¿Por qué debes escuchar ‘Dawn FM’, el nuevo disco de The Weeknd?

Apenas va empezando el año y ya tenemos música increíble. Literal, apenas van unos cuantos días del 2022 y algunas bandas y artistas estrenaron discos que suenan de maravilla. Sin embargo, nadie ha emocionado tanto al mundo como The Weeknd, quien luego de un montón de rumores y anuncios que nos volaron la cabeza, oficialmente está de vuelta con un nuevo material discográfico llamado Dawn FM y que estamos seguros que escucharemos hasta el cansancio los próximos meses.

Como recordarán, desde el estreno de After Hours y el enorme éxito que tuvo con hitazos como “Save Your Tears” o “Blinding Lights”, Abel Tesfaye se dedicó a promocionarlo con videos y presentaciones virtuales. Luego de presentarnos este álbum, lo vimos armando un showsazo en el medio tiempo del Super Bowl en 2021, pero al parecer, sus planes eran regresar al estudio para componer nuevas canciones, y el resultado de todo esto fue un sencillo llamado “Take My Breath”.

The Weeknd está de vuelta con ‘Dawn FM’

Desde hace algunos meses, The Weeknd insinuó que estaba trabajando en su quinto material discográfico, lo cual emocionó y mucho a todos sus fans. En medio nos dio noticias que nos dejaron con el ojo cuadrado, como que está produciendo una serie para HBO que él mismo protagonizará. Por si esto no fuera suficiente, también colaboró con un montón de artistas como Swedish House Mafia, Post Malone y hasta Rosalía, poco se supo de su siguiente álbum de estudio.

Finalmente, durante los primeros días de 2022, Abel Tesfaye confirmó que el 7 de enero estrenaría su nuevo disco que llevaría por nombre Dawn FM. Además, reveló que dentro de esta placa conformada por 11 canciones contaría con varios artistas invitados y para terminar mostró la portada oficial. Luego de unos cuantos días de espera, por fin llegó este material a todas las plataformas de streaming musical y por si ustedes todavía no se animan a escucharlo, acá les contamos por qué no pueden dejarlo pasar.

Un concepto inusual pero interesante

Para empezar, hay que mencionar que The Weeknd le echó muchas ganas al concepto de Dawn FM. Desde álbumes pasados nos quedó muy claro que más allá de componer rolas y juntarlas todas en un disco, quería contar una historia y que todos esos temas vivieran en su propio universo. Ya lo vimos con Starboy y After Hours, es por eso que en esta ocasión volvió a recurrir a este recurso y la verdad es que una vez más consiguió crear un espacio ideal para las 11 canciones de su nuevo material.

Ahora, Abel nos lleva por un viaje musical en el que sus rolas se pueden escuchar dentro de una estación de radio ochentera (muy al estilo de lo que hicieron los Queens of the Stone Age con Songs for the Deaf). Así que a lo largo de los 52 minutos de duración hay una voz bastante especial que nos va guiando (y que más tarde les contaremos de quién se trata) y que le da un toque diferente a este material discográfico combinado con interludios que proporcionan momentos de calma.

Explota por completo el sonido retro

Desde hace ya un buen rato nos quedó muy claro que The Weeknd es fan de mucha de la música popular de los 70 y 80. Esto lo ha explorado muy bien en sus trabajos previos, pero en Dawn FM lleva todo esto al siguiente nivel porque lo explota a tal punto de que a pesar de reconocer todas sus influencias –y que nunca las ha negado–, se puede notar que Tesfaye por fin encontró “un sonido propio” tomando como referencia un poco de los ritmos de toda esta época.

Y agárrense, porque si sentían que en sus discos anteriores sentían que Abel viajó al pasado para transformar las canciones de esas décadas y regresar al presente para presentárselas a una nueva generación, en su nuevo material discográfico esto lo eleva a la décima potencia. Eso se puede notar en cada una de las canciones que además de contar con una producción impecable, también nos deja ver que al menos por ahora, este será el sonido por el que quiere que todos los reconozcan.

Cuenta con colaboraciones musicales increíbles

Sabemos que dentro de la gran mayoría de los discos de The Weeknd, siempre hay varios colaboradores musicales de alto calibre dentro de la industria. Muchas veces aparecen sus nombres en el tracklist o de plano pasan desapercibidos, pero el cantante nunca deja de lado la posibilidad de trabajar con artistas espectaculares. Y por supuesto que en Dawn FM también participan un montón de músicos alucinante que le aportan otra onda a las nuevas rolas de Abel Tesfaye.

