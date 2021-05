Decídanse: Coldplay habla sobre la posibilidad de lanzar un nuevo disco

Vaya que el 2021 no deja de sorprendernos, al menos a nivel musical. Durante los próximos meses y semanas, un montón artistas estrenarán álbumes y rolas que estuvieron componiendo durante todo el tiempo de confinamiento, y algunos hasta tienen planes para cuando vuelvan los conciertos en vivo. Sin embargo, a pesar de que regresaron con una enorme campaña publicitaria y un nuevo sencillo, parece que el futuro de Coldplay es incierto.

Luego de poner pistas por todo el mundo –que le quebraron la cabeza a todos sus fans– y tras casi dos años del lanzamiento de su más reciente material discográfico, Everyday Life, Chris Martin y compañía estrenaron el pasado 6 de mayo una nueva canción llamada “Higher Power”. Y aunque hubo opiniones divididas al respecto, la banda aún no tiene muy claro si próximamente nos presentarán su octavo álbum de estudio.

¿Viene nuevo disco de Coldplay?

A inicios de este 2021, comenzaron a surgir rumores de que Coldplay estaba trabajando en el estudio y que muy pronto podría anunciar su siguiente disco, el cual supuestamente llevaría por nombre Music Of The Spheres. Pero ahora, en una entrevista para la radio británica, Martin y Jonny Buckland se encargaron de crear confusión al respecto, pues no dejaron muy claro cuáles son sus planes a corto o largo plazo.

De acuerdo con NME, los integrantes de la banda estuvieron presentes en el programa Capital Breakfast del presentador Roman Kemp. Durante la plática que tuvieron con él, inminentemente salió la pregunta de si estaban preparando un nuevo material discográfico y ante eso, Chris contestó tajantemente que: “Se supone que no debemos decirlo, pero no no habrá uno”. Pero a esto, Buckland agregó:“Hemos grabado más de una canción”.

A pesar de que “rompieron” las posibilidades de lanzar en las próximas semanas su octavo álbum de estudio, Chris Martin –una vez más– intentó jugar con nuestras mentes declarando que hay algunas cosas que tienen preparadas, pero por el momento no pueden revelar nada y menos frente a la prensa: “Creo que si hubiéramos pasado todo este tiempo haciendo una sola canción estaríamos… nos estamos guardando algunos anuncios”.

Ya para terminar, el frontman de Coldplay bromeó un poco diciendo: “Puede que no haya, puede que no haya un no nuevo álbum”. Mientras se deciden si van a estrenar o no su siguiente material discográfico, escuchen a continuación el más reciente sencillo de la banda, “Higher Power”: