‘Dawn FM’: La durísima carta de Quincy Jones y el estilo de Jim Carrey en el nuevo (y futurista) disco The Weeknd

A menos de dos años del lanzamiento del excelente After Hours (2020), Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, sorprendió con el anuncio de un nuevo disco titulado Dawn FM, para el que invitó a colaborar a una asombrosa lista de artistas como Tyler, The Creator, Lil’ Wayne, el legendario Quincy Jones, y hasta Jim Carrey (sí, el actor y comediante). En esta entrega, se unen para interpretar rolas del álbum; mientras que Max Martin (Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry) y Daniel Lopatin (FKA Twigs, Anohni) se unen para producir las nuevas 16 canciones del artista canadiense.

Grandes productores para un cantante extraordinario como The Weeknd

Lo de The Weeknd ha sido un camino con una fortuna inmejorable, y es que recordemos que Daft Punk lo apadrinó en Star Boy (2016), y ahora, Daniel Lopatin, mente maestra detrás del proyecto electrónico avant-garde Oneohtrix Point Never, se ha autodenominado copiloto de este nuevo disco, recordando que también tuvo ese rol para After Hours.

El productor felicitó ayer a The Weeknd en Instagram con las siguientes palabras: “(…) ESTA NOCHE celebramos LA MÚSICA POP PROFUNDA Y SUCIA”. El nuevo disco, en el que nos plantean estar sintonizando la estación 103.5 Dawn FM, es una colección intensa de sonidos trabajados con lujo de detalle por Lopatin y Martin, con la icónica voz de The Weeknd liderando los tracks.

Bueno sí sí… ¿y las rolas qué onda? Desde “Gasoline”, advertimos un aumento a elementos que ya amamos del After Hours, ahora con más voces con efectos, beats intensos y profundos, y contrastes en las texturas que se utilizan a lo largo del disco.

Pop recargado para bailar, R&B y canciones habladas

Retomando las palabras de Lopatin (uno de los productores), lo que escuchamos en “Take My Breath” y “Sacrifice” es una celebración inmensa a sonidos que escucharíamos en proyectos como Kavinsky, Justice y hasta Daft Punk, ya que los sintetizadores distorsionados con la voz característica de The Weeknd son una mezcla magnífica, que nos imaginamos en pistas de baile de todo tipo de clubs.

El equipo encargado del disco hace que funcione en diversas pistas The Weeknd, ya que pasamos de canciones densas con guiños al techno y disco, a un R&B empalagoso que funciona de maravilla, como “Out of Time”, “I Heard You’re Married” y “Here We Go… Again”, en las que además, las colaboraciones de Lil’ Wayne y Tyler, The Creator, van acordes con el sonido de ésta entrega.

¿Y cuál fue el papel de Jim Carrey y Quincy Jones en este disco de The Weeknd?

El conductor de Dawn FM es Jim Carrey, quien lanza algunas reflexiones de la vida, invitándonos a quedarnos en la estación de radio y bailar de una manera muuuy peculiar cual estación de radio del país vecino; mientras que el gran Quincy Jones comparte una historia personal.

Y ojo a este relato interesante pues en él, el productor de Thriller de Michael Jackson habló sobre lo difícil que fue su educación, situaciones durísimas con su madre, y cómo eso afectó la relación con sus hijos. Y pues justamente, ese es uno de los enfoques del disco: relaciones personales que no han salido como uno espera.

La letra traducida dice algo así como:

Eso es

Mirando hacia atrás ahora, no sabía lo que se suponía que era

Y es como criar niños, vaya…

Si no fuiste criado, no sabes cómo criar, ¿sabes?

Hice lo mejor que pude con ellos porque

Ellos saben muy bien que los amo

Pero no hice lo mejor que pude

No sabía qué carajo estaba haciendo

Yo no

Nunca olvidaré ver a mi madre ponerse una camisa de fuerza

Y sacado de mi casa cuando solo tenía siete años

Le diagnosticaron demencia precoz y la ingresaron en una institución mental.

Dejando a mi papá solo conmigo y con mi hermano pequeño Lloyd

Más tarde tuve una madrastra malvada que consolidó aún más la idea de que no necesitaba una madre.

Crecer “sin una” tuvo una influencia duradera que no entendí completamente hasta mucho más tarde en la vida.

Se desangró en mis relaciones con la familia y con aquellos con los que me había involucrado románticamente.

Siempre que me acercaba demasiado a una mujer, lo terminaba todo

Parte de eso fue vengativo y parcialmente basado en el miedo.

Pero también fue totalmente subconsciente.

Mirar hacia atrás es una mierda, ¿no?

Esas “canciones habladas” sirven de respiros entre las rolas que nos presenta Carrey a lo largo de los casi 52 minutos que dura éste disco.

Un letrista moderno para temas atemporales

Los temas sobre los que The Weeknd canta en este disco no son nuevos, pero logra aterrizarlos en situaciones complejas de la época actual ligadas con su historia personal: sobredosis, desamor, desvelo y hasta un poco de poliamor en tiempos modernos.

Congruente con el sonido de Dawn FM, las letras de The Weeknd (e incluso su voz), hacen referencias a lo pasado pero son increíblemente futuristas, como la producción del álbum. Todo lo anterior homenajea el legado en donde se inspiran, pero también marcan el camino para el futuro del género, cuando los beats sirven de base pero los instrumentos dan un guiño al pasado. (Acá te dejamos el por qué debes escuchar este nuevo disco de The Weeknd).

Eso sí, si esperaban canciones con ese estilo tan estúpidamente sensual de este artista, probablemente este disco no sea lo que esperaban. Aunque bueno, la puritita voz de The Weeknd ya es suficiente para dar ese estilo, sin embargo, el conjunto de sonidos y estructura de las rolas hacen de este disco uno de sus trabajos más futuristas. Muchos sintetizadores, mucha guitarra de fondo con efectos como wah (muy a la Daft Punk), y mucho trémolo.

El plan maestro de The Weeknd

Desconocemos a dónde va el proyecto de Abel Tesfaye, quien se ha reinventado una y otra vez, pero de lo que tenemos certeza es que su ambición lo ha llevado a planear meticulosamente su trabajo y lanzamientos. Aunque Dawn FM fue anunciado sorpresivamente, éste es un disco trabajado por meses por casi una decena de colaboradores, quienes entregan 16 canciones pensadas que nos hacen comenzar el año con un estándar alto para lo que viene.

El pop sirve como excusa, pero éste álbum decide atravesar géneros, plantear nuevas versiones de antiguos conocidos, como el R&B, e incluso se da el lujo de dar espacios para descansar un poco el oído y volver a los sintetizadores apabullantes que te hacen repetir canciones una y otra vez antes de pasar a la siguiente.

Tracklist | Dawn FM – The Weeknd

1. Dawn FM

2. Gasoline

3. How Do I Make You Love Me?

4. Take My Breath

5. Sacrifice

6. A Tale by Quincy

7. Out of Time

8. Here We Go… Again (ft. Tyler, The Creator)

9. Best Friends

10. Is There Someone Else?

11. Starry Eyes

12. Every Angel Is Terrifying

13. Don’t Break My Heart

14. I Heard You’re Married (ft. Lil Wayne)

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret by Jim