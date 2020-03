Si hay una banda que es indiscutible a la hora de hablar del rock en Latinoamérica, esa es Babasónicos. Desde que comenzaron a tocar en los 90 nos quedó muy claro algo, que ellos jamás se estancarían en un solo género, al contrario, podrían tocar un montón de estilos y mezclarlos para crear sonidos únicos. Y no nos equivocamos, pues después de casi 30 años juntos siguen sorprendiéndonos con un montón de rolas nuevas y tocando prácticamente por todos los rincones de nuestro país.

Antes del showsazo especial que darán como parte del Vive Latino, tuvimos chance de platicar con la banda sobre la evolución que han vivido como músicos, su nuevo sencillo, experimentar con miles de géneros hasta llegar a ritmos que quizá sus fans no esperarían escuchar en su discografía, tocar en un festival tan importante para el rock en nuestro continente como este y a su vez formar parte de la historia de él al hacer uno de los grupos que más participaciones tiene, siempre presentando algo nuevo y equilibrándolo con lo mejor de su carrera.

Para este año y después de casi dos años desde que lanzaron su último disco, Babasónicos volverá con un nuevo EP del cual podemos escuchar el primero sencillo llamado “Suficiente”, una nueva rola que Babasónicos tiene para nosotros, una canción cuya estructura se sale por completo del molde hasta para ellos, pues en ellla nos cuentan la historia de una ruptura amorosa. Y quizá se pregunten, ¿qué hay de nuevo con eso? Bueno, pues musicalmente hablando es un intento muy bien logrado de la banda por incluir géneros que están rompiéndola en la actualidad como el trap. La banda no le teme a experimentar y la verdad es que les salió muuuuy bien:

“Es una nueva forma para nosotros de hacer música, su estructura es algo que nunca habíamos explorado. Eso que se siente, esa forma refrescante de escuchar música y de escucharnos a nosotros es muy difícil de lograr. Llevó más tiempo de producción que de composición, la letra me parece super moderna en la manera en que trata la ruptura de la relación, pero también la música tiene momentos que parecen hip-hop, rap o trap, es algo que nosotros veníamos escuchando de hace mucho y lograrlo dentro del rock es muy complicado porque las repeticiones normalmente no suenan bien. Así que nos dimos cuenta que podíamos hacer algo más para que no solamente sonara una guitarra acompañando, en los silencios se podía jugar con la voz. El tema se fue dando a partir de un jam y pasó a una enorme producción de la que estamos orgullosos”.

Es increíble la manera en que Babasónicos se ha reinventado a lo largo de los años, pues cuando pensamos que se van a quedar en un sonido o corriente musical, drásticamente cambian para sorpresa de nosotros. Es posible que la inspiración se vaya desgastando en una banda después de tanto tiempo juntos, sin embargo ellos son la excepción, pues gracias a las rolas que traen en sus playlist es que encuentran en qué basarse para seguir componiendo:

“Supongo que como nos pasa a nosotros, le debe pasar a otros pero quizá no les sale pero es escuchando música nueva. Teniendo la ambición de querer explorar otros sonidos, como si en cada una de ellas fueras otra banda no moderna, porque lo somos no estamos inventando nada. Hace mucho tiempo somos punta de lanza que sacó música y nos unimos a las tendencias tecnológicas, pero a diferencia de muchos nos sale. Todos dentro de la banda nos encanta la música y realmente podríamos decir que todos somos melómanos, pasamos mucho tiempo y horas escuchando nuevos artistas por el simple gusto, nos cultivamos así como los que devoran libros. Creo que cuando escuchas cosas que te gustan te motivan a hacer canciones que te motiven, y eso nos pasa seguido porque a nosotros nos encanta superarnos”.

Como decíamos antes, a la banda irónicamente se les conoce por experimentar con un montón de sonidos, pasando de los riffs más pesados hasta los beats más intensos. En esta nueva etapa la banda esta explorando otros sonidos, como el el trap que para muchos artistas de su generación podría ser un género que de plano no tienen en sus playlist, pero Babasónicos es un caso particular pues ellos no tienen miedo al qué dirán, siempre y cuando la melodía o la canción terminen en el camino correcto:

“Yo diría que es expansión lo que nos está pasando porque nosotros seguimos creciendo. No sabemos si es para arriba o para abajo pero es una banda que sigue creciendo, no estamos detenidos. Y la forma de demostrarlo es así, con sencillos con música nueva que normalmente la gente de nuestra edad no hace y con toda esa esencia que nos caracteriza. Hemos escuchado el trap argentino, los discos de hip-hop que salieron el año pasado hasta otros artistas más experimentales donde hacen mezclas con samples y cosas de indie rock. Es muy probable que cada quien te de su elección del día o del mes, pero tratamos de nutrirnos de todos los lados posibles. Siempre tratamos de hacer cosas nuevas y no somos la típica banda de rock que se queda con ese sonido aunque nos encanta, pero si te fijas siempre estuvimos en la música bailable y con sonidos electrónicos, a nosotros lo que nos guía es la tiranía de la melodía, donde la canción suene mejor ahí vamos. No tenemos un ego mayor a nuestro arte, somos una banda que se nos conoce por ser músicos que se dedican a las melodías, a lo que nos gusta y nos gustan los sonidos nuevos”.

Desde que nació el Vive Latino, la banda se han presentado en numerosas ocasiones, siendo uno de los infaltables a la hora de armar el cartel del festival. Sin embargo, este año regresan para presentar este nuevo EP y por supuesto que siempre regresar al Foro Sol es algo especial, aunque en el camino han recolectado un montón de anécdotas con la crema y nata del rock and roll de Latinoamérica:

Lo que nos gusta del Vive Latino es que se presta para bailar, es lo que pasa mucho con el público, gozan mucho del movimiento, es un enorme pogo pero no violento, sino una masa moviéndose al ritmo de la música. Así que vamos a disfrutar de ese momento, la gente del Vive Latino tiene una energía única y a la vez nos gusta contagiarlos con la nuestra. La mayoría de las anécdotas no las puedo contar, pero hemos tenido la oportunidad de pasarla muy bien con Kinky, Zoé, Fabulosos Cadillacs, La Maldita, Los Decadentes, hemos pasado buenos momentos por allá. Imagínate que de los 20 vive Latinos hemos tocado por lo menos en 9, empzando cuando era una cosa pequeña, ahora es uno de los shows de rock más grandes del continente”.

Si quieren escuchar lo nuevo que trae Babasónicos para todos nosotros y rolas clásicas como “Carismático”, “Pendejo”, “Putita”, “Pijamas” y más, no se pueden perder su show en el festival. Adrian Dárgelos y compañía tomarán el escenario principal del Vive Latino el próximo 15 de marzo de 6:50 a 7:50 de la noche. Recuerden que aún pueden encontrar boletos disponibles y por ACÁ van los sopiconsejos para que se la pasen de pocas pulgas en el festival, como diría la chaviza.