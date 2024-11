Lo que necesitas saber: Lleve su dato random, su dato curioso de TODAS las bandas del Corona Capital 2024.

Todo listo para el Corona Capital 2024 y el cartel está repleto de bandas y artistas que nos emocionan a lo grande. Por supuesto, algunos son leyendas como Paul McCartney, Iggy Pop y Kim Gordon… O también tenemos a iconos generacionales de los 90 y 2000 como Jack White, St Vincent o Green Day.

Para las generaciones más actuales, hay proyectos nuevos e imperdibles como Water From Your Eyes o Clairo, por mencionar algunos. Y aunque estos artistas pudieran ser de diferentes épocas, tienen algo en común más allá de compartir el cartel del festival… Todos tienen un dato curioso que los hace únicos.

Cartel oficial del Corona Capital 2024. Foto: OCESA.

Ahora que se acerca el festival, nos emociona conocer un poco más de sus más de 80 artistas, desde los consagrados hasta aquellos que vienen a México para mostrar por primera vez de qué están hechos.

Aquí a continuación les preparamos un almanaque en orden alfabético para que se lleven ese dato random, ese dato curioso… Y no olviden checar nuestra playlist del Corona Capital mientras le echan una leída.

Aquí 80 datos de las bandas del Corona Capital 2024

A

1. Air Yel: De corte pop-punk, power pop con influencias del hip-hop y el emo, ella no es del todo nueva para el público mexicano que la verá de nuevo en el Corona Capital. Ya tocó en nuestro país como telonera de Simple Plan en el 2023.

2. Alice Phoebe Lou: Su canción “She”, que apareció en el documental Bombshell: The Hedy Lamarr Story del 2017, estuvo a punto de quedar entre las nominadas finales de los Oscar 2018 a Mejor Canción Original. Desafortunadamente, se quedó en la preselección de canciones.

3. American Football: La banda grabó su álbum debut homónimo en menos de una semana mientras los integrantes estaban en sus últimos días de universidad. Lo lanzaron en 1999 y el grupo se separó en el 2000 por mutuo acuerdo.

B

4. BadBadNotGood: Según SPIN, el nombre de estos genios del jazz y amantes del hip-hop viene de un programa de televisión en el que el tecladista Matthew Tavares trabajaba… Pero ese show nunca se estrenó, entonces lo retomaron para el grupo.

5. Bar Italia: La banda la componen Jezmi Tarik Fehmi, Sam Fenton y Nina Cristante. Se formaron en Londres en 2019 ya que vivían en el mismo edificio; Fehmi y Fenton era roomies y Cristante era su vecina de arriba.

6. bbno$: Además de su carrera como rapero, se graduó de la universidad en la carrera de Kinesiología.

7. Beach Fossils: Zachary Cole Smith, vocalista de DIIV, fue miembro de la banda durante un par de años.

8. Beck: El coro de su clásica canción “Loser” se originó luego de escuchar un demo de esa misma canción e intentar improvisar un rap sobre ese beat. Cuando escuchó la grabación con su improvisación, no le gustó el resultado y pensó que era un perdedor… Y ahí fue cuando se le ocurrió el coro “i’m a loser baby, so why don’t you kill me?”.

Qué genial tener a Beck de regreso para el Corona Capital 2024, ¿verdad?

9. Biig Piig: Tiene un fandom importante alrededor del mundo. En ese sentido, Billie Eilish ha dicho que la música de Biig Piig es de sus favoritas para momentos de relajación.

10. Black Pumas: El guitarrista Adrián Quesada, que ya era un músico consagrado, se convenció de que Eric Burton era el cantante ideal para su nuevo proyecto luego de que lo escuchó cantar… por teléfono. Qué audición más rara, ¿no?

11. Blonde Redhead: Su canción “For The Damaged Coda”, inspirada en una pieza clásica de piano de Chopin, se viralizó en años recientes al punto de hacerse un meme gracias a que sonó en un capítulo de Rick & Morty.

12. Blü Eyes: El nombre artístico de Katie Stump se inspira en la sensibilidad por la creencia de que los ojos azules son los más sensibles a la luz.

13. Boy Harsher: El dúo darkwave no solo son cracks en la música. Además, son amantes absolutos del ‘séptimo arte’ pues se conocieron en una escuela de cine y en el 2022 estrenaron un cortometraje llamado The Runner, el cual curiosamente tuvo su premier mundial en la Ciudad de México.

