. Para este disco, Glover repite la dosis con grandes versos que apelan a la comedia y seriedad de la vida a la vez.

Dentro de sus genialidades encontramos: “I’m a make a Billie like I’m Eilish” en “Take My Shit”, y “Love is for fools ‘cause nobody gives a fuck” en el soul combinado con rock de estadio y rap de la excelente “Lithonia”.

Bando Stone and The New World cuenta con una edición física, disponible en la tienda de Childish Gambino. Para su útlimo tour como Gambino, Donald Glover ha dicho que dará un gran show y que, fuera de toda broma, si no te gusta el show, te regresará tu dinero.

La gira comienza el 11 de agosto en Estados Unidos, y cierra hasta el momento en Australia en febrero de 2025. Esperemos Childish Gambino venga por primera vez a México con su última gira, así que estaremos atentos.

