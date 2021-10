‘=’: Ed Sheeran se consolida como un maestro del pop en su nuevo disco

Desde No. 6 Collaborations Project (2019), Ed Sheeran nos había mantenido en espera de su siguiente disco de estudio, hasta el día de hoy, al lanzar = (Equals), continuando con la estética de + (2011), X (2014) y ÷ (2017), con catorce canciones nuevas, y producido por un impresionante equipo que se encarga de conseguir el mejor sonido de Sheeran y sus arreglos en cada uno de los nuevos temas.

El británico de treinta años llega al lanzamiento de éste disco como un cantautor consolidado que ha mostrado funcionar en espacios íntimos o en estadios, ya sea con tan solo su guitarra, o acompañado de complejos arreglos electrónicos, por lo que entusiasma estar ante una nueva entrega suya, ya que podemos esperar que Sheeran se aventure a lanzar rolas que atraviesen géneros y temáticas sin miedo a equivocarse.

El arquetipo del compositor pop

Para =, Ed Sheeran se propone cruzar distintas vertientes del pop, al encontrarse inmerso en lo acústico, en baladas entre sintetizadores clásicos como en “Overpass Graffiti”, “Be Right Now”, hacer incursiones en el EDM como en “Bad Habits”, “Shiver” o cantar con un piano solitario que imaginamos al fondo de un bar como en “The Joker and The Queen”, Sheeran demuestra entender y conocer cada ámbito del pop, para contagiar sus sentimientos sin que parezca importar el medio a través del cual lo transmita.

El originario de Halifax podrá crear los motivos principales de sus canciones con una guitarra y su voz, pero es fascinante cómo descifra hasta dónde puede llegar una de sus creaciones. Ejemplo de esto es “Overpass Graffiti”, una balada synthpop magistralmente producida y con un balance en todos sus elementos que incluye voces de apoyo y elementos digitales que la convierten en una versión nueva de una rola que bien pudo haberse lanzado en los ochentas.

Sensibilidad e intensidad conviviendo en el mismo disco

Ed Sheeran es uno de los pocos cantautores pop actuales que pueden darse licencias para incluir en el mismo disco canciones íntimas y susurradas sobre amor no correspondido como “First Times”, “The Joker And The Queen”; otras basadas en beats electrónicos y temas más alegres que invitan a bailar, como el caso de “Bad Habits”, “Leave Your Life”; y baladas acústicas para creer en el amor como “Love In Slow Motion”; logrando conectar los sentimientos con la música y transmitiendo efectivamente a quien escuche los mensajes que quiere difundir.

Los contrastes de Sheeran no le restan calidad, ya que tiene la determinación persistente de conmover con todo lo que compone, y lo logra con los arreglos precisos, la modulación de su voz y muchísimo criterio para construir las canciones que puede llevar de un inicio sencillo a una magnitud inmensa, como lo muestra en “First Times”.

Las melodías vocales son la especialidad del inglés, ya que las canciones suelen seguir lo que dicta su voz, y ésta cualidad se mantiene a través de los catorce nuevos temas. Además, Ed tiene un mérito inmenso en la lírica, ya que entiende perfectamente para qué sirve cada género, por lo que te puede hacer tener ganas de salir de fiesta o hacer llorar viendo una fotografía.

Mención honorífica se lleva “Visiting Hours”, una devastadora canción sobre pérdida y paz interior, dedicada a su amigo Michael Gudinski (quien falleció en marzo de éste año), en la que le habla a su mentor y amigo, y que nos enseña a un Ed Sheeran en su máxima capacidad como escritor e intérprete:

Una producción impecable

Equals fue escrito y grabado en Suffolk, Londres, Suecia y Los Ángeles; y contó con equipo de producción fascinante, con Ed al frente, junto con FRED (No.6 Collaborations Project), Johnny McDaid (Divide), Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby y Ben Kweller. Para este disco, Matthew Sheeran, hermando de Ed, aporta arreglos de cuerdas en “First Times” y “The Joker And The Queen”.

Vale la pena detenerse en cada canción por más de una vez, ya que la maquila en producción es simplemente inmejorable. La voz de Sheeran brilla en los momentos que se requiere, pero los arreglos que la acompañan son el espacio adecuado para que las canciones suenen con una calidad magnífica. El equipo no escatimó para explotar al máximo el talento de Ed, a través de catorce rolas, sin importar si se trata de su género predilecto o no, y sin que los sonidos digitales suenen exageradamente artificiales.

Cubriendo todos los gustos posibles para salir de gira

Para no errar, Sheeran ejecuta géneros que actualmente son populares, trabaja también en su estilo original, y cubre todos los puntos que se encuentran en medio. “2step” es quizá el ejemplo más claro, ya que comienza con una típica progresión de guitarra de Sheeran, pero de inmediato se pone a rapear mientras el tema avanza, y hasta incluye beats y sintetizadores de fondo que la vuelven una rola mucho más ecléctica.

Con este excelente disco, Sheeran une los títulos de sus discos (sin contar los colaborativos) para iniciar “+ – = ÷ x Tour” (The Mathematics Tour), que inicia en abril de 2022, comenzando en Reino Unido, Irlanda, Escandinavia y Europa Central.

Ojalá lo veamos pronto en México.

Tracklist

01. Tides

02. Shivers

03. First Times

04. Bad Habits

05. Overpass Graffiti

06. The Joker And The Queen

07. Leave Your Life

08. Collide

09. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now