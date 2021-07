¡Está de vuelta! Courtney Barnett anuncia su nuevo disco con la rola “Rae Street”

Ya andamos encaminados sobre la segunda mitad del 2021, pero eso no quiere decir que las sorpresas musicales se detengan. En lo que va del año, varios artistas han aprovechado para regresar a escena con material nuevo y ahora, el turno es para Courtney Barnett.

La compositora lleva un rato de ausencia sin lanzamientos discográficos y tal parece que es momento de romper la sequía. Este miércoles, la australiana liberó el track “Rae Street” con el que oficialmente hace el anuncia su próximo álbum de estudio titulado Thing Take Time, Take Time.

Courtney Barnett anuncia nuevo disco y una rolla llamada “Rae Street”

No paran los regresos musicales. Luego de un año bien complicado por aquello de la pandemia, la industria comienza recuperar el ritmo en actividades y eso lo estamos viendo con diversos artistas que anuncian nuevos disco a la par de próximos giras. Y bueno, ese es el caso de Courtney Barnett.

La cantautora lanzó su último disco Tell Me How You Really Feel en 2018 y desde entonces, quedó la incertidumbre sobre cuándo la veríamos de regreso en el estudio. Pues bien, parece que en los últimos dos años, la australiana se puso bastante creativa y se dedicó a componer algo de material, mismo que comenzó a darle forma en el estudio hacia finales de 2020 con el objetivo de mostrarlo a sus seguidores en este mismo año.

De la mano de la productora Stella Mozawa (conocida por su trabajo con Warpaint y Kurt Vile), Courtney Barnett grabó Things Take Time, Take Time, tercer producción de larga duración que verá la luz el próximo 12 de noviembre y con el que además saldrá de gira por varias ciudad de Estados Unidos en ese mismo mes y hasta febrero (habrá que ver si en una de esas, baja a México y Latinoamérica aprovechando la cercanía).

Para anunciar su nuevo material discográfico, la cantante liberó el primer adelanto con la rola “Rae Street” y su respectivo video oficial. En este track, se aprecia el estilo country que la ha caracterizado desde hace unos años, junto con la influencia del indie rock y el folk. Checa a continuación el clip para el nuevo sencillo y más abajo, el arte del álbum junto con su tracklist.

Tracklist de ‘Things Take Time, Take Time’

1. Rae Street

2. Sunfair Sundown

3. Here’s the Thing

4. Before You Gotta Go

5. Turning Green

6. Take it Day By Day

7. If I Don’t Hear From You Tonight

8. Write a List of Things to Look Forward To

9. Splendour

10. Oh the Night