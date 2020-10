Lo que nos faltaba: El Corona Capital se pospone hasta el 2021

Esta es una noticia que seguramente le dolerá a más de uno, pues aunque teníamos esperanzas de que se hiciera este festival, lamentablemente las condiciones actuales no lo permiten. Desde que el bendito coronavirus llegó a México nos ha tocado ver como un montón de conciertos se tuvieron que cancelar o posponer por esta enfermada, y ahora toca el turno de uno de los festivales más queridos de nuestro país, el Corona Capital.

A través de sus redes sociales, los organizadores del festival publicaron un mensaje para todos aquellos que esperaban noticias al respecto y no son tan buenas que digamos, porque este año no tendremos fiesta en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. “Después de celebrar juntos diez años de música, con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021” dijeron a través de su cuenta de Twitter.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

También puedes leer: UNO MÁS: LA TERCERA EDICIÓN DEL CORONA CAPITAL GUADALAJARA SE POSPONE HASTA 2021

La salud de los que hacen posible el Corona Capital es lo que más importa

En el mismo comunicado también mencionan que lo más importante para todos los que hacen el Corona Capital es la salud y la seguridad de quienes están presentes ese fin de semana: “Nuestra meta es ofrecerles la experiencia que se merecen cuidando de ustedes, siendo un festival que cada año se supere a sí mismo. Estamos seguros de que regresaremos y volveremos a unir alrededor de lo que más nos apasiona: la música”.

Así mismo, recordaron que los fanáticos que cada año se dan cita para ver a bandas internacionales consagradas, así como propuestas de todo el mundo son el alma de la fiesta y juntos regresarán más fuertes que nunca. Ni modo, no nos queda de otra más que seguir las medidas de sana distancia y cuidarnos para que el 2021 podamos vernos una vez más en el Corona Capital.

Por ahora, recordemos cómo se puso el año pasado, cuando festejamos los 10 años del festival como bandas como The Strokes, Weezer, Billie Eilish, The Raconteurs, Two Door Cinema Club, Keane, Travis, Franz Ferdinand, Bloc Party y más.