Tras el fallecimiento de Taylor Hawkins, los fans de Foo Fighters se han preguntado qué pasará con la banda, si continuarán con un nuevo baterista o si llegará el momento de cerrar el ciclo de más de dos décadas de trayectoria. Ciertamente, Hawkins, su carisma y talento son irremplazables, pero hay esperanza de que el grupo siga haciendo música… al menos para Chris Shiflett.

El guitarrista mencionó en una reciente entrevista que espera que los FF lancen un disco más. También detalló sus sensaciones a prácticamente medio año de la muerte de Taylor, lo que los conciertos tributos han provocado en él y más.

Chris Shiflett y Dave Grohl en su último show en México. Foto: Stephania Carmona

Chris Shiflett habla sobre Foo Fighters y un posible próximo disco

A inicios de este mes de septiembre, se llevó a cabo el primer concierto tributo a Taylor Hawkins en el Estado de Wembley, esto en Londres (AQUÍ el resumen y el setlist de ese show). Y si algo pudimos notar, es que a Dave Grohl y compañía por supuesto les ha costado asimilar que su compañero de mil batallas en la batería ya no esté con ellos. Sin embargo, la unión de los miembros de la banda también es notoria.

Y en ese sentido, Chris Shiflett parece que se mantiene optimista sobre el futuro de los Foo. “La mayoría de las personas con las que me he encontrado han sido respetuosas al respecto o han tratado de evitarlo“, dijo el guitarrista en una entrevista con el podcast The Plug with Justin Jay, refiriéndose a que no lo han agobiado demasiado cuando se habla del fallecimiento de Taylor.

Chris Shiflett. Foto: Getty.

Lo que ha llamado la atención de la entrevista, es que Shiflett tiene en mente que la banda bien podría lanzar otro álbum más. En la misma plática, el músico mencionó que las preguntas sobre el fallecimiento de Hawkins seguramente serán más comunes cuando los FF lancen un nuevo material discográfico.

“Probablemente será [más de una pregunta] cuando volvamos a sacar otro disco de Foo Fighters y volvamos al ‘boogie-woogie’ promocional”, dijo Chris. Desde luego, se trata de una posibilidad hasta este momento.

La banda lanzó su más reciente disco, Medicine At Midnight, en febrero del 2021. Chris Shiflett, por su parte, ha comenzado a promocionar un poco de su material como solista con las rolas “Born & Raised” y “Long, Long Year”.

¿Habrá nuevo baterista?

Hasta este momento, más allá de los anuncios y actualizaciones sobre los conciertos tributos a Taylor Hawkins, los Foo Fighters no han dado un comunicado oficial sobre el futuro de la banda y si algún colega tomaría el lugar en la batería.

El último anuncio que hicieron respecto al grupo en sí, fue la cancelación de su gira tras darse a conocer el deceso de Hawkins. Sin embargo, luego de que se llevó a cabo el primer homenaje al baterista en Londres, algunos fans han especulado sobre quiénes podrían ser el indicado para que se una a FF.

Por un lado, los fanáticos de la agrupación quedaron encantados con el potencial como baterista de Shane, el hijo de Taylor Hawkins. El chico estuvo en el tributo londinense y tocó “My Hero” junto a los Foo, demostrando que a sus 16 años pinta para volverse un músico impresionante como lo fue su padre.

Otro de los que llamó la atención en el homenaje en la capital de Inglaterra, fue Rufus Taylor, el baterista de The Darkness e hijo de Roger Taylor de Queen. En redes sociales, no tardaron los comentarios sobre su parecido con Taylor Hawkins, esto mientras tocaba con los Foo Fighters las rolas “Best Of You” y “These Days”.

Como sea, tendremos que esperar a que la banda revele sus planes a futuro. Y como diría Freddie Mercury, uno de los artistas favoritos de Taylor: “The show must go on…”.

Rufus Taylor en un show con The Darkness. Foto: Getty.