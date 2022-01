Ámonos: ¿Qué onda con Rosalía y por qué la critican por su nueva rola?

Apenas vamos iniciando el 2021 y ya han pasado un montón de cosas interesantes dentro de la industria musical. Desde estrenos de canciones y anuncios de discos hasta uno que otro chismecito que nos ha dejado con el ojo cuadrado; y es precisamente de esto último de lo que queremos hablar porque recientemente surgió una enorme polémica alrededor de la nueva canción de Rosalía, tanto así que hizo enojar a un montón de personas en redes sociales.

Desde el lanzamiento de El Mal Querer en 2018, muchos no le han perdido la pista a esta cantante española, que la verdad resultó ser un disco bastante interesante. Sin embargo, luego de la gira de promoción de este álbum y sus distintas colaboraciones con artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Travis Scott, Arca y hasta Harry Styles, solamente había soltado una que otra rola que dejaba más preguntas que respuestas sobre el futuro de su carrera.

El nuevo adelanto de la próxima rola de Rosalía sorprendió a muchos

Resulta que el pasado 16 de enero y a través de sus redes sociales, Rosalía compartió un fragmento de una de las canciones de su tercer material discográfico, Motomami. La artista catalana dijo que la rola se llamaba “Hentai” y lejos de llamar la atención por el título –que no es nada del otro mundo–, sorprendió a todos por la letra de este tema, porque tiene una que otra frase que simplemente nadie podía creer… pero vamos por partes.

En el breve clip que la cantante española mostró en su cuenta de TikTok, podemos escucharla cantando sobre una balada al piano (que musicalmente hablando podría ser el siguiente sencillo de Adele) las siguientes frases: “Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí, hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero es Dios“. Y sí, como era de esperarse, dejó a muchos con el ojo cuadrado.

La letra de la canción armó polémica en redes

Como era de esperarse –y tratándose de Rosalía–, el video en el que se puede escuchar este adelanto de “Hentai” llamó la atención del internet de las cosas. Sobre todo por la letra, con un montón de personas comentando que de entrada no tenía ningún sentido lo que estaba cantando y esperaban que eso fuera una broma. Pero también hubo quien dijo que solamente juntó estas frases con cierta connotación sexual para provocar sin realmente querer decir algo.

Ante toda la polémica, la propia artista escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien??”. Y es que por otro lado y porque no podían faltar, aparecieron los que la defendieron mencionando que hay un montón de cantantes de trap con letras más subidas de tono y que como la mayoría son hombres, nadie los señala y mucho menos se queja de lo que cantan en sus rolas.

No podían faltar los memes en este caso

No importa si son peras o manzanas, la cosa es que el nombre de Rosalía rápidamente se hizo viral en Twitter, donde tuvo apoyo y un montón de detractores. Sin embargo, porque están en los mejores eventos y por supuesto no podían faltar, aparecieron los memazos y reacciones a su nueva rola que nos hicieron olvidarnos de la letra essstraña que compuso para reír un buen rato. Y si no nos creen, a continuación les dejamos los mejores:

