Courtney Barnett nos muestra el lado bueno de las rupturas amorosas en “Before You Gotta Go”

Courtney Barnett, al igual que diversos artistas, se sumó en este año a la tendencia de los regresos en la escena musical. De hecho, ella tiene bien definidos dos proyectos musicales bastante interesantes, pero sin duda el que más le concierne es el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

El pasado mes de julio, la compositora anunció su vuelta con todo y nuevo disco. Este se llamará Things Take Time, Take Time y de a poco, nos va mostrando algunos adelantos de lo que podremos escuchar enteramente en noviembre. Mientras tanto, para preparar el terreno, ella nos comparte el sencillo “Before You Gotta Go”.

Courtney Barnett comparte un adelanto más de su nuevo disco con “Before You Gotta Go”

Sí, lo sabemos: terminar una relación amorosa no es precisamente el momento más cómodo de la vida, pero eso no quiere decir que obligadamente debe ser totalmente amargo. Por ahí, hay quienes optan por cerrar ese ciclo con su pareja de la mejor manera posible. Podrá sonar raro para algunos románticos empedernidos, pero las rupturas también pueden ser amistosas.

Esa es la lección que al menos Courtney Barnett nos ofrece su nuevo sencillo “Before You Gotta Go”. Aquí, la compositora muestra cómo es que no debemos aferrarnos a algo que quizá ya no tiene solución, concepto que deja bien claro cuando canta al final “You got to get away/Yeah I know and I don’t blame you” (traducidos como “te tienes que escapar, lo sé y no te culpo”).

Y ahí nada más para que vean que sí puede haber algo de responsabilidad afectiva en un momento así, la compositora relata el coro que “Siempre estás en mi mente/si algo sucediera, [email protected], no querría que las últimas palabras que escuches sean desagradables“. Esa idea la refuerza cuando le dice a su ser amado que no son enemigos.

No lo deseamos, pero si estás pasando por un momento así de complicado, quizá esta canción te ayude un poco a pensar cómo no romperle tan feo el corazón a tu pareja sería ideal platicar y terminar tu relación con tu pareja. En una de esas, repetimos, podría no ser un final tan amargo.

El disco Things Take Time, Take Time de Courtney Barnett verá la luz el 12 de noviembre. POR ACÁ puedes escuchar el primer adelanto con la rola “Rae Street” y a continuación, te dejamos el sencillo recién lanzado de “Before You Gotta Go”.