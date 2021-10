¡Damon Albarn nos cuenta sobre el gran regreso de Gorillaz en 2022!

Si algo ha caracterizado a Damon Albarn durante tantos años en la industria musical, es su enorme creatividad y todos los proyectos en los que trabaja, en ocasiones hasta en simultáneo. Sin embargo, uno de los más queridos de todos es Gorillaz, que a lo largo de 20 años de carrera nos han regalado grandes canciones, conciertos memorables y una historia que conforme pasa el tiempo, y lanzan más discos, crece y desarrolla un universo fascinante.

Como recordarán, en 2020 tanto Albarn como Hewlett revivieron a la banda animada lanzando Song Machine: Strange Timez, la primera temporada de un proyecto en el que colaboraron –como de costumbre– con un montón de músicos legendarios y artistas emergentes interesantes, como Robert Smith, Elton John, St. Vincent, Beck, Peter Hook, Georgia, Uknown Mortal Orchestra, CHAI, ScHoolboy Q, slowthai y Fatoumata Diawara, solo por mencionar algunos.

Damon Albarn presenta su nuevo disco, pero no se olvida de otros proyectos

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, además de su regreso a los escenarios y anunciar fechas en algunos países, Damon Albarn también lanzó un EP de Gorillaz, Meanwhile, un material discográfico de apenas tres rolas donde una vez más, reunieron a toda clase de músicos como AJ Tracey, Alicai Harvey y Barrington Levy. Sin embargo, parece que dentro de todos sus planes para los próximos meses, también va incluida la banda animada.

Como recordarán, después de estrenar Everyday Robots en 2014, Damon está presentando su segundo material discográfico en solitario, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, y que muy pronto podremos escucharlo completito, el músico británico no descuidará a 2-D, Murdoc, Noodle y Russel, porque además de un montón de música, también tienen en puerta un montón de conciertos por todo el mundo.

¿Gorillaz regresa en 2022?

Hace unos días tuvimos chance de platicar en exclusiva con el mismísmo Damon Albarn, donde nos contó los detalles de su siguiente álbum de estudio. Pero eventualmente y aunque la conversación giraba en torno a este proyecto, salió el tema de Gorillaz y el músico británico reveló entre otras cosas que buscó colaborar con David Attenborough para Plastic Beach (ACÁ les dejamos la anécdota) y que en 2022 –como dirían por ahí– se vienen cosas grandes para la banda animada.

Al desearle que esperábamos verlo en México con este proyecto, Albarn contestó que: “Con todo el amor del mundo lo haríamos en vivo si es posible, pero si no, nos veremos con Gorillaz en un futuro próximo, seguro que sí (…) Sí, en el 2022, segurísimo al 100%. Pero si no, o si la gente quiere ver este show (refiriéndose a las presentaciones que está montando con su segundo disco solista), solo invítenme. Necesito una excusa para ir a México”.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Damon Albarn, quien nos dio una razón más para esperar con ansias al 2022 (cof cof, Gorillaz, cof cof). No se pierdan la charla completa el próximo 12 de octubre a través de las redes sociales de Sopitas 😎 pic.twitter.com/DAUfuErdzG — SopitasFM (@sopitasfm) October 1, 2021

Muy pronto les compartiremos toda la entrevista con Damon

¿Cómo les quedó el ojo? Gorillaz volverá en 2022 con algo nuevo y también tienen programadas algunas fechas en todo el mundo pero, por lo que nos dijo Damon Albarn, ¿estará insinuando que regresará a México con este proyecto el próximo año? Solo queda aguantar a que pasen los meses para averiguar lo que mencionó. Recuerden que la entrevista completa con este musicazo la publicaremos el 12 de octubre, para que estén al pendiente.

