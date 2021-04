¡Qué emoción! Todo lo que sabemos sobre el posible nuevo disco de Coldplay

Dos años de ausencia –y varios eventos en el mundo– después, parece que Coldplay podría darnos una gran sorpresa musical el próximo mes. O al menos esa es la conclusión a la que han llegado varios fanáticos de la banda comandada por Chris Martin, quienes han comenzado a descifrar varias pistas al respecto.

Hace un par de horas comenzaron a aparecer misteriosos carteles publicitarios en varias partes del mundo, tales como Londres y Nueva York, así como en redes sociales. Dichos anuncios estaban acompañados de varios símbolos desconocidos y la dirección de la siguiente página web: http://alienradio.fm.

Los fans de Coldplay rápidamente se encargaron de descifrar los códigos en cuestión y encontraron el mensaje “Coldplay- Higher power- 7 de Mayo”. Y no sólo eso, ya que también se dieron cuenta que en la página de Alien Radio se pueden detectar varias emisoras de radio de Corea del Sur, país donde Chris Martin se encuentra actualmente.

Este detalle es bastante importante, ya que Coldplay acostumbra a encaminar sus producciones tomando de inspiración los lugares que visitan. Tal fue el caso del conocido ‘Viva La Vida’, un álbum inspirado en la visita que la banda hizo a América Latina y cuyo nombre está inspirado en una pintura de Frida Kahlo que Chris vio en La Casa Azul.

Otra prueba de que Coldplay está detrás de Alien Radio es que las redes sociales de dicha página siguen a 42 personas (el número favorito de Chris Martin), entre las que se encuentran la NASA y varios fanáticos de la popular agrupación británica.

Además de que uno de los tuits de Alien Radio tienen coordenadas que conducen al Green Park en el centro de Londres, donde hay un letrero que dice “la aventura comienza aquí”, los fans de Coldplay en Reddit aseguran que éste podría ser el nombre del próximo sencillo de Coldplay. Una rola que al parecer se realizó en la era del Mylo Xyloto y que no llegó a dicho álbum.

Cabe mencionar que en febrero pasado el portal The Sun dio a conocer que Chris Martin registró los derechos para usar el título ‘Music of the Spheres’ en música y mercancía oficial, algo que comenzó a desatar los rumores de un posible nuevo disco en camino.

Hasta el momento Coldplay no ha publicado nada al respecto, más que una petición a sus fans para que canten una parte de la rola “Viva la Vida” y lo suban a Youtube. Sin embargo sabemos que los lanzamientos de sus discos siempre traen un gran y misterioso trabajo de difusión detrás de ellos, por lo que deberemos esperar un par de días para descubrirlo.

Hello everyone. I need to ask a favour. Please film yourself singing along to the “woah-oh-ohs” at the end of Viva La Vida (clip below), then upload to YouTube and submit the link at https://t.co/N7AFlauyUF. It’s for something special so don’t hold back ⚡️⚡️ PH pic.twitter.com/qv3x3ckstq

— Coldplay (@coldplay) April 22, 2021