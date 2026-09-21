Lo que necesitas saber: Busca el disfraz más terrorífico, tunea tu medio de transporte y apunta la fecha para que no se te pase.

Dejando a un lado el pozole, la bandera y las tostadas, septiembre ya casi se nos va y con él comienza a llegar esa época del año que huele a pan de muerto, cempasúchil y disfraces. Así que más vale que vayas preparando el tuyo, porque el famoso Paseo Nocturno de Día de Muertos ya tiene fecha.

Y si a ti te emocionan estas fechas, aquí te vamos a dejar todo lo que necesitas saber para que no te pierdas ninguna de las actividades.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Paseo Nocturno?

Ve apartando la fecha y decorando tu bici porque el Paseo Nocturno tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026 y de acuerdo con lo que publicó el Gobierno de la Ciudad de México, la rodada será de las 19:00 a las 23:00 horas.

Y ojito porque la ruta será desde la zona de Reforma hasta el Centro de la CDMX, aunque todavía no tenemos el recorrido exacto y habrá que esperar a que las autoridades compartan más detalles.

Así que ya lo sabes, busca el disfraz más terrorífico, tunea tu medio de transporte y apunta la fecha para que no se te pase, pues no te puedes perder estas actividades que son el comienzo de la época más terrorífica y cultural que tenemos.