Para que se den una idea de lo que estamos diciendo, en su nuevo disco aparecen en la producción nombres como Max Martin –responsable de lanzar a Britney Spears, Backstreet Boys y forjar el sonido pop de los últimos 20 años– y Oneohtrix Point Never (músico y productor experimental que lleva un buen rato haciendo cosas alucinantes). Por si esto no fuera suficiente, también cuenta con rolas en las que lo acompañan ni más ni menos que Swedish House Mafia, Tyler, The Creator y Lil Wayne. Puro peso pesado.

El legendario Quincy Jones tiene una participación especial

Hablar de Quincy Jones es mencionar a uno de los productores más importantes en la historia de la música popular. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas legendarios como Michael Jackson, Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Aretha Franklin, Little Richard, Billy Preston, Donna Sunmer y más, la lista podría seguir. Sin embargo, ahora sí nos sorprendió apareciendo en una de las canciones del nuevo disco de The Weeknd.

El responsable del sonido del espectacular Thriller participa en la rola “A Tale By Quincy”, donde al más puro estilo de Daft Punk con Giorgio Moroder, Jones nos cuenta una historia sumamente personal de su infancia a través de un beat seductor súper funk. Sin duda, no esperábamos que alguien de su importancia se atreviera a revelar en una canción un momento bastante intenso de su vida y la verdad es que de los puntos más altos del álbum.

Hasta Jim Carrey se hizo presente en el disco

Quizá la mayor sorpresa de Dawn FM es la participación especial de una leyenda de la actuación y la comedia, el mismísimo Jim Carrey. Sí no es broma, desde que anunció a los colaboradores del álbum apareció su nombre y la verdad es que muchos pararon la ceja cuando supieron que el protagonista de Truman Show o Eternal Sunshine of the Spotless Mind tendría una aparición musical. Pero siendo muy honestos, nos sorprendió por completo el papel que tomó en algunos momentos del disco.

Para empezar, su voz abre el álbum y él es el locutor que podemos escuchar en distintos interludios. Aunque su papel más importante llega justo hasta el final con la última canción llamada “Phantom Regret by Jim”, pues en ella no solo nos platica una historia fascinante llena de momentos turbios y cierta esperanza al concluir, también está acreditado como compositor y hasta productor de la rola. ¿Será que Carrey nos sorprenda lanzándose como músico?

Hay canciones que los sorprenderán

Ya hablamos de que las rolas de este nuevo material discográfico de The Weeknd se sienten como un brinco al pasado con un toque moderno. Y sí, aprovecha muy bien los beats ochenteros, sintetizadores, cajas de ritmo y hasta toma ciertos elementos vocales de esta época para sus canciones; sin embargo, dentro del tracklist hay algunas sorpresas bastante agradables que se salen un poco de la fórmula que el artista canadiense adoptó desde hace un buen rato.

Una de ellas es “Less Than Zero”. A pesar de que se siente cierta influencia retro en este tema –y por supuesto que no lo podemos dejar de lado–, en lugar de presentarnos una rola para echar el baile o invitarnos a armar una fiestota, Abel Tesfaye presenta una balada sumamente tranquila cuya letra describe el último escenario de una relación y como una de las partes se siente menos que la otra. Siendo honestos, en el álbum hacía falta un momento de relax y esta canción nos lo da.

En ‘Dawn FM’, The Weeknd demuestra su enorme madurez

Si algo nos ha quedado muy claro en los últimos años es que The Weeknd es uno de los artistas más importantes que tenemos en la actualidad. Le guste o no a muchos, tiene todas las cartas para merecer este honor, y a pesar de que muchos piensan que se ha estancado un poco desde que encontró cierta zona de confort con la música vintage, no podemos negar que a pesar de todo lo que se pueda decir de él, siempre sabe cómo arreglárselas para crear hits pegajosos y memorables.

Sin embargo, en Dawn FM podemos escuchar el punto más alto de madurez de Abel Tesfaye hasta la fecha. Está consciente de sus fuertes y debilidades, pero en lugar de intentar hacer algo que quizá no resulte como él espera, decide enfocarse en la fórmula que sabe que le funciona y experimenta con ella para entregarnos un disco que tiene momentos de luz y oscuridad (que podían describir todo lo que hemos vivido desde 2020). Y de una vez les firmamos que la romperá y será uno de los álbumes del año.