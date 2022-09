Uno de los momentos más emotivos en la historia del rock, sin duda. Este 3 de septiembre, se llevó a cabo el concierto tributo a Taylor Hawkins en el estadio de Wembley en Londres.

Dave Grohl y los Foo Fighters reunieron a una estela de invitados fenomenal, con muchos amigos, colegas e ídolos que no solo eran gente cercana al fallecido baterista, sino parte de su inspiración para la música.

Taylor Hawkins. Foto: Getty

Una conmemoración digna de un nombre como el del querido Taylor Hawkins. Por acá, les contamos un poco de lo que se vivió, les dejamos el setlist completo y algunas reacciones.

El concierto tributo a Taylor Hawkins junto a un montón de estrellas

Ya desde hace unas semanas, se había anunciado el cartel completo con el line-up de artistas que iban a componer el concierto tributo a Taylor Hawkins… Y no defraudó en absoluto. Sí, el ambiente se sintió con mucha nostalgia, pero también, seguro, hubo espacio para sentirse felices por honrar al ahora legendario baterista de Foo Fighters con mucha de la música que forjó su camino en la vida y su legado.

El tributo nos entregó muchas colaboraciones geniales, como ver a los miembros de Foo Fighters en la parte final del evento intercalando a diferentes bateristas geniales como Travis Barker, la joven Nandi Bushell, Josh Freese, el talentosísimo Omar Hakim, Rufus Taylor y más.

Pero no solo eso ya que la banda, por su cuenta, se sumó a miembros de otros míticos grupos como Brian May y Roger Taylor de Queen, Brian Johnson de AC/DC, Lars Ulrich de Metallica o Liam Gallagher de Oasis. Dave Grohl, por su cuenta, también aprovechó para tocar junto a The Pretenders, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush… un festín para los amantes del rock de todas las épocas.

Travis Barker se una Foo Fighters en el tributo a Taylor Hawkins. Foto: Especial.

Además, tuvimos reuniones de bandas que ya llevaban un rato sin tocar. Por ejemplo, Dave Grohl volvió a las andadas en esta ocasión con Them Crooked Vulture... y si de momentos épicos se trata, James Gang -unas de las bandas favoritas de toda la vida de Taylor Hawkins- se reunió para tocar tras un largo rato sin presentarse.

Justin Hawkins de The Darkness, Luke Spiller de The Struts, Chevy Metal y The Coattail Riders (las dos bandas alternativas de Taylor), Violet Grohl, Shane Hawkins (el hijo de Taylor), un sorpresivo Paul McCartney, Nile Rodgers… en fin, se trató de una tarde-noche donde la música sonó fuerte para recordar con cariño al hombre que se hizo leyenda en la batería de los Foo Fighters. Si quieren revivir los mejores momentos, en el siguiente artículo les dejamos la crónica y más abajo de esta nota, pueden checar el setlist.

También puedes leer: 9 momentos clave en la carrera de Taylor Hawkins

Este fue el setlist del concierto tributo a Taylor

Fue una gran fiesta musical, como hemos dicho hasta el cansancio. Y la prueba es el espectacular setlist que se armó en total para el concierto tributo a Taylor Hawkins. Repásenlo con nosotros a continuación.

Liam Gallagher + Foo Fighters:

“Rock N’ Roll Star” (cover de Oasis)

“Live Forever” (cover de Oasis)

Nile Rodgers + Chris Chaney (Jane’s Addiction) + Omar Hakim

“Let’s Dance” (cover de David Bowie junto a Josh Homme de Queens of the Stone Age)

“Modern Love” (cover de Bowie junto a Gaz Coombes de Supergrass)

Chevy Metal

“Psycho Killer” (cover de Talking Heads)

“Children of the Revolution” (cover de T. Rex con Kesha)

Justin Hawkins + Josh Freese + The Coatttail Riders

“Louise” (original de The Coattail Riders)

“Range Rover Bitch” (original de The Coattail Riders)

“It’s Over” (original de The Coattail Riders)

Wolfgang Van Halen + Dave Grohl + Justin Hawkins + Josh Freese

“On Fire” (Van Halen)

“Hot For a Teacher” (Van Halen)

Violet Grohl y Dave Grohl + Alain Johannes + Chris Chaney + Greg Kurstin + Jason Falkner

“Last Goodbye” de Jeff Buckley

“Grace” de Jeff Buckley

Supergrass

“Richard III”

“Alright”

“Caught By The Fuzz”

Them Crooked Vultures

“Goodbye Yellow Brick Road” de Elton John

“Gunman”

“Long Slow Goodbye” de Queen of the Stone Age

Pretenders junto a Dave Grohl

“Precious”

“Tattooed Love Boys”

“Brass In Pocket”

James Gang

“Walk Away”

“The Bomber: Closet Queen / Bolero / Cast Your Fate to the Wind”

“Funk 49” (junto a Dave Grohl)

Violet Grohl + Mark Ronson + Chris Chaney + Jason Falkner

“Valerie” (cover de The Zutons popularizado por Ronson en 2007 junto a Amy Winehouse)

Brian Johnson + Lars Ulrich + Foo Fighters

“Back In Black” (junto a Justin Hawkins de The Darkness)

“Let There Be Rock”

Stewart Copeland + Foo Fighters

“Next To You”

“Every Little Thing She Does Is Magic” junto con Gaz Coombes de Supergrass

Rush: Geddy Lee + Alex Lifeson

“2112 Part I: Overture” con Dave Grohl

“Working Man” con Dave Grohl

“YYZ” con Omar Hakim

Brian May + Roger Taylor + Rufus Taylor + Foo Fighters

“We Will Rock You” con Luke Spiller de The Struts

“I’m In Love With My Car” con Roger Taylor cantando

“Under Pressure” con Justin Hawkins

“Somebody To Love” con Sam Ryder (concursante de Eurovision 2022)

“Love of my Life” en acústico tocada y cantada solo por Brian May

Brian May en el concierto tributo a Taylor Hawkins. Foto: Especial.

Set de Foo Fighters con diferentes baterista

“Times Like These” con Josh Freese

“All My Life” con Josh Freese

“The Pretender” con Travis Barker

“Monkey Wrench” con Travis Barker

Dave Grohl. Foto: Especial.

“Learn To Fly” con Nandi Bushell

“These Days” con Rufus Taylor

“Best Of You” con Rufus Taylor

“Oh, Darling” (cover de The Beatles tocado por Paul MacCartney junto a Chrissie Hynde de The Pretenders).

“Helter Skelter” con Paul McCartney

Paul McCartney como uno de los invitados al concierto tributo de Taylor Hawkins. Foto: Captura de video.

“Aurora” con Omar Hakim

“My Hero” con Shane Hawkins (hijo de Taylor)

“Everlong” (solo Dave Grohl)

Taylor Hawkins' 16-year-old son, Shane, does his father proud as he sits behind the kit for @FooFighters' performance of "My Hero."#FooFighters #TaylorHawkinsTributepic.twitter.com/PU705CpO2R — CONSEQUENCE (@consequence) September 3, 2022

Así reaccionó internet al homenaje para Taylor

Bueno, si lloraron con el tributo a Taylor Hawkins, estas reacciones en internet les van a despertar de nuevo la nostalgia a tope. Pero esa es una de las cosas bonitas de la música, incluso a través de los memes. Aquí algunas reacciones al show de este sábado 3 de septiembre.

Brian May cantando Love of My Life en el tributo de #TaylorHawkins fue un resumen de TODO lo bonito que la música te puede hacer sentir. pic.twitter.com/OUwP602dKA — Jenny (@Jennyawww) September 3, 2022

Ver cantar ahora a Liam Gallagher con Foo Fighters en el tributo a Taylor Hawkins es de las cosas mas épicas y hermosas que he visto en mucho tiempo. Es un buen día para seguir vivo y disfrutar lo mucho o lo poco que nos haga felices #taylorhawkinstribute #TaylorHawkins pic.twitter.com/LV3vTBgT09 — Koi No Yokan (@edgarsonico21) September 3, 2022

El parecido de Rufus Tiger Taylor con Taylor Hawkins asusta pero me agrada para que se quede como nuevo baterista de Foo Fighters #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/7HX6z0mVXI — Koi No Yokan (@edgarsonico21) September 3, 2022

Amooooo jamás pensé que se juntarían de nuevo!!!



Los amo Them Crooked Vultures!!! pic.twitter.com/QDXaju1f62 — Juan Bolívar (@eljuanbolivar) September 3, 2022

Nandi Bushell es rock and roll en estado puro. Doce años!!!! #taylorhawkinstributeconcert #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/I8BSRfSIXH — Héctor Párraga ❤️????? (@hectorparraga) September 3, 2022

El homenaje a Taylor Hawkins de los Foo se resume a esta imagen, una jornada tremenda, grandes artistas recordando la memoria de uno de los mejores bateristas del mundo. (En la imagen Dave Grohl y Shane Hawkins, hijo de Taylor, en la percusión de "My Hero") . pic.twitter.com/d0gBtF32KG — V de Vendetta (@VdeVenganza_) September 3, 2022

QUEEN TOCANDO CON LUKE SPILLER, RUFUS TAYLOR Y DAVE GROHL, ES UN SUEÑO #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/VmNLYlL8IV — dali (@delilahstaylor) September 3, 2022

Cuando tenía 10 años, su hermana mayor llevó a Taylor a un concierto de Queen. Vio al baterista y decidió que quería ser él, que quería hacer lo mismo que él. Su mentor, Roger Taylor.

Queen no podía faltar hoy.?#TaylorHawkinsTribute pic.twitter.com/M6WRixLqTt — Cajón de-sastre (@cajon_d_sastre) September 3, 2022

Mi salud mental no estaba preparada para ver a Dave Grohl llorando por su mejor amigo en el Wembley Stadium ? #taylorhawkinstribute #FooFighters pic.twitter.com/PDkwF0Wqk1 — El Pepito Fiu Fiu (@ElPepeMixxx) September 3, 2022

Si hay un tipo qué voy a admirar toda la vida es Dave Grohl. La vida le tira palos a cada rato y el loco gracias a su música sale a flote. Hoy cantar Times like these debió ser una de las cosas más difíciles de este último tiempo. ? pic.twitter.com/WYpkssAFjO — Majo??? (@MajoTeacha) September 3, 2022

Ambas bandas perdieron a sus bateristas, los dos mejores que ha dado el Rock en los últimos tiempos: #NeilPeart y #TaylorHawkins

Alex y Geddy #Rush tocando con #DaveGrohl en la batería es la representación más hermosa de lo hermoso que es el #Rock #taylorhawkinstribute ?❤️?? pic.twitter.com/Q66HNm0XFf — Isela con “I” (@alesi6i) September 3, 2022