14. Brigitte Calls Me Baby: Según el vocalista Wes Leavins, el nombre de la banda se debe a que le escribió una carta a la actriz francesa Brigitte Bardot como parte de un proyecto escolar. Sorpresivamente, ella le contestó con otra carta en la que le dijo donde le dijo ‘bebé’ de cariño.

Y bueno, Brigitte Calls Me Baby es una de las bandas nuevas del Corona Capital 2024 que les recomendamos. Checa nuestra entrevista con Wes Leavins acá.

15. Busted: El vocalista y guitarrista Matt Willis dijo alguna vez que aprendió a tocar la guitarra gracias a unos libros de acordes con canciones de Oasis.

C

16. Cage The Elephant: En 2011, cuando la banda estaba de gira teloneando a Foo Fighters, el baterista Jared Champion tuvo un severo problema de apéndice en un show y debió parar… ¿La solución? Dave Grohl se ofreció como baterista de Cage The Elephant durante algunos shows.

17. Cavetown: Empezó su carrera musical a los 14 años en YouTube, haciendo covers de diferentes artistas y mostrando algunas composiciones originales.

18. Charlotte Day Wilson: Además de la música, como buena canadiense, la compositora es fan acérrima del hockey y lo practicó con regularidad cuando era adolescente.

19. City And Colour: Su nombre real es Dallas Michael John Albert Green, en honor al entrenador de los Phillies de Filadelfia, George Dallas Green. Su padre le puso ese nombre gracias a que le había apostado a ese equipo en la Serie Mundial de Beisbol de 1980 (año en que el artista nació)… y ganaron. Wow!

20. Clairo: “Bags”, el primer sencillo de su disco debut Immunity, está inspirado en la primera experiencia amorosa de la artista con una chica.

21. Crumb: El cuarteto se conoció cuando estudiaban en la Universidad de Tufts, esto en Boston.

22. Crystal Fighters: La banda se puso ese nombre luego de que la vocalista, Laure Stockley, encontrara un diario de su abuelo fallecido donde este escribía una ópera llamada Crystal Fighters.

D

23. David Kushner: Su canción “Cigarettes” está inspirada en la muerte de su amigo Cooper Noriegas, un reconocido tiktoker estadounidense.

24. Del Water Gap: La cantautora Maggie Rogers formó parte de este proyecto.

E

25. Ekkstacy: El Corona Capital 2024 no será su primer festival en México. El cantante canadiense ya se presentó en el The World Is A Vampire 2023 que se realizó en el Estadio GNP Seguros.

26. Empire Of The Sun: La banda grabó el video de “We Are the People” en San Luis Potosí, México… y la canción tiene cierta influencia del Día de Muertos. Aquí te contamos más sobre esa anécdota.

27. Explosions In the Sky: Además de su amplia carrera como ídolos del género post-rock, la banda es reconocida por realizar soundtracks de películas como Friday Night Lights, Lone Survivor y Manglehorn, entre otras.

28. Eyedress: Mientras se daba a conocer con el disco Mulholland Drive, la prensa creyó que el material era una referencia a la película de David Lynch. Sin embargo, el artista filipino ha dicho que aunque es un gran fan de este director de cine, su álbum no está inspirado en él.

F

29. Feeble Little Horse: Lydia Slocum, vocalista de la banda, tuvo un proyecto indie llamado Kiddie.

30. French 79: Simon Henner, quien encabeza el proyecto, también es reconocido por trabajar con bandas como Kid Francescoli y Nasser.

G

31. Green Day: En el 2003, la banda tenía listo un disco llamado Cigarettes and Valentines, pero les robaron las grabaciones maestras de las canciones. En lugar de regrabarlo todo, decidieron empezar de cero… el resultado fue American Idiot.

Ahora que Green Day viene como una de las bandas estelares del Corona Capital 2024… ¿Recuerdan cuando vinieron en el 2017? Acá lo rememoramos.

Billie Joe Armstrong en el Corona Capital 2017. Foto: Especial.

H

32. Hermanos Gutiérrez: Su disco El bueno y el malo fue producido por Dan Auerbach de The Black Keys.

33. Honne: El dúo compuesto por Andy Clutterbuck y James Hatcher decidió juntarse para hacer música gracias al fanatismo mutuo que profesan por Radiohead y Thom Yorke.

