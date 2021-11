David Bowie, Tony Iommi y The Flaming Lips en los estrenos del fin de semana

Por fin, llegó el fin de semana y no hay mejor manera de pasarlo que con algo de música. Como cada ocho días, llegan a nuestros oídos varios estrenos que tienen todo el punch para agregarse a nuestras playlists. Y en esta ocasión, venimos con puro nombre pesado de la talla de David Bowie, Tommy Iommi y The Flaming Lips.

Luego de un laaaargo rato, por fin se lanzó de manera oficial uno de los discos más misteriosos de David Bowie. Por su parte, el guitarrista de Black Sabbath se destapa con un instrumental lleno de riffs de guitarra duros y épicos, mientras que Wayne Coyne y compañía se unieron a la joven Nell Smith para echar un material de covers de Nick Cave que no está nada mal.

Lanzan box-set de David Bowie con el disco ‘Toy’

Los fans de hueso colorado de David Bowie recodarán que por ahí de 2001, el británico andaba en planes de lanzar Toy. Este disco en términos generales, el músico contemplaba reversionar algunas de las canciones más antañas de su extenso repertorio y además, mostrar algunas nuevas composiciones.

Por temas de que su discográfica en ese momento desechó la propuesta, Bowie se fue y firmó con Columbia. Sin embargo, el disco que tenía en mente no se concretó como tal y en 2002, lanzó otro llamado Heathen en el que recogió una buena parte del material que ya había grabado para el proyecto que tenía antes en mente.

Entonces, Toy se convirtió en algo así como ‘el álbum fantasma’ de David y se mantuvo enlatado hasta que en 2011, alguien supuestamente lo filtró en internet (aunque se dice que la filtración es bastante diferente de lo que el compositor tenía originalmente planeado lanzar). Como sea, este disco nunca tuvo un lanzamiento oficial y en forma… hasta ahora.

A 20 años de que se comenzará a grabar, esta placa discográfica por fin ve la luz y lo hace como parte del box-set Brilliant Adventure, un compilado de música de David Bowie en el periodo 1992 a 2001. Ya pueden escuchar Toy y todo lo que viene en este box-set en su plataforma de streaming preferida.

The Flaming Lips y Nell Smith se echan unos covers de Nick Cave

Los sueños se hacen realidad y The Flaming Lips nos pone el ejemplo. ¿Se imaginan grabar un disco con su banda favorita teniendo solo 13 años edad? Pues eso es lo que la joven Nell Smith hizo con Wayne Coyne y compañía (POR ACÁ les contamos cómo se dio el acercamiento).

Este viernes 26 de noviembre, la banda y la pequeña músico lanzaron por fin Where The Viaduct Looms, que es un álbum con varios covers muy chidos de Nick Cave & The Bad Seeds. Y es que con este material, la pequeña Nell ya nos da una idea del potencial que tiene para seguir una carrera musical a futuro.

“Creo que Nell y yo solo queríamos empezar a hacer música y ver qué pasaba. Elegí a Nick Cave, porque me encanta su música y sus letras, y pensé: ‘Nell probablemente no sepa mucho de la música de Cave y podría simplemente hacer algo muy sencillo, sincero y original’. ¡Y lo hizo“, mencionó Coyne en un comunicado vía Consequence Of Sound.

Ya pueden echarle oído al álbum en su plataforma de streaming preferida y a continuación, les mostramos uno de los adelantos lanzados previamente con el temazo “Girl In Amber”.

Tony Iommi se destapa con una rola poderosa

Ojo acá, metaleros, que Tony Iommi está de vuelta con una rolota para saciar su hambre de riffs pesados y majestuosos. Y es que no solo nos encontramos ante una pieza poderosa… sin bien el guitarrista de Black Sabbath ha salido de gira y en los años previos ha tocado recurrentemente, ya llevaba un rato sin material nuevo.

En ese sentido, el último lanzamiento puramente de rock en el que se vio involucrado fue el álbum 13 de Black Sabbath, del 2013. Ahora, él nos trae un track instrumental llamado “Scent Of Dark” lleno de composiciones de guitarra duros, solos virtuosos, violenchelos hipnóticos y más. A la rola no le hace falta una pista de voz para brillar, pero no faltara quien imagine a Ozzy Osbourne en el track (y no quedaría nada mal, eh).

Con la canción, Iommi se une a la promoción de un perfume de alta gama diseñado por el perfumista italiano Xerjoff. Acá les dejamos la rolota.