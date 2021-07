Damon Albarn nos llena de melancolía con su nueva rola “Polaris”

Parece que este año el buen Damon Albarn seguirá tan activo como siempre. Luego de dedicarse en los últimos años a Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, Africa Express y a componer una que otra ópera, el músico británico decidió descansar un rato de todos los proyectos que tiene para dedicarse a su carrera como solista. Tanto así que hace unas semanas anunció que en 2021 lanzará su segundo álbum de estudio en solitario.

En 2019, el frontman de Blur anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en algo llamado The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Lo que comenzó siendo un proyecto nuevecito resultó ser el título de su siguiente material discográfico como solista, el cual estaba pensando como una pieza orquestal inspirada en los paisajes de Islandia, pero que con el paso del tiempo le dio forma de disco con 11 canciones.

Damon Albarn nos presenta otra rola de su nuevo disco en solitario

Justo cuando Damon Albarn reveló los detalles de este álbum (los cuales pueden checar justo POR ACÁ), también estrenó la rola que le da nombre al material. Sin embargo, y para hacer la espera más amena, acaba de lanzar una nueva canción llamada “Polaris”, que para ser honestos suena completamente diferente al primer tema que nos presentó, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque tiene un toque sumamente optimista.

A lo largo de toda la canción, suena constantemente una percusión acompañada de un piano y hasta un conjunto de cuerdas. Pero quizá lo que más llama la atención es la presencia de un saxofón que irrumpe casi al final, dándole una vibra muy diferente y aportando cierto dramatismo. La cereza del pastel es escuchar a Damon cantando encima de toda esta instrumentación, con ese tono melancólico que nos encanta.

También estrenó un video muy especial

Por si esto no fuera suficiente y para acompañar el lanzamiento de la rola, Albarn también estrenó la primera entrega de una serie de videos especiales titulada Sublime Boulevards – Performance Films. En ella podremos ver al músico británico tocando en vivo y a todo color algunos temas de su nuevo álbum, acompañado de banda y toda la cosa –incluido un cuarteto de cuerdas– y capturado en blanco y negro para meternos en el mood del disco.

Recuerden que The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, el segundo material discográfico de Damon Albarn llegará a plataformas digitales y formato físico el próximo 12 de noviembre. Y mientras aguantamos unos cuantos meses para escucharlo completito, chequen a continuación la rola que acaba de lanzar, “Polaris”:

Por cierto, aprovechando el estreno de Song Machine de Gorillaz, tuvimos chance de platicar con el mismísimo Damon Albarn. Además de contarnos los detalles de este proyecto de la banda animada y la película que está planeando junto a Netflix, también nos reveló algunos detalles de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Si quieren ver todo lo que dijo al respecto, acá les dejamos la entrevista completa: