¡El Corona Capital Guadalajara ya está a la vuelta de la esquina! Después de una ausencia de dos años esta edición regresa este fin de semana con un cartel de lujo, el cual incluye bandotas de la talla de The Strokes, Kings of Leon, The Hives, Blondie, CHVRCHES, entre otros. Así que como te imaginarás, la tierra tapatía será el centro de la atención musical este fin de semana y nadie se lo quiere perder.

Si ya tienes tu boleto, seguro estás armando el plan para el fin de semana, pero si eres de los que aún no se animan o de a tiro no les alcanzó para una entrada, no te apachurres, acá te vamos a decir cómo puedes llevarte unos pases dobles para que invites a tu compa de conciertos. Sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle.

Foto: Ocesa

Viva Aerobus y Corona Capital Guadalajara, la pareja que no sabíamos que necesitábamos

Primero y antes que nada, tenemos que hablar de todo lo que Viva Aerobus se está armando para esta edición del Corona Capital Guadalajara. Para empezar tendrán su propio escenario llamado la Viva Tent, en el cual podrás ver a: Miami Horror, Kamasi Washington, Digitalism, Tove Lo, entre otros artistas geniales. Además tendrán su hospitality en el que podrá disfrutar de una vista súper rifada de los escenarios, alimentos y bebidas chiditas, baños privados (¡oh, si!) y más sorpresas.

Y eso no es todo, ponte al tiro y busca las activación de Viva Aerobus pues habrá un photo opportunity para sentirte dentro de la turbina de avión, una pantalla interactiva y distintos juegos como un “whack-a-mole” con el mapa de México y un tiro al blanco. OJO, pues además de pasártela chido entre banda y banda, podrás ganar premios increíbles como artículos promocionales, un acceso doble al hospitality de Viva Aerobus durante el festival o boletos de avión para tu destino nacional favorito. ¡OLOV!

Foto: Corona Capital

¿Quién dijo que volar es complicado?

A todos en algún momento se nos complicó volar, Viva Aerobus lo sabe y por eso se rifó con una experiencia renovada a la hora de volar con ellos, y ahora todo es más fácil, libre de complicaciones sin que te tengas que preocupar en detalles, solo en llegar a tu destino.

¿De qué trata esta nueva experiencia de volar con Viva? Pues bueno, para empezar cuentan con un servicio al cliente mejorado, seguro y confiable. Te acompañan antes y durante tu viaje, siempre que lo necesites. Y además, están comprometidos a dos cosas súper importantes: a que vueles con las tarifas más bajas siempre en la flota más joven de Norteamérica, y a mantenerse como la aerolínea más verde de México, pues su compromiso con el medio ambiente se debe gracias a su Cultura Ambiental y las diferentes acciones que hacen para aminorar el impacto ambiental ¡Rifados!

Fotos: Getty

Te contamos cómo ganarte abonos para Corona Capital Guadalajara 2022

Ahora sí, ya no la hacemos más de emoción. Viva Aerobus se puso muuuy guapa y está regalando 2 abonos dobles + acceso doble al hospitality de Viva Aerobus para ambos días. Así como lo lees, puedes llevar a tu amix los dos días del festival y pasársela increíble en el hospitality.

¿Qué tienes que hacer?

PASO 1: Deberás seguir a @sopitas y a @VivaAerobus en Twitter.

PASO 2: Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter mencionando: ¡Yo voy al Corona Capital Guadalajara con Sopitas y Viva! con el hashtag #VivaCoronaCapital

PASO 3: La URL de tu tuit lo deberás subir ACÁ, poner tu nombre, correo electrónico, teléfono celular para poder contactarte. Además, AQUÍ MISMO deberás responder las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1: ¿En qué año se lanzó el sencillo de Blondie ‘One Way or Another’?

¿En qué año se lanzó el sencillo de Blondie ‘One Way or Another’? PREGUNTA 2: ¿En qué canción se inspiró Caleb Followill para hacer ‘The Bandit’?

¿En qué canción se inspiró Caleb Followill para hacer ‘The Bandit’? PREGUNTA 3: Completa el enunciado: La flotilla de Viva Aerobus es la más joven de_______ y la más verde de_______

OJO: Aquí, acá y en esta misma nota encontrarás las respuestas ¡Chécale bien!

IMPORTANTE:

Esta dinámica está disponible solo para residentes de Guadalajara, Jalisco, México.

La dinámica comienza este 19 de mayo de 2022 y termina el 20 de mayo a las 12 pm.

Los primeros 2 participantes que hayan cumplido con todos los requisitos de manera correcta serán los ganadores.

Indispensable que tu cuenta de Twitter no esté protegida (que no sean privadas, pues) ya que debemos verificar que se hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

Los ganadores serán notificados el 20 de mayo por la tarde vía mail en donde se le comunicará el proceso de entrega de su premio.

Además de notificar vía correo electrónico, se revelará el nombre de los ganadores en esta misma nota.

Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.