34. Hurray for the Riff Raff: Aunque esta banda es conocida por su estilo que va del country al folk y la americana music, Alynda Segarra, líder del proyecto, creció como amante de la escena punk de Nueva York.

I

35. Iggy Pop: Su nombre artístico deriva de dos anécdotas: ‘Iggy’ es porque en el inicio de su carrera, fue baterista de una banda llamada The Iguanas. ‘Pop’ vino de una vez que su amigo, Jimmy Pop, que estaba perdiendo el cabello y cejas, lo motivó a afeitarse las suyas. Cuando lo hizo, se le conoció conoció como Iggy Pop.

Qué emoción tener a una leyenda de la talla de Iggy en el Corona Capital 2024, sin duda.

36. Isabel Larosa: La artista ha dicho que los videos musicales para canciones como “Haunted”, están inspirados en los escenarios boscosos y terroríficos de Stranger Things.

37. Jack White: Más allá de su etapa solista y otras bandas como The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather, poco se recuerda que tuvo una banda llamada The Upholsterers junto al baterista Brian Muldoon, a quien conoció mientras trabajaban en una mueblería.

Ya se antoja ver nuevamente a White en un Corona Capital, verdaderamente.

Arte de The Upholsterers. Foto: Especial.

38. James Vincent McMorrow: Tiene una versión del clásico de Chris Isaak, “Wicked Game”, que apareció en el tráiler de la temporada 6 de Game Of Thrones.

39. Jessie Reyez: Eminem ha sido uno de los artistas que la ha apoyado. No solo se ha declarado fan de la colombiana-canadiense, sino que han colaborado en sencillos mutuamente como “Coffin” y “Good Guy”.

40. Jorja Smith: Ha sido nominada a dos de los premios más importantes de la industria musical británica: el BRIT Award como Rising Star Award en el 2018 (que ganó) y el Mercury Prize del mismo año por el disco Lost & Found.

41. Kim Gordon: Antes de dedicarse a la música con Sonic Youth y convertirse en una leyenda del rock alternativo, Kim estudió arte en el Otis College of Art and Design. Incluso, ha encabezado galerías y ha trabajado en diferentes proyectos de artes visuales.

Será genial ver a Kim nuevamente en un Corona Capital, esto luego de que vino a la edición 2022. Aquí abajito te dejamos la entrevista que tuvimos con ella en ese momento.

L

42. Leon Bridges: Ha colaborado con el artista mexicano de indie-folk, Kevin Kaarl.

43. Lo Moon: El guitarrista Samuel Stewart es hijo de David Stewart de Eurythmics y Siobhan Fahey del grupo pop Bananarama.

44. Luke Hemmings: Su animal favorito es el pingüino.

M

45. Magic!: Su canción “Rude” fue una de las canciones más populares del 2013-2014 y está inspirada en una pelea que el vocalista tuvo con una novia de ese entonces.

46. Mannequin Pussy: Según una entrevista con Stereogum que se le hizo a la vocalista Marisa Dabice, las películas Thirst de Park Chan-wook, My Own Private Idaho de Gus Van Sant y Le Bonheur de Agnés Varda inspiraron parte del disco I Got Heaven lanzado en este 2024.

47. Maxïmo Park: La banda se bautizó como tal basándose en un parque de Miami nombrado en honor al general cubano Máximo Gómez.

48. Melanie Martínez: Participó en la tercera temporada del concurso musical televisivo, The Voice, en 2012.

49. Michelle: La vocalista Sofia D’Angelo ha dicho que tenía el sueño de ser Jack White en su etapa en The White Stripes. Para emular a su héroe musical, tuvo una banda en su juventud llamada The Sectionals.

50. Monobloc: Esta es una de las bandas más nuevas del Corona Capital 2024 ya que apenas en este año lanzaron su sencillo debut, que les dejamos acá abajo.

51. Mxmtoon: A los 10 años hizo una audición de violonchelo para la banda de rock de su escuela. Ella quería tocar “Wonderwall” de Oasis, pero una maestra la impulsó a que mejor cantara… y bueno, ese fue el inicio de su carrera como cantante.

N

52. Natalie Jane: Su carrera musical creció en TikTok e incluso se viralizó con su cover a “Crazy” de Gnarls Barkley

53. New Order: “Blue Monday”, quizá su canción más reconocida mundialmente, utiliza sampleos de tres composiciones diferentes: “Our Love” de Donna Summer, “Uranium” de Kraftwerk y una breve sección de apenas unos segundos de la banda sonora que Ennio Morricone compuso para la película For A Few Dollars More.

