Cumplieron su sueño: The Flaming Lips graban un disco de covers con una fan de 13 años

Dicen por ahí que los sueños sí se hacen realidad y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo. De vez en cuando escuchamos historias de fans from hell de bandas y artistas que no solo tuvieron la oportunidad de [email protected] en persona, también lograron tocar con [email protected] Justo como lo que estamos por contarles porque una chica pudo colaborar con sus héroes musicales, The Flaming Lips, y no solo eso pues hasta grabó un disco con ellos.

Este es el caso de Nell Smith, una joven de 13 años que terminó enamorada y con los pelos de punta cuando vio en vivo a Wayne Coyne y compañía tres años antes. No tardó mucho en convertirse en un super fan de sus típicas actuaciones visualmente espectaculares, desde entonces siempre procuro estar en la primera fila de cada uno de sus conciertos y llegó un punto en el que llamó la atención del mismísimo frontman del grupo.

The Flaming Lips hicieron el sueño realidad de una fan

De acuerdo con Consequence of Sound, el propio Wayne le pasó su número al padre de esta chica y desde entonces estuvieron en contacto. Conforme fue pasando el tiempo, Nell se interesó en la música y comenzó a componer sus propias canciones, de esto por supuesto que se entraron los Flaming Lips, es por eso que decidieron invitarla a grabar un disco de covers y la verdad es que suena muy bien.

El nombre de este álbum es Where the Viaduct Looms, y en él vienen varias versiones a grandes rolas de Nick Cave que la banda grabó a distancia junto a Nell Smith. En un comunicado de prensa, el mismísimo Wayne Coyne comentó lo siguiente: “Siempre es estupendo conocer a gente joven y creativa con ilusión. Con Nell pudimos ver que está en un viaje y pensamos que sería divertido unirnos a ella durante un tiempo y ver si podíamos poner las cosas en marcha”.

También presentaron el primer adelanto de este disco de covers

Claro que Nell está muy emocionada y esto fue lo que dijo sobre su experiencia grabando con The Flaming Lips: “Todavía no me lo puedo creer, me costó mucho hacer todas las canciones, pero Wayne me animó (…) Fue una curva de aprendizaje muy pronunciada. No había oído hablar de Nick Cave, pero Wayne me sugirió que empezáramos con un álbum de versiones suyas y que más tarde consideráramos la posibilidad de grabar algunas de mis propias canciones”.

Ya para terminar, ambos lanzaron el primer adelanto de este disco con su cover a “Girl in Amber”, la rola que Cave estrenó junto a los Bad Seeds en su álbum de 2016, Skeleton Tree. La balada original de Nick la convirtieron en una tranquila canción de bedroom, adornada con las guitarras psicodélicas de la banda y la voz de Smith que siendo honestos, suena de maravilla esta combinación y pinta para cosas muy grandes.

Where the Viaduct Looms, el disco de covers a Nick Cave que The Flaming Lips grabó con su fan, Nell Smith, estará disponible en plataformas digitales el próximo 25 de octubre pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo de inicio a fin, les dejamos a continuación su versión a “Girl in Amber”: