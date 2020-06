Conoce a Palace, la gran promesa del indie rock del Reino Unido

Palace no tiene prisa. A pesar de que todo lo que hacen los pone un paso más cerca de convertirse en una de las grandes bandas de indie rock del Reino Unido, ellos no tienen prisa. Su música no tiene prisa. Y para poder entenderla, para poder entender por qué su vibra te envuelve emocionalmente con tanta profundidad, es necesario saber dónde está hecha.

Escondido en el más profundo Tottenham, Inglaterra, hay una colonia llamada The Arch. Un centro creativo lleno de jóvenes artistas, diseñadores y músicos donde la banda –Leo Wyndham: guitarra, voz, Rupert Turner: guitarra y Matt Hodges: batería– tienen un pequeño estudio rentado donde ensayan, graban, descansan y, si es necesario, duermen.

“Hace unos años, un grupo de amigos que eran todos músicos buscaban un espacio de estudio, un lugar barato para alquilar, y encontraron este edificio ridículamente deteriorado, lo alquilamos y lo convertimos en un estudio”, explicó Leo.

Un edificio tan viejo que por momentos les regala días sin electricidad. Días lentos, fríos, y de escuchar la interminable lluvia de Tottenham. Si estás familiarizado con su sonido, desde aquí ya puedes entender algo.

Ver en YouTube

Palace no es un grupo nuevo. Desde hace 6 años se empezó a susurrar su nombre con tonos excitables. Un par de canciones en línea que desembocarían en un par de EPs que los hizo apoyar a Jamie T en su regreso a Londres.

Cada presentación sumaba fanáticos que los colocaban en el mejor concierto del año. Cada canción y cada acorde los llevó a recorrer el Reino Unido y a ganarse un lugar importante en la escena que asegurarían con su álbum debut So Long Forever del 2016.

Este disco mostraría los primeros destellos de un Palace que sabe lo que quiere y cómo lograrlo. Un sonido indie rock lento que canción tras canción se descubre a sí mismo. Al sonido de su melancolía, a su dolor y sus experiencias.

De principio a fin podemos asegurar que es un álbum debut como pocos. “Bitter”, “Live Well” y “Have Faith” que sonaron en Glastonbury ese mismo año, son todo lo que hay que conocer para saber que hay que escucharlo de principio a fin.

Ver en YouTube

Como su música, después de So Long Forever y una extensa gira europea, se tomaron una buena pausa. Una pausa para relajarse y escribir Life After, el seguimiento del debut de 2016. En este disco, Palace encuentra un estado de ánimo solemne y la valentía de dejarse hacer música triste. Ellos describen Life After como “un álbum sobre pérdida y un manual para seguir adelante”.

Si bien describen su más reciente esfuerzo como un álbum “profundamente optimista” nacido de la “esperanza”, tampoco es exactamente un disco para sentirse bien. Su asomo de luz y oscuridad que terminan por sentirse tenues te invita a escucharse acostado y en soledad.

Ver esta publicación en Instagram Palace. Design by @099visuals Una publicación compartida por PALACE (@wearepalace) el 31 de May de 2020 a las 2:43 PDT

Su composición en Life After es madura, conmovedora y omnipresentemente sombría, tal y como lo dejan ver sus canciones de apertura y cierre, “Life After” y “Heaven Up There”. Esta última canción siendo la canción que define lo que es Palace. Como su música, como su estudio en Tottenham y como su carrera, Palace no tuvo prisa y se dejó ver hasta la última rola.

Hoy los Ingleses se se guardan en casa al igual que todo el mundo. La cuarentena los tiene alejados de una gira europea programada para presentar su segundo disco y su nueva alineación sin su bajista Will Dorey. Pero así como muchas bandas, seguramente le están dando prisa a su tercer disco como muchos otros artistas lo están haciendo con tanto tiempo en sus manos.

Si aún Palace aún no forma parte de tu lista de reproducción de cuarentena, no hay mejor momento para hacerlo que ahorita. Por alguna razón, su guitarra staccato, sus percusiones acompañantes y la voz de Leo Wyndham es todo lo que podemos pedir para estos días extraños. Y tal vez estas lluvias de junio nos hagan sentir como ellos se sienten en su querido Tottenham mientras componen su música.