Aquí te contamos más sobre la historia detrás de “Blue Monday” de New Order, a quienes ya queremos ver en el que será su tercer Corona Capital.

Bernard Sumner en el Corona Capital 2018. Foto: Especial.

54. Nico Vega: ¿Recuerdas al actor Michael Peña? Sí, el mismo que interpretó a Kiki Camarena en Narcos: México y al mejor amigo de Scott Lang en las películas de Ant-Man... Bueno, pues él fue baterista fundador de la banda Nico Vega.

55. Night Tapes: Antes de formar la banda, los tres integrantes se dedicaban a producir música electrónica.

56. Nothing But Thieves: Se dice que el nombre viene de una frase del filósofo francés Voltaire que dice: “Don’t be impressionable, your religious leaders are nothing but mega thieves”, que se traduce como: “no se dejen impresionar, sus líderes religiosos no son más que mega ladrones”… Y pues solo le quitaron el ‘mega’.

P

57. Paul McCartney: Aunque no lo crean, Sir Paul es de alguna manera el responsable de que se construyera el ahora llamado Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de la Ciudad de México. Les contamos acá la historia más a detalle.

Esta nueva visita a México en 2024 se pondrá increíble porque no solo tendremos a McCartney en Corona Capital, sino igual en un concierto en solitario.

58. Petey: Formó parte de la banda Young Jesus.

59. Porter Robinson: Fue firmado a los 18 años por uno de los grandes ídolos de la música electrónica de la última época: Skrillex.

60. Primal Scream: Tienen la distinción de ser la banda que ganó la primera edición del Mercury Prize, esto gracias a su legendario disco Screamadelica.

R

61. Raye: En este 2024, tuvo 7 nominaciones a los BRIT Awards, rompiendo el récord de más nominaciones para un artista solista. Y además, ganó 6 de esos premios.

S

62. Shawn Mendes: A pesar del éxito de su sencillo “Stitches”, el compositor reveló que no estaba tan seguro de querer grabarla ya que era reacio a cantar canciones que no hubiera escrito él.

63. Sophie-Ellis Bextor: Para su disco Read My Lips del 2001, reclutó a Alex James, bajista de Blur, para escribir y producir la canción “Move This Mountain”.

64. Sprints: Esta poderosa banda punk de Irlanda, aclamada por su disco debut Letter to Self del 2024, dice que decidieron dedicarse a la música luego de ver a Jehnny Beth y Savages en un concierto.

65. St. Vincent: Annie Clark tomó su nombre artístico de la canción “There She Goes my Beautiful World” de Nick Cave and The Bad Seeds, donde aparece el verso: “…And Dylan Thomas died drunk in St. Vincent’s hospital”.

Esta será la segunda vez que veremos a Annie en el Corona Capital ya que anteriormente se presentó en la edición 2014 (sí, hace 10 años) e iba a regresar en el 2021, pero tuvo que cancelar de último momento.

T

66. The Aquadolls: Varios de sus discos, donde se siente una influencia punk innegable, han sido producidos por el legendario Fat Mike, conocido por ser el líder de la retirada banda punk NOFX.

67. The Beaches: Son originarias de Canadá y de hecho, su disco debut, Late Show, fue producido por Emily Haines y Jimmy Shaw, iconos de la movida indie canadiense por ser miembros de Metric.

68. The Blaze: Jonathan y Guillaume Alric, los dos líderes del proyecto, son primos y empezaron a hacer música cuando Jonathan, que estudiaba Cine, le pidió a Guillaume que lo ayudara a musicalizar un video para una clase.

69. The Magic Numbers: La primera vez que vinieron a México, fue a otro de los festivales importantes del país: el Vive Latino en el 2007.

70. The Mars Volta: Cedric-Bixler Zavala y Omar Rodríguez-López han participado juntos en varios proyectos más como At The Drive-In, De Facto y Antemasque. Antes de verlos en el Corona Capital 2024, aquí te compartimos un compilado del legado musical de Cedric y Omar.

71. The Vaccines: Cuando estuvieron de gira con Red Hot Chili Peppers, Flea les dio un consejo: “Ese consejo que nos dio fue que la forma en que vamos a tener una carrera es asegurándonos de que, cuando las cosas no vayan bien, sigamos reuniéndonos en un cuarto todos los días, escribiendo y ensayando. Eso realmente resonó en mí, porque creo que no siempre es fácil estar en una banda“.

