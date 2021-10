Trépenle al volumen: CHVRCHES, Ozzy Obsourne y más en los estrenos del fin de semana

Ya llegó, ya está aquí el fin de semana y luego del ajetreo de los días previos, nos toca echar el descanso, recargar pila y pasarla cool con algo de música. Como es costumbre, diversos artistas aprovechan el momento para entregarnos algo de material nuevo … y sí: la cosa está interesante de nuevo.

Pues no nos líamos más… rolitas chidas, discos, videos y otras cosillas llegan este viernes 29 de octubre a los estrenos del fin de semana y aquí se los mostramos. ¿Están listos? Ahí nos platican cuál fue su favorito porque la verdad, todo luce y suena bien.

CHVRCHES comparte tres rolas nuevas

Como lo hemos dicho antes, el 2021 ha sido la tarima de varios regresos en la escena musical y uno de los más esperados fue el de CHVRCHES. El trío escocés rompió una ausencia de tres años con el lanzamiento de Screen Violence, un álbum espectacular que ente otras cosas, también nos entregó una colaboración tremenda con Robert Smith de The Cure en el tema “How Not To Drown”.

Pues bien, aunque el disco salió el pasado mes de agosto, la banda nos tenía guardadita una sorpresa más. Este viernes 29 de octubre, Lauren Mayberry y compañía lanzaron una edición especial de dicho material discográfico que contiene tres canciones inéditas más llamadas “Screaming”, “Killer” y “Bitter End”.

La banda señaló en un comunicado en sus redes sociales que esta tercia de rolas originalmente estaban contempladas para salir en el lanzamiento original de Screen Violence, pero quedaron eliminadas del corte final de la placa. Pero bueno, lo importante es que las canciones por fin vieron la luz y solo queda disfrutarlas.

Se las dejamos por acá a continuación y AQUÍ pueden checar la entrevista que tuvimos con Lauren Mayberry por la salida del disco antes mencionado.

Ozzy Obsourne recuerda a Lemmy Kilmister en un nuevo video animado

Prepárense para un poco de nostalgia y mucha acción. Todo buen fan de Ozzy Osbourne y Motorhead sabe que “Hellraiser” es una rola que debe estar así o sí entre lo mejor que se ha hecho en la historia del heavy metal. Esa canción es sumamente especial ya que el par de británicos no solo la escribieron juntos, sino que cada uno hizo su propia versión en su respectivo momento… y seamos honestos: ambas son espectaculares.

El pasado mes de septiembre Ozzy lanzó una edición de 30 aniversario de su icónico disco No More Tears y en ese material, incluyó una versión de dicha canción donde, para nuestra sorpresa, se escuchan tanto su voz como la del recordado Lemmy. Detallazo sin duda.

Pero el lanzamiento no terminó ahí ya que Osbourne acaba de lanzar un video animado oficial donde también aparece el exlíder de Motorhead. Y sí: es genial por donde se le vea. El clip nos muestra a Ozzy y Lemmy pasando el rato en un bar de Los Ángeles cuando de pronto, una invasión alienígena -bastante demoniaca por cierto- aparece. Así, el par de ídolos del metal se convierten en la única esperanza de la humanidad.

Chequen el video a continuación y a ver cuántas emotivas referencias alcanzan a encontrar. Como dijimos, este audiovisual es muy nostálgico.

The War On Drugs regresa con nuevo disco

Cuatro largos años tuvieron que pasar para que viéramos el regreso con nueva placa discográfica de estudio de The War On Drugs… Este viernes 29 de octubre, la banda estadounidense por fin publicó el álbum I Don’t Live Here Anymore y con él, rompen una ausencia de cuatro años tras The Deeper Understanding.

Tal como señala Consequence Of Sound, la escritora del material comenzó en 2019 luego de que el vocalista Adam Granduciel tuviera a su primer hijo. Así que es notorio que este álbum nos hará sentir esa tremenda emotividad en cada una de sus 10 canciones. POR ACÁ pueden escuchar el disco y a continuación, les dejamos uno de los sencillos con el que lo fueron anunciando en los meses previos.

Neil Young comparte una nueva canción llamada “Heading West”

Neil Young vuelve a la carga de la mano de la banda Crazy Horse y siguen preparando el camino rumbo a un nuevo material discográfico, con el que cimentarán el vinculo colaborativo que tienen de hace tiempo. El legendario músico y el grupo acaban de lanzar el sencillo “Heading West”, llena de guitarras de rock country.

Este es el nuevo sencillo con el que continúan la promoción de pre-lanzamiento del álbum Barn, que verá la luz el 10 de diciembre junto con una película de producción independiente del mismo nombre disco. Este metraje es dirigido por la esposa de Neil, Daryl Hannah. Acá les dejamos la pista.

Otros lanzamientos para tener en el radar este fin de semana

– ASAP Rocky – “Sandman” (canción inédita que presenta junto con la llegada de Live, su mixtape de 2011, a plataformas digitales por primera vez).

– Jerry Cantrell – Brighten (tercer disco solista del guitarrista de Alice In Chains, que llega tras casi 20 años después de última entrega)

– Ed Sheeran – =/Equals (AQUÍ la reseña del disco)

– Mastodon – Hushed And Grimm (primer disco en cuatro años de ausencia)

– Jay Z y Kid Cudi – “Guns Go Bang” (sencillo que aparece en la película de Netflix The Harder They Fall).