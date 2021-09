Damon Albarn cuenta cuando buscó una colaboración con David Attenborough para Gorillaz

Damon Albarn se prepara para cerrar el 2021 con broche de oro y un material discográfico especial a todas luces. The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows se estrenará el 12 de noviembre próximo, en lo que promete ser una entrega pasional, emotiva y tan íntima como para erizar la piel al que la escuche.

Hace poco, tuvimos la oportunidad de platicar con el compositor inglés sobre este lanzamiento… y por supuesto, hubo tiempo para hablar de una que otra anécdota relacionada a la trayectoria del genio británico. ¿Sabían ustedes que Damon intentó concretar una colaboración con el mismísimo David Attenborough para Gorillaz?

Un material discográfico reflexivo y cercano a la naturaleza

Para bien o para mal, el pandémico momento que atraviesa el mundo desde 2020 ha servido como un instante de reflexión. Y en la mente de un creativo como Damon Albarn, la cosa ha sido llevada a buen puerto en lo musical. En entrevista, el ídolo inglés nos contó un poco sobre cómo comenzó el proceso de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, con el mundo convulsionado por la situación.

Desde su estancia, con un piano acompañándolo y la vista al paisaje cambiante desde la ventana, Albarn solo veía a las aves pasar y el clima cambiar. ¿Aquello influyó en este material? Desde luego, sobre todo si tomamos en cuenta que él decidió salir de la ciudad por un tiempo para ir al campo y pasar el periodo de cuarentena ahí.

“Jugábamos con la atmósfera, veíamos cómo cambiaba el clima y los pájaros, las luces, la gente. Fue fantástico, muy divertido… Cuando la pandemia nos pegó, tuve que irme. Me fui unos días antes de que se implementaran todas las restricciones y tomé la decisión de irme al campo y escapar de la ciudad“, recuerda Damon.

Y es como dijimos: el momento se prestó para la reflexión. En el caso de Damon Albarn, él mismo siente que con este disco y el proceso de composición, logró evitar en gran medida ese complicado debate en el que el artista se siente limitado por el desafortunado momento del encierro. “Para cualquier artista, fue realmente difícil pensar: ‘¿Y ahora qué voy a hacer mientras el mundo esta cambiando?’. Afortunadamente para mí, yo estaba aludiendo todas estas trabas y todo el caos que he evadido desde hace muchos año”.

Una curiosa anécdota de Damon Albarn sobre David Attenborough

Como mencionamos, el hecho de pasar un tiempo en el campo, inevitablemente influyó en la composición eventual de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Las canciones que ha lanzado como “Polaris” o “Royal Morning Blue” se sienten como un paisaje natural y sonoro en ese sentido e incluso, los visuales que acompañan a los tracks en videos de YouTube evocan ese sentimiento.

¿Podría ser este un disco al más puro estilo de David Attenborough? No suena descabellado. En entrevista, le preguntamos a Damon si esta podría ser una comparación válida… y él, de hecho, nos contó una interesante anécdota sobre cómo buscó al reconocido científico y divulgador naturista hace unos años para una colaboración.

La idea era bastante clara: Albarn quería que Sir David grabara unas voces para uno de los discos más populares de Gorillaz. Al final, ese asunto no se resolvió como el compositor hubiera querido. Hubieras sido épico sin duda. “Sabes, hablando de Sir David Attenborough, nos pasó algo muy chistoso… Cuando estábamos haciendo el disco ‘Plastic Beach’, realmente me esforcé por conseguir que David quisiera grabar un fragmento de su voz, pero nunca pude contactarlo de la manera apropiada para proponérselo. Así que nunca pasó”, dijo Damon,

‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’

Recuerden que el disco The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows de Damon Albarn se lanza el próximo 12 de noviembre. Por acá, pronto les mostraremos la charla completa que tuvimos con el músico a propósito de este lanzamiento.

Mientras tanto, en el siguiente artículo les contamos sobre la reciente presentación de Albarn en el Globe Theatre de Londres y por qué el compositor escogió este lugar para hacer un concierto que se transmitió en todo el mundo.