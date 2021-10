Y nosotros a él: ¡Damon Albarn revela la verdadera razón por la que ama a México!

Para nadie es un secreto que Damon Albarn es uno de los músicos más talentosos de su generación. Si no está trabajando con Gorillaz, Blur, The Good o The Bad & The Queen, está trabajando con artistas jóvenes o dedicándole tiempo a su proyecto solista. El chiste es que siempre está componiendo rolas y eso lo ha llevado a salir de gira y tocar en prácticamente todo el mundo, pero aunque no lo crean tiene una enorme conexión con México.

Fue en 1999 cuando Albarn pisó nuestro país por primera vez, cuando nos visitó junto a Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree en aquel show que dieron en el Teatro Metropólitan para presentar su sexto álbum de estudio, 13. Desde aquel entonces, cada que presenta un nuevo proyecto o disco, Damon se da una escapada a la tierra de los tacos y el tequila. Y eso se puede notar porque en los últimos años hemos tenido chance de verlo en vivo y a todo color.

Damon Albarn está presentando su nuevo disco solista

Ya sea con Gorillaz en 2001 y 2018, como solista en el Corona Capital de 2014 o junto a Blur en 2003, 2013 y 2015, a Damon Albarn le encanta tocar a México. Y la verdad es que a nosotros también nos vuelve locos verlo por acá, porque sus conciertos siempre son emotivos, espectaculares y dejan a cualquiera con un gran sabor de boca. Es por eso que ahora que está presentando su segundo disco en solitario, tiene en mente volver a México

Como recordarán, hace algunas semanas el buen Damon anunció con bombo y platillo el lanzamiento de The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, su siguiente material discográfico. Y por acá tuvimos chance de platicar con el músico británico al respecto, donde además de revelar los detalles detrás de la inspiración de estas nuevas rolas, nos contó un par de anécdotas sobre Gorillaz y David Attenborugh, los planes que tiene para la banda animada en 2022 y más.

Damon ama a México y la conexión del público con la música

Pero quizá lo más emocionante es que Damon Albarn nos reveló que tiene muchísimas ganas de regresar a nuestro país. Y eso lo sabemos porque el frontman de Blur y Gorillaz simplemente nos dijo: “Extraño mucho México“. Además, nos contó que anda vendiendo las cosas que ha consiguió por acá: “Pusimos una tienda en Londres, donde estamos vendiendo todo lo que compramos en México a lo largo de todos estos años. Las estamos vendiendo y necesitamos regresar pronto porque son un público estupendo”.

Sin embargo, fue inevitable para Damon revelar que ama tocar de este lado del charco y confesó por qué sus shows acá son tan especiales, ¿la razón? La manera en que el público mexa siente y conecta con la música. “Es justo decir que los mexicanos tienen una relación con la música que es única”, declaró Albarn, luego de aceptar que le gustaría venir a presentar su nuevo disco como solista; claro, si así lo quieren sus fans.

Por ahora esto es lo único que les contaremos sobre la entrevista que nos echamos con Damon Albarn, la cual les mostraremos completa el próximo 12 de octubre (anoten bien la fecha). Pero mientras esperamos a que llegue el día de que chequen todo lo que dijo el músico británico sobre su siguiente álbum en solitario y más, a continuación les dejamos la charla que tuvimos con él por el lanzamiento de Song Machine de Gorillaz: