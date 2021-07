Chvrches nos trasmite vibras del pasado con su nueva rola “Good Girls”

Estamos a la mitad del año y contra todo pronóstico, podemos decir que han sido seis meses buenos para la industria musical. Gracias a la situación con el coronavirus, un montón de conciertos y festivales volverán a finales de 2021, y muchas bandas y artistas quieren regresar a los escenarios con música nueva. Y ese es justo el caso de Chvrches, quienes nos presentarán próximamente su esperado cuarto álbum de estudio.

Fue en 2018 cuando el trío escocés conformado por Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty lanzaron su más reciente material discográfico, Love is Dead. Un año más tarde nos sorprendieron estrenando la rola original del videojuego, Death Stranding, pero desde entonces, el grupo se mantuvo en silencio. Afortunadamente durante la pandemia y a pesar de la distancia, se mantuvieron en contacto y trabajaron a lo lejos.

Chvrches nos presenta una nueva rola, “Good Girls”

Finalmente a inicios de junio, Chvrches confirmó que este 2021 lanzarían su nuevo disco, el cual llevará por nombre Screen Violence. De este álbum ya hemos escuchado un par de rolas que nos volaron la cabeza, como “He Said She Said” y la última de ellas, “How Not To Drown” junto al mismísimo Robert Smith. Pero ahora, la banda nos presenta “Good Girls”, otra canción más que nos recuerda a sus primeros años.

A diferencia de los sencillos anteriores, que tienen un sonido mucho más oscuro y elaborado, en esta rola se siente una vibra a lo que el trío ha hecho en el pasado. Lo decimos porque hay un sintetizador juguetón a lo largo de los casi tres minutos y medio de duración, al que se le van integrando algunos más para crear una capa de sonido espectacular. Y no podíamos dejar de lado la letra, que habla de matar a los ídolos falsos y al discurso sobre las actitudes que “deben tener las mujeres”.

Recuerden que Screen Violence, el nuevo material discográfico de Chvrches estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 27 de agosto. Y ojo, porque por acá tuvimos chance de platicar con Lauren Mayberry sobre este álbum y muy pronto les compartiremos la charla completa. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar el disco completo, escuchen a continuación su nuevo sencillo, “Good Girls”: