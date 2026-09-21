Los fans de los Chicago Bears daban por hecho que perderían a su qaurterback, Caleb Williams, el resto de la temporada después de salir lesionado y en el último cuarto del partido contra los Minnesota Vikings, y es que los gritos de dolor y la mecánica de la lesión hacían pensar en una rotura del tendón de Aquiles, durante la actividad de la Semana 2, que ya dejó otros lesionados.

Lo que necesitas saber: Los Chicago Bears perdieron 9-3 ante los Vikings

Los fans de los Chicago Bears daban por hecho que perderían a su quarterback, Caleb Williams, el resto de la temporada después de salir lesionado y en el último cuarto del partido contra los Minnesota Vikings, y es que los gritos de dolor y la mecánica de la lesión hacían pensar en una rotura del tendón de Aquiles, durante la actividad de la Semana 2, que ya dejó otros lesionados.

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Sin embargo, dentro de lo malo, hay una buena noticia. La lesión de Caleb Williams no es una rotura en el tendón de Aquiles, sino una lesión en el tendón de la corva, que básicamente es una lesión muscular en los isquiotibiales, que son los músculos que tenemos en la parte posterior del muslo, pero además la lesión no es grave.

Caleb Williams is being carted back to the locker room after suffering a non-contact injury.



A brutal scene in Chicago. pic.twitter.com/LY6DZjZcAp — Aggregate (@AggregateSports) September 20, 2026

¿Qué le pasó a Caleb Williams?

El quarterback de los Bears se escapaba vía terrestre cuando de pronto de dejó caer. Aparentemente su caída era parte del plan, sin embargo, Caleb no pudo incorporarse después de hacer dos intentos y tuvo que abandonar la cancha en camilla.

Bears QB Caleb Williams was helped off the field after going down with an apparent injury in the 4th quarter vs. the Vikings.



( FOX) pic.twitter.com/0RgMh8ZimH — SportsCenter (@SportsCenter) September 20, 2026

Caleb Williams se mantuvo un tiempo bajo revisión médica y poco tiempo después se fue a los vestidores y ahí dio la primera buena noticia, pues pudo caminar con sus propios medios, con ayuda y obviamente dolorido, pero apoyando ambos pies.

“Veremos qué tan grave es y seguiremos desde ahí. Tenemos que pasar la página rápidamente, particularmente cuando estás justo ahí necesitando puntos desesperadamente“, explicó después del juego el coach de los Bears, Ben Johnson.

Un día después se dieron a conocer los resultados de estudios, los cuales confirmaron que no hay lesión grave, pero sí se perderá algunos juegos.

¿Cuánto tiempo estará fuera Caleb Williams?

Caleb Williams se sometió a estudios este lunes y los resultados dan pie a que Caleb Williams sea valorado semana a semana, incluso hay versiones que indican que el quarterback no quedaría descartado para la Semana 3, pero está muy complicado que tenga actividad de acuerdo con las palabras de Ben Johnson.

“Probablemente se perderá algo de tiempo”, indicó el head coach en el informe del lunes.

Caleb Williams retirado en camilla

De haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles, Caleb Williams se habría perdido el resto de la temporada y un poquito más.

Loa Bears perdieron ante los Vikings en un partido de escasas emociones (9-3), sin touchdowns, de modo que los puntos llegaron a través de goles de campo.