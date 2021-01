Esta es la oscura historia que inspiró “One Way or Another” de Blondie

A través de la música, miles de artistas han expresado lo que sienten y piensan, regalándonos un mensaje con el cual todos nos podamos identificar. Hay canciones que al escuchar la letra sentimos que nos calza como anillo al dedo, pero también existen aquellas que nos encantan pero que definitivamente no tenemos idea de qué hablar. Pero algunas otras bandas prefieren ocultar los temas de sus rolas, como el caso de Blondie

La banda conformada por Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke y compañía es una de las más importantes en la historia de la música. Y no lo decimos a la ligera, pues ellos son una de las piezas clave para entender el new wave y el punk rock que nació en Estados Unidos a mediados de los 70. Su influencia es enorme y eso es gracias a los enormes hits que nos regalaron durante su primera etapa.

Blondie estaba a punto de llegar al mainstream

En 1978, Blondie se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera. Durante los dos años previos, lanzaron su álbum debut homónimo y Plastic Letters, además, poco a poco fueron ganando fama no solo en Nueva York, también en gran parte de Estados Unidos. Aunque la bomba estaba a punto de explotar pues en aquel año estrenaron uno de los materiales más importantes de toda su discografía, Parallel Lines.

En este disco venían incluidas algunas canciones que se convertirían en éxitos y más tarde adquirirían el estatus de clásicos. Entre ellas tenemos “Heart Of Glass” o “Sunday Girl”, pero estamos seguros que la rola que todo el mundo conoce de este álbum es “One Way or Another”; ya que gracias a ella y a los demás sencillos, pasaron de tocar en el CBGB para dar shows en el Estudio 54. Siendo así una de las bandas más exitosas de su generación.

“One Way or Another” tiene otro significado

Muchos recordamos esta canción porque tiene un sonido sumamente pegajoso y alegre, además de que la hemos escuchado en un montón de series y películas. Sin embargo, detrás de esa melodía juguetona que tiene una de las rolas emblemáticas de Blondie se esconde una historia oscura que no todo el mundo conoce, pues así como sucede en muchas ocasiones, lo que escuchamos no es realmente lo que parece.

Resulta que hace unos años, Debbie Harry contó la verdadera inspiración de “One Way or Another” en una entrevista para Entertainment Weekly. En aquella ocasión, mencionó que para componer este hitazo, se basó en una experiencia sumamente personal que en algún punto la desconcertó, y aunque la letra suena divertida e inocente, en realidad tiene un mensaje oculto que pasó desapercibido para muchos.

Debbie Harry cuenta la historia que inspiró esta rola

Según lo que declaró Harry, esta canción de Blondie se trata de un acosador y de hecho al analizar lo que canta Debbie podrán notar que hay detalles sobre un tipo con malas intenciones, pero gracias a la música tan pegajosa, pasaron prácticamente desapercibidas. Y sí, al analizar la letra todo tiene más sentido, para que se den una idea les mostraremos algunas frases para que noten que hay cosas un tanto creepy.

“Paso conduciendo al lado de tu casa, y si están todas las luces bajas, miraré a ver quién anda por ahí”. “Caminaré hasta el centro comercial, me quedaré vigilando en la pared. Desde donde pueda verlo todo, enterarme de a quién llamas. me perderé en la multitud”.

Sobre su propia historia, Debbie Harry declaró que años antes de componer “One War or Another” un hombre la seguía. Así que decidió tomar esta experiencia y canalizarla en una canción, que sin saberlo se convertiría en una de las más importantes de su carrera: “En realidad me acosó un loco, así que surgió de un acontecimiento personal no muy agradable. Intenté inyectarle un poco de ligereza para que fuera más desenfadada. Era un mecanismo de supervivencia”.

Después de pensar en este momento incómodo, la cantante de Blondie cuenta que el título y la idea de la canción se le ocurrieron durante un ensayo. A partir de ahí, junto al bajita Nigel Harrison y su pareja y compañero de banda, Chris Stein comenzó a escribir cada una de las frases, pero sobre todo entre los tres le dieron tal sentido a la rola que jamás se nos vendría a la mente el verdadero trasfondo.

El legado de “One Way or Another”

El 14 de mayo de 1979, Blondie la lanzó como el último sencillo de Parallel Lines junto a la rola “Just Go Away” y por supuesto que de inmediato logró entrar en las listas de popularidad. Pero en aquella época y sin saber lo que la líder de la banda había pasado, muchos pensaban que el mensaje era muy diferente, que se trataba de una canción que hablaba sobre alcanzar un objetivo a toda costa, pero estaban totalmente equivocados.

“One Way or Another” se volvió sumamente popular a través de los años. La hemos escuchado en bandas sonoras de toda clase de películas como Little Darlings, Carpool, Beverly Hills Ninja, Donnie Brasco, Coyote Ugly, Mean Girls y Seed of Chucky. Aunque también ha aparecido en series del tamaño de Los Simpson, Sugar Rush, Veronica Mars, The A-Team; y hasta en videojuegos populares como Driver: Parallel Lines.

Transformar un momento personal en un hit

Desde entonces, “One Way Or Another” tiene el reconocimiento de la cultura popular, que la ha incluido en cada oportunidad que se le presenta, aunque también medios especializados en música han valoran la importancia de este rolón de Blondie en diversos rankings. Para que se den una idea, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto número 298 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Y aunque pasan los años y parece que esta canción sigue sonando igual de fresca que en 1978, es interesante analizarla conociendo lo que en realidad quiere comunicarnos. Debbie Harry logró transformar una vivencia desagradable en una rola que hasta el día de hoy podemos escuchar en la radio, y ese es el mérito que le debemos dar, porque durante mucho tiempo todos nos dejamos llevar por el sonido y no le prestamos atención a la letra.