Seguro The Vaccines será uno de los shows más vibrantes del Corona Capital 2024, 12 años justamente de la primera vez que tocaron en el festival.

72. The Yusef Dayes Experience: El joven baterista de jazz tiene como ídolo a otro grande del género, o sea, a Billy Cobham, de quien dice creció escuchando su música. Y de hecho, logró conocerlo a los 12 años para estudiar con él. ¡Suertudo!

73. Thee Sacred Souls: Compusieron la canción “Give Us Justice” en honor a la población afrodescendiente que ha muerto a causa del racismo, como George Floyd y Breonna Taylor.

74. Tops: Según la vocalista Jane Penny, conoce al guitarrista David Carriere desde hace más de 20 años. Ella estaba en la universidad y él había llegado a Montreal simplemente para tocar en bandas… Fue David quien convenció a Jane de hacer música y así nació poco a poco la banda Tops.

75. Tora: El vocalista Jo Loewenthal dice que el disco debut homónimo de James Blake, lanzado en el 2011, cambió su perspectiva de la música. En un principio, pensó que era algo retorcido y no lo había gustado… Pero luego de escucharlo un par de semanas después, después de digerirlo, le encantó.

76. Toto: Se sabe que su éxito más grande es “Africa”, pero por extraño que parezca, iban a descartar la canción del disco Toto IV. ¿Se imaginan lo que se hubiera perdido el mundo si ese tema no hubiera salido?

77. Travis: Antes de ponerle ese nombre a la banda, los integrantes pensaron en otros nombres como Glass Onion. Al final se decidieron por ‘Travis’ gracias a uno de los protagonistas de la película Paris,Texas.

78. Tuxedo: Jake One, uno de los dos miembros de este proyecto, produjo la canción “The Time Is Now”, el icónico tema de entrada de John Cena de la WWE.

79. Twin Shadow: Regresará a un Corona Capital en este 2024, justamente a 10 años de la primera vez que se presentó en este mismo festival.

80. Two Another: Eliot Porter y Angus Campbell, el dúo que conforma el proyecto, empezaron a hacer música gracias a un programa artístico de su escuela secundaria donde aprendieron producción de audio junto a Bag Raiders, un icónico proyecto de electrónica de Sydney, su ciudad natal.

U

81. Una Mia: Esta cantante de R&B alternativo ha dicho que su inclinación por este género inició gracias a su mamá, quien ponía clásicos del rhythm and blues de cantantes como Aretha Franklin, Etta James y Sam Cooke.

V

82. Very Nice Person: El proyecto lo conforman los hermanos Davis y Skyler Diamond, quienes son hijos de Mike D de Beastie Boys.

83. Victoria Canal: En el Glastonbury del 2024, fue la invitada de Coldplay para cantar “Paradise”. El propio Chris Martin ha sido una especie de mentor para ella y ha dicho que su canción “Swan Song” es una de las mejores canciones jamás escritas.

W

84. Warpaint: La actriz Shannyn Sossamon, hermana de la bajista Jenny Lee Lindberg, era a la baterista original de la banda. Sin embargo, decidió seguir mejor con su carrera actoral y saltó a la fama como Jocelyn en la película A Knight’s Tale junto a Heath Ledger.

85: Water From Your Eyes: Aunque vienen al Corona Capital 2024, no es el primer escenario grande en el que tocan en México. Por si no recordabas, abrieron el concierto de Interpol en el Zócalo de CDMX, también en este año.

86. Wisp: Antes de dedicarse plenamente a la música (apenas en este 2024 lanzó su primer EP), estudió Computación en la Universidad de San Francisco.

Z

87. Zedd: No solo es uno de los productores de música electrónica más importantes de los últimos años en la industria de la música… También es un baterista bastante habilidoso y tocó con Dioramic, una banda de metalcore en la que está su hermano Arkadi.

88. Zimmer 90: La banda se formó gracias a que sus miembros se conocieron cuando tomaban clases de piano. Luego de eso, su maestro los incentivó a componer más allá del jazz y les produjo su primer sencillo, “Movin'”, que se hizo viral.

Pues ahí lo tienen… Ese fue nuestro repaso de Corona Capital 2024 con algunos datos curiosos de los artistas y bandas del festival, para que los conozcan un poquito más. ¿Tienes otro dato curioso por ahí?

